Россияне до 35 лет в среднем тратят на свидания в ресторане или кафе 10,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Кто из пары должен нести такие расходы и как первая встреча влияет на дальнейшее развитие отношений, разбиралась Москва 24.

Готов платить 50 на 50?

Россияне до 35 лет тратят на свидание в ресторане или кафе в среднем 10,5 тысячи рублей, следует из результатов опроса SuperJob. Однако оплата счета – это лишь часть расходов, к этой сумме многие добавляют и прайс на сами сборы. На полный образ (без цветов и ресторана) мужчины тратят 15 200 рублей, женщины – 12 000. Основные расходы у тех и других идут на одежду: первые покупают рубашки, джемперы и джинсы, вторые – платья и кофты.

Кроме того, авторы материала уточняют, что, помимо обновлений в гардеробе, мужчинам необходимо оплатить стрижку в барбершопе, приобрести парфюм, а иногда и обувь с аксессуарами. Перечень трат у женщин значительно шире: в него входят макияж, косметика, укладка, маникюр, педикюр, украшения, уход за ресницами и бровями, покупка белья и депиляция.

Не остался в стороне и финансовый аспект самой встречи. Традицию, когда счет берет на себя спутник, поддерживают 54% мужчин и 55% женщин. Платить за себя готовы 13 и 15% соответственно.

Повлиял на ответы и возраст респондентов. 59% парней до 35 лет уверены, что платить должен спутник. В то время как среди мужчин старше этот показатель составляет 51–53%. Влияет цифра в паспорте и на желание разделить счет: если среди молодежи платить за себя готовы 9% опрошенных, то в категории старше 45 лет этот показатель достигает 15%.

И хотя большинство россиянок всех возрастов предпочитают, чтобы счет оплачивал мужчина, взгляды на ситуацию зависят от возраста. Девушки до 35 лет чаще других (20%) считают, что платить должен пригласивший, и лишь 7% из них поддерживают идею разделить расходы. Среди женщин старше 35 лет за индивидуальную оплату выступает уже каждая пятая (19–20%).

При этом вопрос, кто все-таки должен оплачивать счет, неоднозначен, заявила в беседе с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, базовое правило предполагает, что платит тот, кто инициировал встречу, а именно произнес или написал фразу: "Приглашаю вас". Если же звучит: "Предлагаю вместе попить кофе", то счет делится 50 на 50.

При этом эксперт уверена, что первое свидание может стоить совсем недорого – буквально как чашка кофе, то есть вопрос в выборе формата. Если речь идет о ресторане или кафе, приглашающий должен быть готов полностью оплатить средний счет заведения.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Однако здесь есть важный психологический нюанс. Не каждая женщина готова позволить незнакомому мужчине оплатить за себя счет, так как это может по ощущениям обязывать к какому-то продолжению или восприниматься как нарушение личных границ и независимости. Поэтому спутница оставляет за собой право сказать, что ей комфортнее на первой встрече оплатить свою часть самостоятельно.

Коломацкая уточнила, что вопрос счета лучше всегда оговорить заранее. Если мужчина идет в ресторан и не планирует полностью оплачивать его, стоит сообщить об этом спутнице. Подобный диалог может стать неким фильтром, который отсеет людей с разными взглядами еще до первой встречи.

"Если люди заранее не договорились об оплате и инициатор свидания в момент расчета внезапно понимает, что не может потянуть счет, сказать об этом можно прямо. Однако велика вероятность, что такой жест станет для собеседника недопустимым и он не захочет повторять встречи", – объяснила она.

Чтобы избежать неловкости в таких вопросах, часто используется формат "встречи-знакомства". Это еще не полноценное свидание, а короткая встреча, например за чашкой кофе. При взаимной симпатии можно обсудить, как именно хочется провести совместное время в следующий раз.

При этом Коломацкая отметила, что прогулка на улице, посещение выставки или мероприятия, связанного с общими увлечениями, часто работает гораздо лучше дорогого ресторана. Такой подход характеризует приглашающего как человека с интересными хобби, который умеет организовать досуг.

