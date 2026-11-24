Больше четверти участников "Тайного Санты" боятся не угадать с подарком и расстроить получателя, а многие жалуются на неравноценный обмен, рассказали аналитики. Как избежать неловкостей, сколько тратить на презент и стоит ли вообще участвовать в этой игре, разбиралась Москва 24.

"Носочки на 3 размера больше"

В России растет популярность "Тайного Санты" – новогодней игры с анонимным обменом подарками: 27% опрошенных хотя бы раз участвовали в такой игре, еще 57% пока не пробовали, но хотели бы это сделать в будущем, рассказало издание РБК Life со ссылкой на исследование.



При этом типичный портрет участника "Тайного Санты" – девушка 18–24 лет с высшим образованием, проживающая в мегаполисе.



Страхи, связанные с участием в игре, в основном крутятся вокруг выбора подарка и возможных последствий. Самая распространенная тревога – не угадать с презентом и расстроить получателя, так ответили 27% опрошенных.



На втором месте – опасения получить в ответ что‑то ненужное или неподходящее, такой вариант выбрали 20% респондентов. Еще 17% переживают из‑за того, что подарки могут оказаться неравноценными и их собственный презент будет выглядеть слабее остальных, а также из‑за риска спровоцировать обсуждения и сплетни (16%).



При этом 18% участников опроса заявили, что не испытывают подобных страхов – среди них чаще встречались мужчины и люди в возрасте от 45 до 65 лет. Наименьшую тревогу вызывают два момента: необходимость дарить подарок человеку, с которым почти не знаком, и вероятность того, что получатель так и не узнает, кто был его "тайным Сантой", – эти пункты отметили лишь по 6% респондентов.



Опрос также выявил, какую стоимость россияне считают приемлемой для подарка. Большинство участников (55%) полагают, что оптимальный ценник – в пределах 500–1 000 рублей. Еще 18% считают уместным потратить на презент от 1 000 до 2 000 рублей, а 7% готовы уложиться в диапазон 2 000–3 000 рублей. Лишь 4% респондентов допускают покупку подарка дороже 5 000 рублей.



Ранее одна из девушек в соцсетях рассказала о несправедливом распределении бюджета в такой игре.



"Нам сказали на работе подарить друг другу подарки до 500 рублей. Открываю коробку – а там расческа. Я же всем заказала диффузоры, там в комплекте даже два – Дед Мороз и Снегурочка", – возмутилась она.

О неравноценном обмене рассказывали и другие пользователи в Сети.





пользователь Сети Однажды мне подарили коробку будто из всего, что было в доме: там лежал ролик для чистки одежды, диффузор без какой-либо заводской упаковки, пара носочков на 3 размера больше моего и упаковка новогодних салфеток.

Другие же авторы пожаловались, что зачастую участие в игре становится не добровольным, а обязательным, поскольку иначе "не наберется приличное количество участников". Некоторые из них отметили, что даже в таких случаях старались делать максимально хорошие подарки.

"Однажды мне и еще двум коллегам сообщили о "Тайном Санте" за 2 дня до обмена – им людей не хватало в отделе. Мы купили всем шоколад: большие наборы по 1 000 рублей. В ответ получили кремы, которые набором из 5 штук по 300 рублей. Нам досталось по одному крему из набора", – вспомнила одна из пользовательниц.

"Сохранить лицо"

Бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер отметила, что сегодня "Тайный Санта" нередко превращается из добровольного развлечения в финансовую проверку на лояльность коллективу.

"Именно эта неформальная "обязаловка" вызывает сопротивление. Принимая решение, человек уже учитывает не только предстоящие расходы, но и последствия отказа. В корпоративной культуре даже участие в необязательных мероприятиях быстро приобретает социальный подтекст. Присутствие на подобных событиях воспринимается как знак лояльности и готовности поддерживать общие инициативы. Отказ от участия может быть воспринят как проявление скупости, высокомерия или нежелания быть частью коллектива", – сказала она в разговоре с Москвой 24.

Это особенно актуально, когда в мероприятии участвуют руководитель и большинство коллег. В таких условиях формальная добровольность превращается в своего рода социальный прессинг, что делает отказ сложным и рискованным шагом, добавила специалист.

"Поэтому сотрудник соглашается на неинтересную для него и финансово обременительную игру, чтобы не испортить отношения с коллегами и начальством. Руководству и организаторам важно установить четкие правила на старте. Принцип добровольности должен быть не на словах, а на деле: каждый участник подтверждает свое участие самостоятельно, имеет право отказаться без объяснения причин, и его решение не подлежит обсуждению или давлению", – отметила практик.

По словам эксперта, бюджет следует определять заранее, исходя из возможностей большинства участников, а не ориентируясь на тех, кто готов вложить больше остальных. Это обеспечит справедливое распределение ресурсов и повысит доверие к организаторам.





Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Снизить вероятность случайных и неуместных подарков помогут короткие списки пожеланий. Достаточно указать несколько интересов, предпочтений и вещей, которые человек точно не хотел бы получить. Не стоит превращать игру в аттракцион неслыханной щедрости, публично оценивать выбор участников и стоимость подарков.

В свою очередь, для того чтобы отказаться от игры без ущерба для отношений, важно не смешивать деловые связи с участием в конкретной активности.

"Оптимальная стратегия – выразить благодарность за приглашение и четко обозначить свое решение: "Благодарю за приглашение, в этот раз я не смогу присоединиться". Излагать финансовые причины или искать оправдания не обязательно. Такой подход сохраняет профессиональные отношения и позволяет сохранить лицо", – подчеркнула психолог.

В целом же корпоративные традиции важны, если они способствуют созданию позитивной атмосферы и укрепляют неформальные связи между сотрудниками.

"Когда же участие в мероприятиях превращается в финансовое бремя или тест на лояльность, то это лишь подрывает командный дух. Разумнее будет изменить правила или отказаться от традиции, чем сохранять ее исключительно потому, что так принято", – заключила Майер.

"Чувствовать людей, с которыми работаешь"

В свою очередь, HR-эксперт Александра Королева в беседе с Москвой 24 выразила мнение, что отношение коллектива к "Тайному Санте" формируется в зависимости от организации.

"На самом деле, любая идея может испортить, а может, наоборот, усилить вовлеченность персонала. Все зависит оттого, как внутри компании организовано это мероприятие", – отметила она.





Александра Королева HR-эксперт Из моего опыта, "Тайный Санта" – это всегда очень хороший, добрый ритуал, который люди ждут и в котором участвуют. Совершенно не обязательно делать какую-то большую стоимость – это чисто символическая история для создания предновогоднего настроения. Можно вообще сделать игру без денег: каждый просто принесет что-то, сделанное своими руками, или напишет открытку с теплыми словами. Такое тоже возможно. Поэтому вопрос в том, как к этому подходить, какие смыслы закладывать.

Для того чтобы всем сотрудникам хотелось участвовать, руководителям нужно разговаривать с ними, проводить опрос вовлеченности, подчеркнула специалист.

"Узнавать, что вообще людям, которые работают в компании, интересно и какие форматы мероприятий были бы интересны. И уже исходя из этого планировать мероприятия", – добавила эксперт.

На сегодняшний день, по мнению Королевой, в российских компаниях "Тайного Санту" уже можно считать полноценной традицией. Она также отметила, что это "уже немножко обрусевшая традиция", и предположила, что можно сменить название на "Тайный Дед Мороз" или "Тайный волшебник".