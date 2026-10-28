Актриса Екатерина Климова призналась, что может накричать на детей

Актриса Екатерина Климова дала большое интервью, в котором рассказала об отношении к партнерским родам и анестезии во время этого процесса. Знаменитость также высказалась по поводу воспитания детей и отметила, что сама может накричать на наследников. Подробности – в материале Москвы 24.
"Это неправильная позиция"
Актриса Екатерина Климова дала интервью певице Наталье Подольской, в котором поделилась мнением о родах без анестезии. Она отметила, что сознательно отказывалась от облегчения боли, потому что ее пугали возможные последствия введения препаратов, а также негативный опыт подруг. По ее словам, в их случаях обезболивание приводило к тому, что момент схваток был упущен, и в итоге приходилось прибегнуть к кесареву сечению.
Актриса также отметила, что ей не близки партнерские роды. По ее мнению, присутствие супруга мешает сконцентрироваться на процессе.
"Это неправильная позиция, мне она мешает. Я понимаю, что мне нужно сконцентрироваться и просто, ну, заниматься сейчас тем самым делом. <...> Взять на себя ответственность и сделать то, что я должна", – поделилась Екатерина.
"Я могу наорать"
Актриса также высказалась на тему воспитания детей. Екатерина рассказала, что бывает строга с наследниками и даже может сорваться на крик.
Актриса добавила, что после того, как эмоции утихают, она разговаривает с детьми и они вместе приходят к общему пониманию ситуации. Екатерина призналась, что у нее не было "глобальных противоречий" с наследниками. Кроме того, она легко может признать свою неправоту и извиниться перед ними, если накричала не по делу.
"Близкие, дети, мама прекрасно знают, какой мегерой я могу быть. <...> В личной жизни я не научилась прощать глобально, как бы мне этого хотелось. То есть я для себя решила: да я все простила, все нормально. Но мне кажется, что это не совсем искренне. А с детьми это просто, потому что ты бесконечно и безусловно их любишь. И действительно, когда уходит эта эмоция, остается понимание, что никто ни в чем не виноват, просто мы не успели что-то обсудить", – отметила Екатерина.
При этом и Климова, и Подольская сошлись во мнении, что физическое наказание ребенка недопустимо. Однако обе знаменитости высказались и против перекосов в воспитании, когда с наследников сдувают пылинки, пытаясь не ранить их чувства. Наталья отметила, что "невозможно не накричать на ребенка в какой-то ужасный момент". Екатерина же добавила, что между детьми и родителями должна быть субординация.
Пользователи оставили множество комментариев под интервью в адрес гостьи.
"Восхитительная актриса и женщина с невероятной энергетикой", "умная, трудоголик, самодостаточная, волевая, красивая женщина", "невероятная женщина, интеллигентная, умная, очень талантливая и интересная", "многогранная личность", "женственная, красивая, настоящая", "искренняя, душевная, воспитанная", – не поскупились на комплименты комментаторы.
Актриса и многодетная мать
Екатерина Климова родилась в Москве в 1978-м. После школы она поступила на подготовительные курсы во ВГИК, впоследствии окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина с красным дипломом.
В кино начинала с эпизодических ролей в фильмах и сериалах 2001 года, например в комедии Карена Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравлений". Первым заметным проектом стал авантюрно-криминальный телесериал "Игры в подкидного". Ее фильмография насчитывает более 80 работ. В свои 48 лет Климова остается востребованной актрисой.
Екатерина также является многодетной матерью. У нее есть 24-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. В браке с коллегой Игорем Петренко актриса родила сыновей Матвея и Корнея, которым сейчас, по данным СМИ, 19 и 18 лет соответственно.
Третьим мужем Климовой тоже стал актер – Гела Месхи. В сентябре 2015-го у пары родилась дочь Изабелла, а уже в 2019-м супруги развелись.