Профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Жанна Веренинова, ставшая популярной в Сети в 2025-м, вновь привлекла внимание пользователей. Выяснилось, что в свое время она обучала переводчика президента России Алексея Садыкова. Подробности – в материале Москвы 24.

"Он добился британского варианта произношения"

Переводчик президента России Алексей Садыков стал героем социальных сетей в середине ноября. Поводом послужила встреча Владимира Путина со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась в Кремле 12 ноября. На ней Садыков переводил слова главы РФ для делегации.

Тогда пользователи Сети отметили выразительную подачу, жесты и мимику сотрудника МИД. При этом работа Садыкова удостоилась высокой оценки и от самого Уиткоффа еще в январе 2026-го. Он назвал Алексея "легендой" и заявил, что у него "лучший голос на земле".

Недавно стало известно, благодаря кому переводчик президента РФ мог приобрести такую запоминающуюся манеру речи: его педагогом была профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Жанна Веренинова. Она преподает на кафедре фонетики английского языка и стала популярна в Сети в 2025-м благодаря своей авторской методике.

В октябре 2026-го Жанна Борисовна рассказала в интервью изданию "Правмир" о своем выдающемся ученике.





Жанна Веренинова профессор Московского государственного лингвистического университета Он добился британского варианта произношения. И ему делают комплименты. <...> Американцы любят чисто британский вариант английского, восхищаются им. У Алексея именно такой вариант. Человек при желании всего может добиться.

Профессор отметила, что фонетика играет очень важную роль в диалоге, ведь, по ее мнению, попросту неинтересно общаться с тем, у кого неправильное произношение.

"Блестящий педагог"

Жанна Борисовна стала популярна в соцсетях еще осенью 2025-го. Запись одного из ее занятий завирусилась в Сети. В ролике преподаватель учила студентов правильно произносить английские слова и фразы. В частности, она прорабатывала словосочетание singing a song.

При этом поначалу над экспрессивной подачей Верениновой пытались посмеиваться в комментариях, кто-то даже снимал пародии. Однако ученики Жанны Борисовны узнали ее на видео и массово встали на ее защиту, записав ответные ролики: в них они пояснили, что такой уровень произношения достигается годами тренировок. Знающие пользователи в соцсетях также отметили "идеальность" проговаривания.

"Могу констатировать, что это блестящий педагог и редкий фонетист", "как связаться с этой гениальной женщиной? Я никак не могу выучить английский", "встретить хорошего преподавателя – это в наше время как выиграть в лотерею. Эта женщина – одна из них", "большая удача заниматься с этим педагогом", "мой муж-британец сказал, что это идеальное классическое произношение", "живу в Лондоне 25 лет, но записалась бы к ней на урок по произношению", – отметили комментаторы.

"Все гласные – живые"

Жанна Борисовна рассказала в интервью изданию "Правмир", что полюбила английский язык еще в пятом классе, тогда же она поняла, что хочет связать с ним всю свою жизнь.

После окончания МГЛУ она осталась там преподавать, чем занимается уже более 60 лет. В 1985-м она проходила курсы английского языка в Оксфорде, где впервые пообщалась с носителями и обнаружила, что ее произношение совсем не отличается.

Веренинова 10 лет трудилась над созданием собственной методики постановки произношения, а также выпустила книгу. Особенностью является то, что Жанна Борисовна старается превратить обучение в увлекательный процесс, для этого педагог приводит яркие образы и сравнения.

В разговоре с Москвой 24 профессор отметила, что является эмоциональным человеком и это помогает ей заинтересовать студентов.





Жанна Веренинова профессор Московского государственного лингвистического университета Я сама эмоциональный человек, и я пытаюсь эти свои эмоции им передать, заразить их любовью к звуку. <...> Я пытаюсь, например, долгий звук "и" сравнить с мчащимся поездом. Это долгий звук, очень напряженный.

Студенты отмечают, что пары у Жанны Борисовны действительно проходят занимательно, а придуманные ею образы хорошо запоминаются. Еще одной особенностью ее методики являются цветовые ассоциации.

"У меня все гласные – живые, окрашенные в разные цвета, со своим характером. Это пришло ко мне в конце 1970-х годов, не сразу. Однажды думаю: звук [ɑː] такой красивый, как красная роза. А другие какие? В словах men, ten – звук [e], какой-то он немножечко противный. Звук [uː] мне показался мечтательным, а мечтательность у меня ассоциируется с сиреневым цветом. Звук [ʌ] – сухой, сдержанный", – привела примеры Веренинова.

Кроме того, педагог использует песни для правильной постановки звуков и даже сама сочиняет музыку. Ежегодно в МГЛУ проходят ее вокальные вечера: стихи русских поэтов она накладывает на собственные произведения, а также сама пишет слова.