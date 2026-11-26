День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 29-е число. Как выбрать для мамы самый удачный подарок на любой бюджет, разбиралась Москва 24.

Подарок до 1 000 рублей: небольшой, но особенный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Даже с ограниченным бюджетом можно собрать приятный презент. Например, если мама всегда носит с собой в сумочке крем для рук, можно подобрать средство с приятной текстурой и дополнить его бальзамом для губ. Получится небольшой набор для повседневного ухода, посоветовала в разговоре с Москвой 24 руководитель направления ухода в "Лэтуаль".

"Еще в пару к крему для рук можно выбрать качественную пилочку для ногтей. А если мама любит делать маски для лица, можно собрать комплект из нескольких тканевых. Лучше отдать предпочтение знакомым ей средствам или универсальным продуктам, например увлажняющим", – отметила эксперт.



Александра Агеева руководитель направления ухода При небольшом бюджете лучше сосредоточиться на одном-двух средствах, которые действительно пригодятся. Не стоит покупать пять миниатюр только ради того, чтобы подарок выглядел объемнее.

По ее словам, в бюджет до 1 000 рублей можно уложиться, даже если подарок состоит из нескольких средств:

крем для рук и бальзам для губ – около 800 рублей;

набор тканевых масок для лица – около 750 рублей;

крем для рук и стеклянная пилочка для ногтей – около 900 рублей;

готовый набор тканевых масок – вариант подарка до 1 000 рублей.

Сделать подарок более личным помогут детали. Например, можно выбрать средство с любимым ароматом мамы или миниатюру косметики, которой она уже пользуется. А открытка с теплыми словами станет завершающим штрихом и дополнит даже самый простой набор, отметила эксперт.

Подарок до 3 000 рублей: три беспроигрышных варианта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С бюджетом до 3 000 рублей можно собрать подарок для ухода за телом, волосами или домашнего спа. Хорошая идея – сочетать средства, которыми мама пользуется регулярно, с чем-то более необычным, рассказала Александра Агеева.

Например, в стандартном наборе из геля для душа и увлажняющего средства можно заменить молочко на более насыщенный крем-баттер или масло для тела. Такие продукты особенно актуальны в холодное время года, когда кожа чаще страдает от сухости.

"В подарок для ухода за волосами тоже можно добавить непривычные средства. При выборе ориентируйтесь на тип и состояние волос. Для сухих и поврежденных подойдут питательные маски, для тонких – легкие несмываемые средства, которые не утяжеляют. Если волосы часто путаются, пригодится спрей для облегчения расчесывания, а если мама регулярно пользуется феном или утюжком – средство с термозащитой", – уточнила эксперт.

Можно присмотреться и к популярным сейчас несмываемым муссам типа "взбитые сливки": в зависимости от состава они помогают смягчить волосы, придать им блеск или облегчить укладку. Дополнить такой набор можно качественной расческой или мягкой атласной резинкой.

"Тем, кто любит расслабиться в ванне после долгого дня, я бы посоветовала подарить средства для домашнего спа: ароматную соль, скраб, необычный чай для ванн. При этом не обязательно искать все средства в одной линейке. Например, ваниль хорошо сочетается с миндальными и кокосовыми нотами, цитрусовые ароматы – с травяными, а лаванда – с древесными. Если у одного средства яркий, насыщенный запах, остальные можно выбрать с нейтральным ароматом или вовсе без отдушек", – пояснила специалист.

В целом в пределах 3 000 рублей можно собрать полноценный набор для разных видов ухода:

гель для душа и крем-баттер для тела – около 2 200 рублей;

маска для волос, несмываемый мусс и атласная резинка – около 2 800 рублей;

ароматическая соль, скраб для тела и чай для ванн – около 2 500 рублей.

Агеева добавила, что готовый набор – вариант для тех, кто не хочет подбирать средства по отдельности.

