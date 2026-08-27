"Спортсмены" Всемирных игр роботов в Пекине побили рекорды людей в беге и прыжке

На Всемирных играх роботов в Пекине роботы-гуманоиды побили рекорды Усейна Болта и Хавьера Сотомайора. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

В августе в столице Китая уже во второй раз прошли пятидневные состязания среди человекоподобных роботов. Это технологическое "олимпийское" шоу организовано властями Пекина и международными ассоциациями, чтобы продемонстрировать нынешнее состояние дел в сферах искусственного интеллекта и робототехники.

Среди дисциплин, представленных на событии, – легкая атлетика (бег и прыжки), футбол, настольный теннис, кикбоксинг и даже танцы. При этом примерно половина турниров проходит в полностью автономном режиме, когда роботы действуют без пультов управления. Кроме того, на Олимпиаде были организованы соревнования в других, совершенно не спортивных дисциплинах вроде подключения кабелей на скорость, складской сортировки и стирки одежды, зарядки электромобилей и работы в ресторанах. По сравнению с прошлым разом масштабы события резко выросли: на Национальном конькобежном стадионе Китая в этом году было представлено 2 056 андроидов от 666 команд из 16 стран.



Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Уже на второй день мероприятия новостные порталы разразились заголовками о том, что роботы смогли посрамить именитых спортсменов-людей. В беге на 100 метров сразу двое превзошли человеческий рекорд (9,58 секунды): андроид Tiangong Ultra пробежал стометровку за 9,39 секунды, а Lightning развил пиковую скорость в 14,5 метра в секунду и финишировал за 9,47 секунды. Зафиксирован и рекорд в прыжках в высоту: "спортсмен" команды X-Humanoid преодолел планку, установленную на отметке 2,88 метра, что на целых 43 сантиметра выше рекорда Хавьера Сотомайора (2,45 метра), установленного в 1993 году.

Несомненно, приведенные цифры производят впечатление, однако не стоит забывать, что роботы, в отличие от людей, машины крайне узкоспециализированные. Устройство, способное бежать быстрее Усейна Болта, ямайского легкоатлета, прозванного Молнией, вряд ли справится с каким-нибудь другим, даже самым простым заданием. Грубо говоря, скоростной андроид-бегун не сумеет заварить чай из пакетиков, а Усейн наверняка владеет таким недоступным для робота искусством, как приготовление яичницы.

Мало того, создатели роботов настолько "заточили" их для бега, что проигнорировали даже такую простую вещь, как торможение. Андроиды, преодолевшие дистанцию, останавливаются только после того, как врежутся в специальную мягкую стену, установленную на финише. Некоторые из них при этом ухитрились лишиться конечностей и получить другие повреждения. После каждого забега на трассу выходила команда из четырех человек с носилками, чтобы унести "спортсменов" и потерянные запчасти, а во время одного из напряженных забегов участник загорелся, но пламя быстро сбили спасатели с помощью огнетушителя.



Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Несмотря на все казусы и оговорки, Олимпиада все равно стала впечатляющим и зрелищным событием. Разработчики многих стран продемонстрировали, что уровень развития робототехники растет, причем семимильными шагами. Задачи, с которыми еще год назад машины вообще не могли справиться, сегодня решаются ими быстро и вполне уверенно. Есть все основания предполагать, что подобные робочемпионаты довольно скоро станут очень популярны, а за их трансляциями будут следить миллионы людей во всем мире. Кто-то даже считает, что механические спортсмены окончательно затмят человеческие достижения и известный нам с вами спорт людей скоро исчезнет. Разумеется, этого никогда не произойдет.

Хотя…

