Сестра Ефремова заявила, что актер задумался о свадьбе с Дарьей Белоусовой

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что ее брат задумался о свадьбе с возлюбленной Дарьей Белоусовой, которая дождалась его из колонии. Что известно об отношениях актера, в материале Москвы 24.

"Поддержала в непростой период"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин; Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Михаил Ефремов готовится к новому этапу отношений с нынешней возлюбленной Дарьей Белоусовой, сообщила сестра актера Анастасия на шоу "Звезды сошлись".

Актриса поддерживала Ефремова в непростой период: ждала из колонии и приезжала на свидания, когда актер отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Анастасия тепло отозвалась об избраннице брата, отметив, что Дарья красива, умна, талантлива и обладает прекрасным чувством юмора.



Анастасия Ефремова сестра актера Михаила Ефремова Рядом с Мишей верная подруга, которая мне нравится, пожалуй, больше всех его предыдущих подруг. Даша очень хорошо воспитана, а самое важное – она очень любит Мишу. Она его ждала. Даша – правильный выбор!

На вопрос ведущего, намерен ли актер жениться на возлюбленной, Анастасия ответила утвердительно.

В сентябре 2025 года Ефремов официально развелся с Софьей Кругликовой, однако о разладе в отношениях между супругами в СМИ стали писать еще в июле. После 3 месяцев с момента официального освобождения Ефремова Софья решила уйти от мужа. Причиной разрыва в прессе называли то, что женщине надоело терпеть образ жизни Михаила, а также новую любовь актера.

"Михаил Ефремов перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов, а финальной точкой стало его свидание в исправительной колонии с любовницей – 61-летний актер 3 дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой", – пояснил источник телеграм-канала SHOT.

В браке у Михаила и Софьи родились трое детей – дочери Вера и Надежда и сын Борис. По данным СМИ, после развода актер оставил им и бывшей супруге московскую квартиру. Сам Ефремов перебрался в съемную жилплощадь, где живет вместе с Белоусовой. Пара арендует жилье площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце примерно за 250 тысяч рублей.

Возвращение на сцену

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

В начале 2026 года Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на театральную сцену "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Актеру досталась роль в спектакле "Без свидетелей" по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой. Коллегой Ефремова по сцене стала Анна Михалкова, а сама премьера состоялась весной.

Однако кадры из спектакля, попавшие в Сеть в октябре, возмутили пользователей. Отрывок из постановки опубликовала на своей странице блогер Виктория Евдокимова. При этом сама она положительно отозвалась об игре Ефремова, отметив глубокую эмоциональную нагрузку и хороший дуэт с Михалковой.

"Никита Михалков не зря рискнул, взяв Михаила Ефремова: чувствуется и опыт, и боль, и ирония", – заявила блогер.

В свою очередь пользователи посчитали сцену, где актер в нижнем белье догоняет Михалкову, слишком откровенной и неуместной. Некоторые назвали момент "мерзким", добавив, что в театр люди ходят в первую очередь, чтобы приобщаться к культуре.

При этом в июле стало известно, что Ефремов планирует сняться в фильме "Отец, еще отец" режиссера Александра Баршака. Картину представили на питчинге проектов, претендующих на помощь Фонда кино, и в Сети сразу появились мнения тех, кто выступил против возвращения Ефремова на экраны.

Однако кинокритик Александр Шпагин возмутился требованиям хейтеров "отменить" артиста, сообщил сайт NEWS.ru.

"Уже столько времени прошло с тех пор (с момента ДТП в центре Москвы. – Прим. ред.). Он и не снимался какое-то время, приходил в себя. Что дальше-то? Сколько можно? Может, лучше вас отменить, господа хейтеры?" – заявил он.

По его словам, Михаил Ефремов всегда много снимался в кино и сериалах – актерская профессия для него часть жизни. Критик уверен: за артистом выстроятся в очередь режиссеры, поскольку он действительно хороший актер.

В свою очередь, певец Юрий Лоза, который раньше скептически отзывался о творчестве артиста, возвращение его на экраны критиковать не стал.





Юрий Лоза певец Ну, а что ему делать? Он же ничего больше не умеет. Ему надо как-то жить.

В феврале уже сообщалось о том, что Ефремов должен сняться в главной роли в сериале режиссера Сергея Кальварского "Кукольник". Постановщик отмечал, что персонаж был создан специально для Михаила. Сериал должен был выйти в 2027 году, однако старт съемок несколько раз переносили.

"Судьба его многому научила"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В апреле 2025 года Ефремов освободился условно-досрочно, отсидев половину из 7,5 года колонии за смертельное ДТП. В начале сентября он стал актером труппы театра Никиты Михалкова.

Сам режиссер на ПМЭФ-2025 выразил надежду, что у Ефремова все получится, так как он талантливый актер.





Никита Михалков режиссер, народный артист РСФСР Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность – я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером.

Адвокат актера Юрий Падалко в комментарии для СМИ ранее подчеркивал: Михалков никак не способствовал досрочному освобождению подзащитного, но уверен, что тот сумел переосмыслить "многие вещи" и обладает большим талантом.

ДТП произошло в июне 2020 года: нетрезвый артист выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. За рулем находился 57-летний курьер Сергей Захаров, который скончался в больнице. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО. На заседании актер извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя.