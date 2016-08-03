Полицейские в Шереметьеве сняли с рейса авиадебошира

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные правоохранители задержали авиадебошира с рейса Южно-Сахалинск – Москва. Злоумышленник устроил на борту дебош и ударил бортпроводника, сообщает Агентство "Москва".

Усмирить буйного пассажира удалось силами экипажа и пассажиров.

Подобные инциденты не являются редкостью. Две недели назад "Аэрофлот" через суд добился взыскания с авиадебошира ущерба, понесенного в связи с нарушением правил поведения на борту судна.

Инцидент произошел 25 ноября 2014 года на борту рейса Москва – Милан. Во время полета пассажир, житель Нижнего Новгорода, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранился, пререкался и проявлял агрессию в отношении бортпроводников.

В целях безопасности полета командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Минске и снятии дебошира с рейса, полет был продолжен после передачи дебошира представителям органов власти.

Нижегородский районный суд своим решением удовлетворил исковые требования "Аэрофлота", взыскав с дебошира в пользу авиакомпании 212 тысяч рублей в счет возмещения убытков и 7 тысяч рублей в счет компенсации расходов по уплате госпошлины.