Попытка произвести впечатление

В свою очередь, для мозга человека первое свидание является не романтическим вечером, а эволюционным тендером, где две нервные системы за полтора часа проводят проверку безопасности и статуса, рассказал Москве 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Именно по этой причине "эффект первого свидания" абсолютно реален. Причем он буквально вшит в архитектуру центральной нервной системы. Дело в том, что мозг представляет собой гениального, но крайне ленивого предсказателя, главная цель которого заключается в экономии энергии. Чтобы не тратить глюкозу на бесконечный анализ, он стремится максимально быстро составить черновик нового человека. Едва он входит в кафе, запускается четкая физиологическая цепочка.

Сначала срабатывает триггер в виде мимики, тембра голоса, осанки и еле уловимого запаха собеседника. За доли секунды миндалевидное тело, которое отвечает за обнаружение угроз, и вентральный стриатум (ключевая структура мозга), отвечающий за оценку награды, выносят свой вердикт.

Они выбрасывают в кровь либо гормоны радости и бодрости – дофамин и норадреналин, либо гормон тревоги – кортизол. Тело мгновенно отзывается теплым расслаблением и живым интересом либо едва заметным мышечным зажимом в плечах и поверхностным дыханием. Следом включается поведенческий фильтр.

"Если первичный черновик вышел удачным, мозг превращается в ангажированного адвоката, который заботливо оправдает любую мелкую неловкость партнера и начнет собирать улики в пользу его исключительности. Если же первый сигнал задел кнопку дискомфорта, просыпается суровый прокурор, и даже искренние комплименты будут восприниматься с подозрением", – подчеркнул психолог.

При этом Евстигнеев объяснил, что один блестящий вечер не гарантирует счастливого брака, ведь долгая привязанность строится на совсем другой нейрохимии, управляемой окситоцином и гормоном вазопрессином. Однако первая встреча задает эмоциональный коридор и решает, выделит ли мозг дофаминовый кредит доверия на продолжение знакомства.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт К слову, здесь же кроется популярный миф о "бабочках в животе", которые поп-психология ошибочно выдает за голос судьбы. С позиции физиологии эти "бабочки" часто оказываются классической ошибкой атрибуции возбуждения. Непривычная дорогая обстановка и страх оценки заставляют симпатическую нервную систему зажать педаль газа в пол, заливая мозг адреналином. Сознание по инерции приписывает это сердечное трепыхание магической влюбленности.

Финансы играют в этой механике важнейшую роль, но сводить вопрос оплаты к банальной корысти антинаучно. То, что 54% мужчин и 55% женщин считают оплату ужина мужской зоной ответственности, объясняется эволюционной теорией дорогостоящих сигналов.

"Вложения в одежду, парфюм и уход работают подобно павлиньему хвосту, доказывая лимбической системе наличие здоровья и избытка ресурсов. Когда официант приносит чек, в крови неизбежно подскакивает кортизол, потому что психика не переносит социальной неопределенности", – подчеркнул психолог.

Понятный сценарий, при котором платит мужчина или инициатор встречи, снимает это когнитивное трение и считывается как маркер щедрости и надежности. Тогда как внезапное разделение чека нередко переключает мозг из контура ухаживания в холодный режим сделки.



Впрочем, у завышенных трат есть опасная обратная сторона под названием "эффект невозвратных затрат". Чрезмерные финансовые вложения рождают подсознательное ожидание гарантированной отдачи, а еще поднимают уровень стресса и превращают живое знакомство в скованное собеседование. Именно из желания пройти этот скрытый отбор рождается стремление выглядеть на такой встрече лучше, чем мы есть на самом деле, предостерег эксперт.

При этом Евстигнеев уверен, что распознать искусственность на первом свидании можно по трем признакам. Например, с помощью рассогласования слов и тела. Если человек говорит о спокойствии, но при этом у него сжаты челюсти, замерло дыхание и бегает взгляд, значит, он на самом деле сильно нервничает.

"Также важным фактором может стать отношение к персоналу. То, как спутник общается с официантом, когда не пытается произвести на вас впечатление, показывает его подлинный уровень эмпатии и уважения к другим", – уточнил эксперт.

Кроме того, важна и реакция на мелкие бытовые сбои (задержка заказа, пролитая вода). В момент такого стресса маска самоконтроля спадает, и становится видно, способен ли человек на самоиронию или сразу проваливается в раздражение и беспомощность, заключил Евстигнеев.

