В Сети набирает популярность тренд на лежачие концерты среди москвичей. На таких мероприятиях гостям предлагают разместиться на местах на полу, а затем включают классическую музыку, чтобы посетители могли заснуть. Полезно ли такое времяпрепровождение, разбиралась Москва 24.

"Просто пришли поспать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karaksina.life

Необычные концерты классической музыки, на которых гости слушают произведения лежа на полу, набирают популярность в Москве. Причем цель таких "сеансов" в том, чтобы уснуть, заметили в Сети.

Любители формата пишут, что подобные мероприятия помогают снять напряжение, отдохнуть и разгрузить нервную систему.





пользовательница Сети Я приехала в пятизвездочный отель, где у меня отсканировали билет, выдали тапочки и угостили чаем, чтобы настроиться на расслабление. Честно, я была в шоке от масштаба мероприятия и от того, сколько людей просто пришли поспать. Под классическую музыку.

При этом сказать, насколько полезны такие развлечения, однозначно нельзя, отметила в разговоре с Москвой 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

"Общая тенденция такова, что чем меньше спит человек днем, тем лучше получится сделать это ночью, потому что давление сна зависит от бодрствования. Чем дольше происходит активность, тем больше уровень сонливости при засыпании. Дневной отдых этот показатель меняет, поэтому при необходимости передышки в светлое время суток лучше ограничивать ее 15–20 минутами", – отметила эксперт.

Также не исключено, что, следуя такому тренду, некоторые ищут пространство для личного времени, где получится разгрузить мозг. Это объясняется тем, что возможность находиться в спокойной обстановке стала редкостью, отметила Царева.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Если создается безопасное для психики пространство, то на концерте действительно можно расслабиться и заснуть. Но опять же, как сомнолог, я вижу в этом риски. Поэтому если такое место можно создать дома, где человек свободен от давления информации, ответственности или каких-то стрессов, то это будет помогать ему спать.

При этом музыка действительно сказывается на качестве ночного отдыха. Чем быстрее темп, тем больше склонность активировать организм. При этом существует процесс, когда волны электрической активности здорового человека перекладывают на музыку и транслируют для засыпания. Поэтому, безусловно, воздействие возможно. Чем медленнее, спокойнее и приятнее музыка для конкретного человека, тем лучше, отметила эксперт.

Снизить уровень тревоги

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lezhimslushaem

В свою очередь, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова отметила в разговоре с Москвой 24, что появление формата "сонного" досуга весьма показательно.

"Современный человек настолько перегружен информацией, общением и необходимостью постоянно быть продуктивным, что даже возможность просто полежать, ничего не делая, становится отдельным видом развлечения. И в этом нет ничего плохого", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что многие привыкли организовывать досуг вокруг получения новых впечатлений. Однако на концертах человек, наоборот, имеет возможность снизить интенсивность стимуляции, расслабиться и переключить внимание с повседневных забот на музыку.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Прослушивание спокойной музыки может способствовать снижению эмоционального и мышечного напряжения, уменьшению тревоги. Однако не стоит рассматривать лежачие концерты как метод лечения бессонницы или способ полноценного восстановления после хронического недосыпа.

Если человек засыпает на таком концерте, это не обязательно говорит об исключительном расслабляющем эффекте классической музыки. Возможно, кто-то просто настолько недосыпает, что при первой же возможности организм реализует накопившуюся потребность, указала сомнолог.

"Такой формат может понравиться людям, испытывающим хронический стресс, эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, когда сложно переключаться с работы на отдых. По сути, это возможность легально разрешить себе ничего не делать, не испытывая по этому поводу чувства вины", – рассказала специалист.

Тем не менее людям с хронической бессонницей нежелательно засыпать на таких мероприятиях, особенно во второй половине дня и вечером, подчеркнула Черкасова.

Главное – удовольствие и расслабление

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lezhimslushaem

При этом семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с Москвой 24 объяснила, что востребованность подобных мероприятий связана с тем, что зумеры ставят своей главной ценностью удовольствие и расслабление.

"Раньше нужно было встать, одеться, выпрямить спину, нарядиться, сходить в театр. Однако в случае с концертами подчеркнута грань: человек может позволить себе расслабиться телом, закрыть глаза, погрузиться в музыку", – отметила эксперт.

Она добавила, что такой тренд, возможно, не очень полезен тем, кто высоконормативен. То есть для кого музыка должна обязательно быть в определенном месте, для кого концерт – это нарядное одеяние и выделенное время. Такие люди могут испытывать диссонанс, а значит, не смогут расслабиться, так как уровень стресса будет чуть выше.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Еще такие мероприятия могут быть вредны тем, кто хочет и воспринимает подобный контакт с искусством как возможность выйти в мир. Тогда может чувствоваться разочарование и дефицит, потому что люди впечатлительны, особенно экстраверты, воспринимающие искусство еще и с соседними стимулами, например, когда рядом кто-то высказывает мнение. Интроверты, наоборот, с удовольствием будут наслаждаться временем.

Также неполезны мероприятия окажутся и для тех, кто не может расслабиться рядом с незнакомцами, потому что, когда человек одет и стоит, он более собран и контролирует себя, подчеркнула психолог.

"Когда он в другой одежде и в горизонтальном положении, то слабее. Это объясняется нашей физиологией. Расслабиться, лечь рядом с незнакомым человеком сложнее, чем вертикально рядом с ним постоять. Кроме того, в такой ситуации тяжело будет высококонтролирующим людям, а также тем, кто имеет высокую чувствительность к громким звукам", – объяснила эксперт.

Не стоит забывать и о физиологических возможностях. Некоторые, например с искривлением позвоночника, грыжей, иногда предпочитают больше ходить, чем лежать, так комфортнее, заключила Кардиакос.

