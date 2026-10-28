Педагог по математике из Самары публично похвасталась унижением ученицы

Учительница из Самары в соцсетях похвасталась, что довела девочку до истерики, занизив ей оценку в четверти. По словам педагога, так она наказала школьницу за "хитрость". Подробности – в материале Москвы 24.

"Слезы, оры, крики"

Фото: threads.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/artemenko_na

В Сети завирусилось видео, в котором учительница математики средней школы из Самары "наказала" 12-летнюю ученицу тройкой в четверти из-за "хитрости" ребенка.

По словам педагога, в ее классе есть девочка, которая специально пропускала все контрольные работы и срезы знаний. При этом математика давалась школьнице с трудом, и она решила посещать лишь те уроки, где можно ответить у доски и получить хорошую оценку. Благодаря этому в четверти выходила твердая четверка, хотя подросток плохо знала предмет.

В конце четверти педагог заявила, что не поставит хорошую оценку без проверки базовых знаний, и потребовала от школьницы ответить тему дробей за 6-й класс, хотя девочка учится в 7-м. Ученица пыталась получить зачет пять раз, но так и не смогла этого сделать, из-за чего в четверти и получила тройку.



Фото: threads.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/artemenko_na



учитель математики Крайний раз она ко мне подходит. Естественно, я не засчитываю ей эти дроби, потому что она банально не умеет считать. Говорю, что четверку я поставить не смогу, потому что ты буквально ничего не знаешь. На что начинается невероятная истерика, слезы, оры, крики. Говоря, что у нее вообще-то выходит четверка, я не имею права вот так делать. Три-то я ей, естественно, поставила, но теперь немного боюсь за наши отношения. Я не понимаю, что мы будем делать в следующей четверти. Коллеги, подскажите, правильно ли я сделала.

Многие пользователи заметили, что учитель довольна собой и улыбается, когда говорит про "слезы" и "крики".

"Хороший учитель хочет, чтобы ребенок знал предмет. Плохой – чтобы знал свое место", "вы радуетесь, описывая это, что довели ребенка до истерики? С вами все ок? Это ребенок", "я ваша коллега, и в данном случае я на стороне ребенка. Меня особенно пугает то, что вы явно довольны собой, на рассказе про слезы даже улыбались. Как будто соревновались с 12-летней девочкой, раскусили хитрый план и вышли победителем. Только вот не было никакого соревнования. Вы взрослая женщина, это разные весовые категории", – писали пользователи в комментариях под видео.

Анкета учительницы есть на одном из сайтов по оказанию всевозможных услуг, в том числе образовательных. Согласно описанию анкеты, она трудится в школе не первый год и работает репетитором, помогая ученикам успешно сдать ЕГЭ и проработать конкретные темы. При этом у учителя хорошие отзывы на платформе, а ее деятельность оценивается в 5 баллов.

Воспитательный момент?

Комментируя ситуацию, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила в беседе с Москвой 24, что в этом случае вопрос заключается в личностной зрелости педагога.

"У каждого своя правда, но есть понятие профессиональной этики. Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении: ребенок доверяет ему и видит в нем наставника – во всяком случае в средней школе. Однако в данной ситуации педагог не забывает похвастаться умениями применить к ребенку унизительные способы. Также выносит на всеобщее обсуждение свою неприязнь", – отметила эксперт.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Образование – это обучение и воспитание, то есть понятие комплексное. И воспитательный момент в этом случае очень нелицеприятный: педагог опустилась на уровень счетов и сатисфакций, а девочка в итоге не имеет ни знаний, ни навыков продуктивной коммуникации, ни способности решать проблемы.

При этом дети в классе наверняка увидели сложившуюся ситуацию и вряд ли испытывают уважение к такому взрослому. В этом случае возникает большой вопрос к личности педагога: его профессия особенная, в ней недопустимо самоутверждение за счет ребенка, подчеркнула специалист.

"Обращение к коллегам с вопросом о правильности поступка говорит о том, что учитель сама знает ответ, но хочется оправдаться. Это должно стать уроком для всех педагогов – такое поведение недопустимо", – указала Макарова.

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил в разговоре с Москвой 24, что любую конфликтную ситуацию нужно разбирать детально.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Дать ответ в духе "этично – неэтично, правильно – неправильно" невозможно. В то же время стоит менее эмоционально реагировать на конфликты открыто и быть более сдержанными, потому что это способно вызвать негативную реакцию и сказаться на учителе.

В данном случае педагогу и ученице он посоветовал обратиться к статье 45 закона "Об образовании", в которой говорится о работе конфликтной комиссии. Если подобные ситуации возникают, стоит подавать жалобу туда, отметил эксперт.

При этом на вопрос, можно ли выкладывать подобные ролики в Сеть, Казаков затруднился ответить, поскольку все детали конфликта неизвестны. Однако он напомнил: любая публичность может привести в том числе к негативным последствиям.

Но это не означает, что обсуждать ситуации таким образом нельзя и не нужно. Иногда это вполне необходимо, заключил Казаков.

