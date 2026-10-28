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28 октября, 18:25

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Актриса Екатерина Климова призналась, что может накричать на детей

"Какой мегерой я могу быть": Климова рассказала, за что ей стыдно в воспитании детей

Актриса Екатерина Климова дала большое интервью, в котором рассказала об отношении к партнерским родам и анестезии во время этого процесса. Знаменитость также высказалась по поводу воспитания детей и отметила, что сама может накричать на наследников. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это неправильная позиция"

Фото: youtube.com/PodolskayaOfficial

Актриса Екатерина Климова дала интервью певице Наталье Подольской, в котором поделилась мнением о родах без анестезии. Она отметила, что сознательно отказывалась от облегчения боли, потому что ее пугали возможные последствия введения препаратов, а также негативный опыт подруг. По ее словам, в их случаях обезболивание приводило к тому, что момент схваток был упущен, и в итоге приходилось прибегнуть к кесареву сечению.

Я рожала сама, без эпидуральной анестезии, все четыре раза. Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать все, что я чувствую. <...> Сейчас стараются как‑то избежать, минимизировать все эти неприятные моменты: чтобы присутствовал муж, какие‑то там игрушки, психологи, анестезия.
Екатерина Климова
актриса

Актриса также отметила, что ей не близки партнерские роды. По ее мнению, присутствие супруга мешает сконцентрироваться на процессе.

"Это неправильная позиция, мне она мешает. Я понимаю, что мне нужно сконцентрироваться и просто, ну, заниматься сейчас тем самым делом. <...> Взять на себя ответственность и сделать то, что я должна", – поделилась Екатерина.

"Я могу наорать"

Фото: youtube.com/PodolskayaOfficial

Актриса также высказалась на тему воспитания детей. Екатерина рассказала, что бывает строга с наследниками и даже может сорваться на крик.

Мне бывает стыдно, когда я выхожу из себя и начинаю орать. Иногда только это производит впечатление на детей, это их трезвит. Иногда это какая-то необходимость, когда у тебя нет времени поговорить. <...> Дети знают, что я могу наорать.
Екатерина Климова
актриса

Актриса добавила, что после того, как эмоции утихают, она разговаривает с детьми и они вместе приходят к общему пониманию ситуации. Екатерина призналась, что у нее не было "глобальных противоречий" с наследниками. Кроме того, она легко может признать свою неправоту и извиниться перед ними, если накричала не по делу.

Фото: youtube.com/PodolskayaOfficial

"Близкие, дети, мама прекрасно знают, какой мегерой я могу быть. <...> В личной жизни я не научилась прощать глобально, как бы мне этого хотелось. То есть я для себя решила: да я все простила, все нормально. Но мне кажется, что это не совсем искренне. А с детьми это просто, потому что ты бесконечно и безусловно их любишь. И действительно, когда уходит эта эмоция, остается понимание, что никто ни в чем не виноват, просто мы не успели что-то обсудить", – отметила Екатерина.

При этом и Климова, и Подольская сошлись во мнении, что физическое наказание ребенка недопустимо. Однако обе знаменитости высказались и против перекосов в воспитании, когда с наследников сдувают пылинки, пытаясь не ранить их чувства. Наталья отметила, что "невозможно не накричать на ребенка в какой-то ужасный момент". Екатерина же добавила, что между детьми и родителями должна быть субординация.

Пользователи оставили множество комментариев под интервью в адрес гостьи.

"Восхитительная актриса и женщина с невероятной энергетикой", "умная, трудоголик, самодостаточная, волевая, красивая женщина", "невероятная женщина, интеллигентная, умная, очень талантливая и интересная", "многогранная личность", "женственная, красивая, настоящая", "искренняя, душевная, воспитанная", – не поскупились на комплименты комментаторы.

Актриса и многодетная мать

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Екатерина Климова родилась в Москве в 1978-м. После школы она поступила на подготовительные курсы во ВГИК, впоследствии окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина с красным дипломом.

В кино начинала с эпизодических ролей в фильмах и сериалах 2001 года, например в комедии Карена Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравлений". Первым заметным проектом стал авантюрно-криминальный телесериал "Игры в подкидного". Ее фильмография насчитывает более 80 работ. В свои 48 лет Климова остается востребованной актрисой.

Екатерина также является многодетной матерью. У нее есть 24-летняя дочь Елизавета от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. В браке с коллегой Игорем Петренко актриса родила сыновей Матвея и Корнея, которым сейчас, по данным СМИ, 19 и 18 лет соответственно.

Третьим мужем Климовой тоже стал актер – Гела Месхи. В сентябре 2015-го у пары родилась дочь Изабелла, а уже в 2019-м супруги развелись.

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