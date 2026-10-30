Как бывшие заключенные адаптируются к жизни в обществе

Жизнь после выхода из тюрьмы делится для бывших осужденных на "до" и "после", отмечают эксперты. Чем занимаются люди в колонии и как адаптируются к новой реальности, разбиралась Москва 24.

Колония для несовершеннолетних

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

После освобождения из мест лишения свободы бывшим заключенным приходится заново учиться жить в обществе и адаптироваться к реальности. Привыкать к этому иногда нужно даже самым молодым нарушителям закона. Например, в Можайской воспитательной колонии живут те, кто даже не достиг совершеннолетия.

"У нас около 60 воспитанниц, и в основном они прибывают к нам с 16-летнего возраста. Бывают очень редко и 15-летние, и все они содержатся у нас до 18 лет. Основная статья – это 228, сбыт наркотических средств. Также могут быть и 105, и 111 – причинение тяжкого вреда здоровью, убийство", – рассказала телеканалу Москва 24 старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных и пенитенциарной пробации Елена Бреева.

Одна из осужденных Анастасия Рогожина отметила в беседе с журналистами, что после окончания девяти классов поступила в училище и оказалась не в самой хорошей компании. Общение с людьми, склонными к криминалу, быстро сказалось на ее судьбе: во время каникул девушка встретилась со своим знакомым, который на тот момент находился в розыске после побега из детского дома. Решив помочь ему, а заодно подзаработать, девушка согласилась на незаконное дело.

В итоге Рогожину осудили за сбыт наркотиков и направили отбывать наказание в воспитательную колонию для несовершеннолетних. С тех пор жизнь Анастасии происходит строго по расписанию.





Анастасия Рогожина осужденная Подъем у нас в 06:00. Потом зарядка, заправка постели, подготовка к последующему дню, завтрак. Потом мы также убираем жилые помещения общежития. Первое время было очень тяжело, особенно в первый день открытых дверей. Тогда много родителей приехало, они все к детям к своим, обнимают, а я стою, пою и плачу.

При этом уже через несколько месяцев девушка освободится из колонии, однако дома ее никто не ждет: Анастасия – сирота. В первое время привыкнуть к обычной жизни ей помогут в центре пробации. В целом туда попадают и другие бывшие осужденные. Они живут в центре бесплатно в течение трех месяцев, этого обычно хватает, чтобы устроиться на работу и отложить деньги на первое время.

Жизнь в женских колониях

"Спецреп": жизнь после тюрьмы

В свою очередь, совсем другие условия ждут тех, кто попадает во взрослую женскую колонию. В частности, в жилом корпусе находится телефонная зона, откуда осужденные могут звонить родственникам. В спальнях живут минимум по двадцать человек. Условия здесь спартанские: компактные двухъярусные железные кровати, заправленные по единому стандарту. В ванных раковины с зеркалами доступны для заключенных ежедневно, в то время как полноценный душ можно принять по расписанию три раза в неделю, выяснили журналисты.

Для отдыха предусмотрена комната воспитательной работы с мягкой мебелью, телевизором и библиотекой. Основное время заключенные проводят на швейном производстве. От объемов выработки зависит шанс на досрочное освобождение. Например, осужденная Санта Егорова рассказала телеканалу Москва 24, что отбывает в колонии шестой год из семи и работает на конвейере по заготовке ваты.

По ее словам, в колонию она попала случайно. Причиной стали запрещенные вещества, которые женщина начала употреблять в 19 лет после тяжелого расставания с супругом. И это несмотря на то, что у Санты была маленькая дочь.

Еще одна бывшая заключенная Анна Козырева отбывала наказание с 20 лет. За разбой суд приговорил ее к четырем годам колонии. Как уточнила девушка в разговоре с журналистами, после задержания мать не написала ей ни одного письма и даже радовалась аресту, рассказывая в деревне, что дочь посадили на 25 лет. Сейчас Козырева уже находится на свободе. Она ведет блог, где говорит об изнанке тюремного уклада, и такие видео собирают миллионные просмотры в Сети.

Также в местах лишения свободы находилась бывшая осужденная Наталья Геншафт. Она рассказала журналистам телеканала, что имеет две судимости за разбой по 162-й статье УК РФ.

