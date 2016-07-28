На АЗС могут разрешить торговлю спиртным

На заправках разрешат продажу алкоголя

На заправках предложили разрешить продажу алкоголя. Как считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), такая мера может предотвратить рост цен на бензин.

Торговлю спиртным на АЗС запретили в 2011 году. После этого прибыль заправочных станций упала на 15–20 процентов. В РСПП уверены, что отмена запрета топливо не удешевит, однако позволит компаниям удерживать цены на бензин. Своим мнением об этой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" поделился гендиректор агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.

"Магазины на заправках – это хороший способ повышения маржинальности бизнеса, особенно у крупных сетей нефтяных компаний. Но розничная цена бензина, безусловно, будет реагировать на закупочную цену и не будет зависеть от продаж алкоголя на АЗС", – объяснил Турукалов.

По словам эксперта, ситуация с ценами на топливо сейчас нормализуется – максимум оптовых цен уже пройден. Уже в августе, по прогнозам Турукалова, розничные цены на бензин должны стабилизироваться.

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 45 долларов за баррель впервые с 11 мая. На фоне падающей цены на "черное золото" слабеет и российская валюта.