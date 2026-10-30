Российские приюты временно прекратили отдавать черных кошек из-за Хеллоуина

Российские приюты для животных временно перестали отдавать черных котов новым хозяевам в преддверии Хеллоуина. Волонтеры переживают, что питомцев будут использовать для оккультных практик, пишут в Сети. Так ли это на самом деле и какое наказание ждет тех, кто причинит кошкам вред, разбиралась Москва 24.

"Их жизнь в наших руках"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gincz1966

Российские приюты негласно ввели для черных кошек режим "повышенной опасности" в канун Хеллоуина, заметили в Сети.

Волонтеры временно приостанавливают передачу таких зверей из-за опасения, что питомцы могут стать жертвами или реквизитом для оккультных обрядов. Чтобы перестраховаться, некоторые организации закрыли пристрой за полторы-две недели до праздника и вернутся к работе в штатном режиме только в ноябре.





текст поста одного из приютов Друзья, пожалуйста, повремените с пристройством животных! Совсем скоро Хеллоуин, и мы просим всех, кто пристраивает животных, быть особенно осторожными в эти дни. Особенно просим временно не отдавать черных котиков.

Некоторые приюты дают конкретные инструкции, как распознать "неправильных" владельцев. В частности, волонтеры рекомендуют проверять страницы потенциальных хозяев в соцсетях, их номера телефонов и в период, предшествующий Хеллоуину, отдавать животных строго по договору.

Поделились историями и неравнодушные люди, которые когда-то пытались пристроить животных.

"Я взяла свою кошку с улицы в октябре. Выставила тогда объявление о пристройстве в частный дом. В Хеллоуин написала странная женщина. В итоге решили оставить кошечку, 2 года живем душа в душу", – поделилась в комментариях девушка.

Отметились в соцсетях и те, кто лично столкнулся с недоверием волонтеров в конце октября.





пользователь Сети У меня день рождения почти в Хеллоуин, не хотели отдавать котика именно из-за таких товарищей. Но все же получилось уговорить.

При этом под фото таких постов часто появляются любители эзотерики. По словам таких "специалистов", информация, что кошек берут для ритуалов, – выдумка.

Подозрительные запросы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В разговоре с Москвой 24 зоозащитник Ольга Еремеева подтвердила, что действия приютов продиктованы исключительно приближением Хеллоуина.





Ольга Еремеева зоозащитник Чтобы обезопасить зверей, волонтеры на этот период временно приостанавливают пристройство, особенно если речь идет о питомцах черного цвета. Однако это не означает полного запрета, в некоторых случаях устройство проводят, просто соблюдается повышенная бдительность.

Специалист уточнила, что волонтеры в целом всегда с осторожностью относятся к людям, которые ищут животное с очень специфическими требованиями – например, строго определенного окраса или возраста. В период Хеллоуина такие подозрительные запросы становятся более заметными.

"Причем практика невыдачи зверей существует не первый год. Она закрепилась после того, как много лет назад в интернете начали распространяться публикации о противоправных действиях в отношении животных. Связаны они были именно с этой датой", – подчеркнула Еремеева.

Также специалист рассказала, что некоторые берут животных и под другие даты. По большей части это продиктовано модой на символы года – например, коз, собак, змей.

"В год кролика покупают животное, дарят детям, а через два дня взрослые понимают, что не планировали содержать такого питомца. Потом животное просто выбрасывают на улицу. Мы находили и морских свинок, и мини-пигов в год Свиньи", – поделилась историей Еремеева.

Кроме того, иногда некоторые покупают животных, чтобы использовать в тематических фотосессиях, а после также отправляют на улицу, заключила эксперт.

Наказать виновного

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Даже если приют выяснит подлинные намерения человека, привлечь организацию к ответственности за факт передачи зверя нельзя, объяснила Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Санкции коснутся только того, кто непосредственно причинит животному боль, страдания или вред здоровью, уточнила она.





Алла Георгиева юрист Ответственность может быть административной, например, по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ). Она наступает, когда в действиях виновного нет признаков уголовно наказуемого деяния (например, животное не погибло или не использовались садистские методы). Как правило, это штраф: обычный гражданин должен будет заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 50 до 100 тысяч.

Георгиева уточнила, что предусмотрена и уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животным (245 УК РФ). Речь идет о ситуациях, когда действия повлекли к их гибели или увечьям. При этом степень будет зависеть сразу от нескольких факторов. Среди них: факт преступления, последствие, состояние питомца, признание или непризнание вины. Также будут учитываться цели, мотивы, желание помочь зверю или его отсутствие, плюс личность виновного в целом.

"Ответственность предполагает санкции от штрафа до 80 тысяч рублей и до лишения свободы до 3 лет. Если преступление совершено группой лиц или при различных отягчающих обстоятельствах, наказание может быть строже. В том числе штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок от 3 до 5 лет", – предупредила эксперт.

По ее словам, чтобы доказать вину, нужно обращать внимание на совокупность косвенных признаков и прямых улик. Например, проанализировать переписку с потенциальным хозяином, его профили и прошлые фотосессии.





Алла Георгиева юрист Немаловажно обратить внимание на поведение при передаче животного и различные "тревожные звоночки": отказ стерилизации, если животное передается с таким условием, нежелание подписывать договор с пунктом о запрете жестокого обращения и праве приюта на проверку условий содержания. Следует насторожиться при чрезмерном интересе к черным кошкам или к животным с определенными внешними данными.

При этом главные доказательства – это факты причинения вреда, зафиксированные после передачи. К таковым юрист отнесла кадры фотосессий, где животное находилось в стрессовом состоянии, или ветеринарное заключение о наличии повреждений. Приют может инициировать проверку, если у него есть основания полагать, что зверю причиняют вред, заключила Георгиева.