Подарок до 5 000 рублей: больше простора для выбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если мама давно о чем-то мечтает, День матери – хороший повод исполнить ее желание. Возможно, ей приглянулась помада определенного оттенка, маска для волос любимого бренда или что-то из новинок. Если вы знаете, что именно понравилось, смело берите, посоветовала эксперт.

"Еще один вариант – декоративная косметика премиальных брендов. Но здесь нужно действовать осторожно. Если вы не знаете точных предпочтений, лучше не рисковать и выбрать относительно безопасные варианты: например, тушь или палетку теней в знакомом оттенке. А вот экспериментировать с новыми цветами или тональным кремом не стоит – велик риск промахнуться", – предупредила Агеева.

Парфюм тоже хороший подарок, однако при его выборе лучше ориентироваться на вкусы мамы, а не на рейтинги популярности. Даже самый востребованный аромат может показаться ей слишком сладким, резким или насыщенным. Если хочется подарить что-то новое, стоит изучить композиции духов, которыми мама уже пользуется, – это поможет сузить круг поиска, подсказала специалист.

Можно также присмотреться и к готовым подарочным наборам. К праздникам бренды часто выпускают красиво оформленные комплекты, иногда с косметичками и другими приятными мелочами. Нередко они обходятся дешевле, чем покупка всех продуктов по отдельности, заметила она.



Александра Агеева руководитель направления ухода Если сомневаетесь в выборе, подарите сертификат. Для многих женщин поход в магазин косметики – само по себе удовольствие: можно спокойно посмотреть новинки, попробовать разные текстуры и ароматы, выбрать что-то для себя. Получится не только подарок, но и приятный повод уделить себе время.

В итоге с бюджетом до 5 000 рублей можно позволить себе премиальную косметику или более дорогие средства для ухода:

тушь для ресниц премиального бренда – около 3 500 рублей;

профессиональная маска для волос и несмываемое масло – около 4 500 рублей;

подарочный набор из помады, туши и косметички – около 4 900 рублей.

Набор для макияжа губ можно купить в готовом виде или собрать самостоятельно, учитывая любимые оттенки мамы.

Как не ошибиться с выбором

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Перед покупкой Агеева посоветовала вспомнить, какой косметикой обычно пользуется мама. Возможно, у нее есть любимые бренды, она предпочитает средства без запаха или не любит экспериментировать с новинками. Такие детали помогут понять, в какую сторону смотреть.

"Когда выбираете готовый набор, обратите внимание на объемы средств и их состав. Не стоит переплачивать за красивую коробку, если половиной продуктов мама не будет пользоваться. В таком случае лучше купить одно полноразмерное средство, которое ей точно пригодится. А вот набор миниатюр будет удачным подарком, если мама любит пробовать новую косметику или часто путешествует", – отметила она.



Александра Агеева руководитель направления ухода С осторожностью стоит относиться к косметике с активами, например кислотами и ретинолом. Такие средства подходят не всем, и выбирать их наобум рискованно. Не лучшая идея и кремы с крупными надписями "50+" или "60+" – их могут воспринять как намек на возраст.

Если хочется сделать сюрприз, попробуйте заранее ненавязчиво расспросить маму о косметике или вместе зайдите в магазин. Возможно, она сама покажет, что ей понравилось. Тогда останется только запомнить название и вернуться за покупкой.

Как сделать подарок особенным

Даже если вы выбрали готовый набор или сертификат, подумайте о том, как его вручить. Можно положить в коробочку с подарком семейное фото, добавить открытку с приятными словами от себя или приложить букет любимых цветов.

"Чтобы несколько средств выглядели как один подарок, продумайте упаковку. Например, сложите их в коробку с бумажным наполнителем или красивую косметичку. Если баночки и флаконы отличаются по оформлению, объединить их помогут лента и упаковочная бумага в одной цветовой гамме", – сказала эксперт.

И оставьте немного времени на то, чтобы вручить подарок без спешки, ведь День матери – это еще и повод побыть вместе, заключила Агеева.