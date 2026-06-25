Лука Затравкин раскрыл детали своего похудения на 170 килограммов

Пианист Лука Затравкин прокомментировал свое похудение на 170 килограммов. Сын художника Никаса Сафронова назвал свой путь непростым и поделился некоторыми нюансами сброса веса с журналистами. Подробности – в материале Москвы 24.

Большие цифры и большие результаты

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lukasafronovofficial

Сын художника Никаса Сафронова, 35-летний пианист Лука Затравкин, еще пару лет назад весил под 300 килограммов. 23 июня он стал гостем шоу Павла Воли, где заявил, что в целом за весь период похудения ему удалось сбросить 170 килограммов.

Позднее Лука рассказал в интервью Woman.ru, что ради похудения ему пришлось пройти сложный путь. Однако раскрывать подробности методики не стал: для этого, по его мнению, нужно быть уверенным, что советы не причинят вреда другим.





Лука Затравкин пианист Я считаю, что у меня такой путь, который непростой. И главное – с большими цифрами и большими результатами. И считаю, что нужно поделиться с людьми этим путем, который я проходил. Я постоянно делаю замеры, провожу анализ формы, чтобы нигде не навредить себе. Это сложный и кропотливый процесс.

Пианист добавил, что безопасное снижение веса потребовало не только длительного времени, но и серьезных финансовых затрат. Он регулярно проходит дорогостоящие обследования и сдает множество анализов. При этом наследник художника заявил, что ему не пришлось жестко себя ограничивать в плане еды.

"Я не отказался ни от одного из своих любимых блюд. В этом весь секрет. Я продолжал есть все, просто поменялась правильность приема пищи, добавилась активность, добавились ягоды, витамины, макро- и микроэлементы. И дальше мы делали исследования после того или иного этапа", – добавил Лука.

При этом Затравкин отметил, что перепробовал разные средства и методики и некоторые из них давали нежелательные побочные эффекты в виде аллергии или бессонницы. В итоге вреда от них становилось больше, чем пользы. Поэтому сейчас Лука придерживается мнения, что худеть стоит под руководством врачей.



Также в интервью Metro он добавил, что решил сбрасывать вес, так как в прежней форме ему было уже трудно давать концерты и активно заниматься другими проектами.

Сын художника отметил, что выработал для себя три важных правила похудения: не голодать и питаться правильно, следить за режимом сна и проработать "ментальный вопрос".

"Нужно работать с головой, потому что проблемы переедания напрямую с ней связаны, как и проблемы со сном", – считает Лука.

"Я не умру в туалете!"

Лука Затравкин – сын художника Никаса Сафронова и преподавателя музыки Инны Затравкиной (женщина умерла от онкологии в 2024 году). Родители Луки не были женаты, художник узнал о существовании сына, когда мальчику исполнилось 4 года.

По данным СМИ, отношения между отцом и сыном порой складывались непросто, но в итоге они смогли найти общий язык. Лука стал успешным пианистом: был лауреатом 16 международных конкурсов, регулярно выступает на благотворительных концертах и является почетным профессором Швейцарской консерватории.

При этом мужчина не раз попадал в скандалы, не связанные с профессиональной деятельностью. В марте 2016 года при его участии произошло ДТП в Москве, в котором погибла 78‑летняя женщина. По свидетельским показаниям, инцидент случился на пешеходном переходе на Большой Академической: Затравкин был за рулем, а пенсионерка вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Экспертиза установила, что водитель был трезв. Дело было возбуждено, однако до приговора в суде не дошло. Сам Затравкин позднее заявлял, что чувствует вину.

Другие инциденты касались лишнего веса. В 2019-м во время полета из Казани в Москву Лука оказался заблокирован в туалете – кадры его освобождения с криком "Я не умру в туалете!" быстро разошлись в Сети.

Позже Затравкин рассказал, что казус произошел, когда он возвращался с благотворительного концерта: после взлета он пошел в туалет, но выйти не смог.





Лука Затравкин пианист В туалете был момент… меня начали беспокоить, что я там замешкался. И начали стучать мне кто-то: люди, стюардессы, я так и не понял кто. Я начал волноваться и, вместо того чтобы встать, сидя нажал на кнопку смыва унитаза. В результате меня немножко присосало.

Он добавил, что из‑за образовавшегося вакуума испугался и попытался выбраться, но в какой‑то момент застряла рука.

"После этого меня начали доставать. Работали оперативно, профессионально, ребята – молодцы, меня успокоили, дали воды мне попить, как-то успокоиться чуть-чуть, тащили меня изо всех сил", – пояснил Затравкин.

При этом пианист возмутился, что вместо помощи один из пассажиров снимал происходящее на видео. Артист планировал подать в суд на автора ролика, но о результатах этого иска ничего не известно.

Помимо этого, в 2020 году во время отдыха в Турции Лука прыгнул в детский бассейн, пробил его дно и травмировал ноги. История закончилась лечением и назначением пианисту крупного штрафа.