Переводчик президента России Алексей Садыков неожиданно оказался в центре внимания после встречи Владимира Путина со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не перевел, а прожил"

Переводчик президента России Алексей Садыков стал героем социальных сетей после встречи главы РФ со спецпосланниками лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября в Кремле.

Во время диалога Садыков переводил слова Владимира Путина для иностранной делегации. В итоге один фрагмент переговоров завирусился в Сети, и работа Алексея получила множество одобрительных откликов не только из-за точного перевода, но и выразительной подачи сказанного.

Аудитория оценила уровень английского, точность формулировок, выверенные акценты, а также манеру подачи. Помимо этого, пользователи обратили внимание на стук ручкой по столу, мимику и жесты сотрудника МИД.



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"Алексей Садыков проявляет больше уважения к английскому языку, чем огромное количество американцев", "это еще Путин спокойный. А если бы нужно было переводить Жириновского, мне кажется, переводчик бы ходил вокруг стола и хватал представителей украинской делегации за грудки", "он еще и ручкой по столу стучит пугающе", "досконально переводит, вплоть до жестов", "не перевел, а прожил", "этого переводчика можно без президента на переговоры отправлять", – писали пользователи.

Сам Садыков тоже прокомментировал внезапную популярность в разговоре с изданием Zvezdanews.





Алексей Садыков переводчик президента России Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать ее хорошо.

Работу Алексея ранее высоко оценила и американская сторона. В январе 2026 года Стив Уиткофф назвал переводчика Путина "легендой".

"О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле", – сказал он.

Садыков – российский лингвист и переводчик, является старшим советником МИД России. Он регулярно сопровождает Владимира Путина на российско-американских встречах высшего уровня, включая саммиты с Дональдом Трампом. Например, именно Садыков обеспечивал языковую поддержку переговоров президентов в Анкоридже в 2025 году.

Помимо госслужбы, лингвист преподает в Финансовом университете, где готовит будущих переводчиков. Специалист удостоен благодарности главы государства.

Как становятся переводчиками президентов

Переводчики президента Владимира Путина – это сотрудники департамента лингвистического обеспечения МИД, дипломаты. Лично с главой страны, по данным СМИ, работают примерно несколько человек. Самые известные переводчики – Алексей Садыков, Наталья Красавина и Сергей Чудинов.

К переводчикам предъявляют несколько требований: кроме профессиональной квалификации, важно быть благонадежным, так как переговоры предусматривают доступ к государственной тайне. Также нужно уметь соответствовать дресс-коду и соблюдать протокол переговоров.

Переводчик является "голосом президента" на важных встречах и должен уметь сохранять интонации, посыл, настроение и содержание каждого сообщения. В случае работы с президентом речь идет не просто про особенности речи – грамотный перевод становится инструментом выражения позиции и мнения всей страны.

Личный синхронист Путина Андрей Цыбенко рассказал спциализированному изданию "Синхронперевод", что переводчики президента должны иметь широкий кругозор, чтобы быть готовыми к резкой смене темы разговора.

Речь синхрониста-переводчика должна идти практически одновременно с выступающим, добавил Цыбенко. Также важно обладать хорошей памятью, так как после окончания переговоров синхронисту нужно составить отчет. При этом переговоры могут длиться более 3 часов.

Еще одно важное качество – ответственность. У президента иногда возникает необходимость провести срочный телефонный разговор, поэтому нужно быть готовым к работе без подготовки.