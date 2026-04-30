30 апреля, 18:22

Происшествия
Ученый Макарьева назвала возможную причину обрушения рудника в Магаданской области

"Вечная мерзлота дала оттайку": почему обрушился рудник под Магаданом

До восьми человек могут находиться под завалами после обрушения горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" в Магаданской области, рассказали в МЧС. Что могло стать причиной случившегося и как проходит спасательная операция – в материале Москвы 24.

"Связались с родственниками"

Обрушение горной массы на угольном разрезе "Кадыкчанский" произошло в Сусуманском городском округе Магаданской области 30 апреля. По данным МЧС, под завалами могут находиться до восьми человек.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в своем канале в MAX, что в спасательных работах задействованы подразделения Военизированной горноспасательной части, МЧС, Пожарно-спасательного центра и медицины катастроф.

Разбор селевого завала тяжелой техникой и поиск пропавших будет вестись круглосуточно. На месте ЧП организован штаб с участием оперативно-следственной группы. Руководство предприятия связалось с родственниками работников для информирования и оказания помощи.
Сергей Носов
губернатор Магаданской области

Также к месту вылетели вертолеты Ми-8 МЧС России и "Авиации Колымы". В работах по спасению задействовано 16 человек и 6 единиц техники. Поисково-спасательные мероприятия могут занять 2-3 дня, отметили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Магаданской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Специалисты изымают документацию, сообщили в пресс-службе ведомства. Также прокуратура Магаданской области взяла ход спасательной операции на особый контроль, а на месте развернут оперативный штаб.

Возможные причины

Причиной обрушения рудника стал сход селя, рассказал генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович.

В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение.
Александр Нестерович
генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза

При этом источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза.

"Среди возможных причин рассматриваются потеря устойчивости откоса, переувлажнение или оттаивание пород, а также особенности геологического строения массива", – сказал собеседник агентства.

Окончательные причины будут установлены после обследования места специалистами, добавил он.

Кандидат технических наук, директор АНО НИЦ "Северо-Восток" Ольга Макарьева отметила, что оттайка мерзлоты могла произойти, однако не факт, что сель вызвал именно этот фактор, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наверное, конкретный случай предотвратить было нельзя, но очевидно, и нам уже понятно, что мерзлота в Магаданской области тает, она изменяется и в регионе практически нет данных об этих изменениях", – подчеркнула эксперт.

Все мероприятия, которые проводятся в регионе, они базируются на старых данных о температуре пород, о наличии льда и так далее. Эти данные не обновлялись уже более 30 лет. То, что регион нуждается в сети мониторинга и в обновлении данных, – это однозначно.
Ольга Макарьева
кандидат технических наук, директор АНО НИЦ "Северо-Восток"

По ее словам, на данный момент в регионе установлен всего один пункт мониторинга мерзлоты на 460 тысяч квадратных километров. Для контроля же необходима целая сеть, которая будет функционировать в различных условиях, заключила Макарьева.

Зудакова Татьяна

происшествиярегионыистории