По воспоминаниям женщины, большинство осужденных в колонии отбывали сроки по статьям, связанным с наркотиками. Однако один случай ей запомнился особенно четко. В колонию попала пожилая женщина, которой суд назначил длительный срок за соучастие в людоедстве. Ее психически больного сына отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Наталья вспоминает: когда осужденную доставили в колонию, начальник учреждения собрал всех завхозов и строго приказал обеспечить ее безопасность. Этой заключенной была Людмила Спесивцева – мать новокузнецкого серийного убийцы. По данным следствия, она обманом заманивала несовершеннолетних девочек в квартиру к сыну. В Следственном комитете отмечали, что мать также помогала сыну избавляться от улик: выносила фрагменты тел в ведрах и выбрасывала их в прорубь или на пустыри.



(другие заключенные. – Прим. ред.) сидели, им уже под 50 лет, и они рассуждали: "Если бы коснулось моего ребенка, вот так вот съели, изнасиловали, убили, я бы, наверное, специально заехала, чтобы вот эту бабусяку найти, наказать".

Наталья Геншафт бывшая осужденная Женщинысидели, им уже под 50 лет, и они рассуждали: "Если бы коснулось моего ребенка, вот так вот съели, изнасиловали, убили, я бы, наверное, специально заехала, чтобы вот эту бабусяку найти, наказать".

Насмотревшись подобных историй и переосмыслив жизнь в колонии, после освобождения Наталья твердо решила жить по закону и добиваться всего своими силами, несмотря на любые трудности. Первое время на воле ей приходилось тяжело: она устроилась электромонтером на стройку с зарплатой в 25 тысяч рублей. Позже открыла ИП и начала самостоятельно помогать другим бывшим заключенным с адаптацией на свободе.

Работа

Фото: Агентство "Москва"

Однако некоторые осужденные, которые вместо колонии попадают в исправительный центр напрямую, часто не ценят предоставленные условия. В свою очередь, перевод из мест заключения в такое учреждение возможен только после того, как суд удовлетворит соответствующее ходатайство. Именно таким путем, проведя несколько лет в заключении, сюда попал Дмитрий Новиков. По его словам, разница в условиях содержания между колонией и центром очевидна.

"У нас есть выходы: мы можем видеться с родными и близкими и проводить время вместе. Например, отдыхать где-то, прогуливаться в парках. Тут важно учитывать, что тебе нужно. По жизни какая цель у тебя перед собой? К чему ты стремишься? В моем случае я стремлюсь поближе и поскорее быть с семьей", – рассказал осужденный телеканалу Москва 24.

При этом список требований в исправительном центре минимален: необходимо выполнять принудительные работы, а также вовремя и трезвым возвращаться в учреждение. Однако близость свободы иногда приводит к нарушениям этих правил, отмечают сотрудники учреждения.





Наталья Чечеткина заместитель начальника исправительного центра Осужденный уходил, например, в магазин для приобретения продуктов питания, но оттуда не возвращался. То есть это является уклонением от отбывания наказания. Соответственно, также готовятся материалы, направляются в суд для решения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы.

При этом рассказами о себе многие осужденные хотят показать на собственном примере, как поступать не стоит. Среди них еще один тюремный блогер и стример Роман Бардаман, который провел в заключении треть жизни. Он регулярно выпускает контент для аудитории, превышающей 25 тысяч подписчиков. Своей главной целью он называет стремление донести до людей, что в тюрьме нет ничего хорошего, и наглядно показать тяжелые бытовые условия.

Роман был задержан в 2015 году по статье 228 УК РФ, которая является одной из самых распространенных и предусматривает наказание за хранение или сбыт запрещенных веществ. В колонии мужчина провел 10 лет, а на свободу вышел менее года назад. За время его заключения мир сильно изменился, особенно в сфере технологий.

Блогер вспоминает, что если раньше он сам учил родителей пользоваться мобильным телефоном, то теперь уже его мама объясняет, как устроены современные цифровые сервисы, включая "Госуслуги". Однако если к стремительному технологическому прогрессу еще можно адаптироваться, то справиться с общественным осуждением бывшим заключенным оказывается гораздо сложнее.

"Пытался трудоустроиться тренером по боксу. Все как бы устраивает, все есть: спортивные книжечки есть, все нормально. Но как только узнают, что у меня судимость, то уже работать нельзя с людьми", – рассказал Бардаман телеканалу Москва 24.

При этом президент Московской коллегии адвокатов Павел Агиев отметил в разговоре с журналистам, что лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, все равно принимают на работу. Также они могут оформить самозанятость, ИП, занимаясь любой деятельностью самостоятельно.