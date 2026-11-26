Москвичка заявила, что пострадала от незнакомца, который представился курьером парфюмерного магазина. По словам девушки, ей стало плохо после тестирования предложенных ароматов. Что известно об этой истории и действительно ли можно отравиться от одного "пшика", читайте в материале Москвы 24.

"Потемнело в глазах"

Москвичка столкнулась с опасной ситуацией после того, как открыла дверь незваному курьеру. Жительница дома на Печорской улице рассказала телеграм-каналу "112", что незнакомец представился сотрудником известного магазина косметики. Девушка не ждала доставку, но подумала, что заказ на ее адрес оформили родители.

Мужчина предложил ей пробники духов, поинтересовался, одна ли она дома, а затем распылил парфюм на коробку и поднес к ее лицу. По словам пострадавшей, у нее потемнело в глазах, ноги стали ватными, она с трудом закрыла дверь, а спустя 20 минут крепко уснула. Девушка написала заявление в полицию, однако официального подтверждения, что в пробнике были опасные вещества, пока нет.

При этом соседи добавили, что на протяжении нескольких дней видели в подъезде подозрительных людей, которые представлялись курьерами, сотрудниками ЖКХ, парфюмерных магазинов и мастерами.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал Москве 24, что подобной ситуации можно было избежать, если бы девушка заранее проверила курьера.





Вадим Багатурия адвокат Перед тем, как открывать дверь любому неизвестному, нужно задать самому себе вопрос: "Кого я жду?" Если курьер заранее вызван от какой-то известной организации, то это будет понятно. Его данные можно проверить в приложении или позвонить на горячую линию. Если открыть дверь тому, кого никто не ждал, то могут быть вот такие последствия.

По словам эксперта, девушке также следовало позвонить родителям и уточнить у них, действительно ли они заказали для нее доставку, ведь мошенники как раз рассчитывают на неосведомленность и фактор случайности.

Адвокат заявил, что если версия жительницы Москвы подтвердится, лжекурьеру может грозить уголовная ответственность. Например, по части 3 статьи 30 УК РФ и статьи 158 УК РФ за попытку совершения кражи. При этом, если применялось усыпление, квалификация зависит от опасности способа для жизни и здоровья. Кроме того, поскольку мотивы мужчины пока неизвестны, можно предположить, что он мог замышлять другие преступления, которые предусматривают иные наказания по соответствующим статьям.



"Поскольку дверь девушка захлопнула, преступление осталось невыявленным, потому что точно неизвестно, что именно он хотел сделать", – пояснил Багатурия.

В подобной ситуации важно сразу вызвать полицию, которая будет выяснять подробности происшествия. Сотрудники правоохранительных органов по городским и внутридомовым камерам видеонаблюдения могут вычислить такого курьера, рассказал эксперт.

"Им нужно рассказать все максимально подробно. Далее можно подать в свободной форме заявление. Уже потом полицейские найдут записи с видеокамер и, если будет необходимо, отправят пострадавшую на токсикологическую экспертизу, чтобы установить следы отравления", – пояснил адвокат.

Обращаться в полицию следует и в том случае, если по подъезду ходят люди, явно не проживающие в доме и вызывающие подозрение, заключил юрист.

"Описанный сценарий маловероятен"

В свою очередь, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов предположил, что в этой истории у лжекурьера могли быть разные мотивы. В частности, незнакомец под видом продавца парфюмерии мог ходить по квартирам, выясняя, есть ли кто-то дома. Эксперт посчитал это наиболее правдоподобным, а вот вариант, что мужчина пытался при помощи распыления некоего вещества быстро "усыпить" жительницу, – ближе к невозможному.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, научный журналист Описанный сценарий – однократное распыление, кратковременное вдыхание паров и затем продолжительный сон – с точки зрения токсикологии выглядит крайне маловероятным.

По словам Водовозова, если речь идет о медикаментозном сне, то необходимо, чтобы вещество через легкие всосалось в кровь, проникло через защитный барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой в дозах, достаточных для отключения сознания.

"При распылении на открытом воздухе концентрация вещества очень быстро снижается, моментально действующих препаратов в таких низких дозах на сегодня медицина не знает", – заявил токсиколог.

Также врач сделал акцент на том, что, если девушке стало плохо после общения с лжекурьером, это еще не значит, что именно его действия привели к ухудшению самочувствия. Токсиколог предположил, что она могла столкнуться с вазовагальной реакцией – ответом вегетативной нервной системы на триггер. Это влечет за собой снижение кровотока в мозгу, после чего возникает дурнота, предобморочное состояние или кратковременный обморок.

"Резкий запах здесь мог сработать в качестве триггера. Распыляемые вещества с высокой вероятностью дадут кашель, тошноту, дезориентацию, слезотечение, то есть совершенно другие симптомы", – добавил врач.

При этом эксперт посоветовал при попадании на кожу или слизистые подозрительного вещества сразу промыть участок большим количеством воды и проветрить помещение, где оно распылялось. В случае головокружения или подташнивания – сесть или лечь, предварительно связавшись с близкими. При ухудшении состояния стоит вызвать скорую помощь, заключил токсиколог.