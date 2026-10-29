В РПЦ призвали создавать комиссии при маркетплейсах для борьбы с магическими товарами

Свечи для увольнения начальников и коллег, вызывающих раздражение, набирают популярность на маркетплейсах. Во сколько обойдется такая покупка и почему люди верят в силу подобных товаров, разбиралась Москва 24.

Работают на уровне энергии?

Фото: wildberries

Россияне начали скупать свечи, использование которых якобы способствует увольнению неприятных начальников и раздражающих коллег. За избавление от давления, интриг и контроля продавцы просят в среднем от 682 рублей до 4 тысяч рублей, заметили в Сети.

В карточках товаров описание пестрит мистическими формулировками. Продавцы утверждают, что изделия "активированы мастером" и работают на "уровне энергии", разрывая каналы давления. В качестве показаний к применению названы моральное выгорание из-за руководства, интриги коллег или конфликты, тормозящие карьерный рост. При этом в конце текста продавец уточнил, что свеча работает только с "добрыми намерениями".





из описания товара на маркетплейсе С древних времен огонь использовался шаманами и ведунами, чтобы разрушать привязки, сдвигать позиции влиятельных людей и восстанавливать баланс. Теперь эта сила доступна вам.

Одна из покупательниц поделилась в отзывах, что подожгла такую свечку на "не очень хорошего и честного человека".

"Свеча плакала, и были наросты с 2 сторон", – делилась одна из покупательниц.

Пока одни жгут бюджет, чтобы избавиться от токсичного коллеги, другие заказывают свечи на приворот примерно за 850 рублей. Если же внимание от второй половины или поклонника утомило, продавцы предлагают купить свечу с обратным действием – уже на охлаждение чувств. Она стоит примерно столько же.

Другим популярным лотом стали свечи на "денежное изобилие": за 21 штуку продавцы просят порядка 570 рублей.





описание карточки товара Пробейте финансовый потолок с подарочным набором травяных свечей "Денежное изобилие".

Причем отзывы на такие товары измеряются сотнями. Некоторые уверяют: чудо-воск реально меняет жизнь. Но есть и те, кто успел разочароваться в псевдомагии.

"Полная ерунда. Не работает ваш приворот", – заявила одна из пользователей маркетплейса.

Процветает и новый жанр – "гадание по отзывам". Покупатели шлют фото тлеющего фитиля, а продавец заявляет о снятии негативных программ. Причем тут же предлагает артикул следующей свечи для закрепления результата.

"Неприемлемо и вредит душе"

Говоря о том, почему некоторые совершают такие покупки, руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков объяснил Москве 24, что люди часто суеверно относятся к своей жизни и работе, пытаясь окружить себя мнимыми средствами защиты или поддержки. С точки зрения церкви это совершенно недопустимо, неприемлемо и вредит душе.





Александр Волков руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Отношения с окружающими не могут быть изменены, улучшены или ухудшены с помощью магических предметов или действий. Чтобы в жизни произошло хорошее, всегда требуются личные усилия и внутренние изменения. В связи с этим церковь советует остерегаться подобных шарлатанских и неправильных средств, которые, к сожалению, предлагаются в том числе на маркетплейсах.

Волков подчеркнул, что государство всячески старается уделять внимание тому, чтобы подобное зло не распространялось. Однако из-за того, что сфера связана с коммерческой выгодой, продавцы, играющие на чувствах людей, находят лазейки и обходят существующие запреты.

"При этом, на мой взгляд, для искоренения магических практик не следует вводить слишком жесткие ограничительные меры на торговых площадках. Все потому, что под запрет могут подпасть и правильные предметы, например церковные атрибуты", – отметил он.

Волков уверен, что для решения вопроса стоит создать при администрациях маркетплейсов рабочие группы с участием представителей традиционных конфессий.

"Они бы экспертно определяли, что допустимо к продаже, а что нет. Для автоматизации процесса можно использовать средства искусственного интеллекта, выявляющие характерные паттерны и признаки магических товаров", – подчеркнул священник.

Все это необходимо описать и внедрить, чтобы хотя бы в какой-то степени ограждать людей от магии и магизма, заключил представитель РПЦ.

Желание, запущенное "в космос"

Психолог Екатерина Трофимова отметила в разговоре с Москвой 24, что спрос на мистические товары объясняется страхом напрямую заявить о недовольстве.

По мнению специалиста, для человека с магическим мышлением покупка свечей становится безопасным способом отреагировать на агрессию и создать иллюзию контроля. Появляется ощущение, что желание было "запущено в космос" и непременно начнет менять реальность под запрос, хотя фактически ничего не происходит. Психологически это детский способ мышления – попытка управлять миром, чувствуя себя при этом маленьким и беспомощным.





Екатерина Трофимова психолог Но в поддержку людей, поступающих таким образом, стоит отметить, что в рабочих коллективах часто встречается несправедливость. Например, руководителем могут назначить родственника другого начальника, не обладающего нужными компетенциями. В такой ситуации сотрудники чувствуют беспомощность, бессилие и агрессию.

Трофимова подчеркнула, что, когда у человека нет возможности сменить работу или достучаться до высшего руководства, покупка свечей становится способом найти утешение.

"Безусловно, это инфантильный метод, поскольку ситуация в реальности не меняется. Правильным решением было бы объединиться в коалицию, выразить протест и донести информацию до вышестоящего руководства. Однако страх увольнения и риск остаться без денег, оказавшись в еще более плохом положении, заставляют действовать именно так", – рассказала психолог.

Если неприятный сотрудник или руководитель все же уходит с должности, это лишь подкрепляет магическое мышление. Вера в силу ритуалов возрастает, и человек с еще большим энтузиазмом продолжает их совершать. Если же "обряд" не срабатывает, находятся оправдания, почему это не помогло, и свечи продолжают ставить, но уже с обреченностью, предупредила эксперт.





психолог Екатерина Трофимова С точки зрения психологии такая мера не работает по нескольким причинам. Происходит подмена реального действия фантазией: ритуалы создают лишь мнимую картинку контроля. В действительности конфликт не разрешается, и человек пассивно ждет, занимаясь самоуспокоением. Для успешной карьеры важна опора на себя и свои знания.

Кроме того, происходит эскалация враждебности. Выплескивая агрессию через ритуал, человек дает себе моральное право вредить другому. Фокусируясь на чужой жизни, он чувствует себя разгневанной жертвой, что еще сильнее блокирует его собственную карьеру.

"Возникает и риск зависимости от магии: если ритуал случайно совпал с результатом, появляется маниакальная тяга к эзотерике. Человек все дальше уходит от реальных решений в мир фантазий. В таком случае необходимо учиться выражать накопившиеся эмоции: что-то можно отрепетировать и донести до коллектива, а что-то проработать в кабинете психолога", – заверила Трофимова.

Специалист уточнила, что, если ситуация не решаема, следует искать другое место работы. Уходя в эзотерику, люди лишь отдаляются от мечты построить карьеру, так как ими управляет страх, мешающий действовать, заключила психолог.

