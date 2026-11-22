Те, кому посчастливилось увидеть северное сияние, утверждают, что это одно из самых впечатляющих зрелищ в жизни. Обычно туристы за этим аттракционом едут в Териберку в Мурманской области: там прекрасные природные условия, туры и экскурсии поставлены на поток, а стоимость относительно невысока. Однако это не единственный регион, где можно увидеть полярное сияние. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет об остальных.

Мурманская область

Отправляясь на охоту за северным сиянием, стоит помнить, что здесь всегда есть элемент удачи, любые "стопроцентные гарантии" от организаторов туров и экскурсий – это не более чем маркетинговая уловка. Однако повысить шансы на успех можно: для этого нужно уехать подальше на север (в идеале за полярный круг), дождаться ясной погоды и благоприятного прогноза (за ним можно следить, например, на сайте Института земного магнетизма) и выбраться за город – подальше от городской иллюминации, которая создает ненужный световой шум.

Мурманская область остается одним из очевидных решений для поездки за полярным сиянием. Большая часть региона расположена за полярным кругом, и теоретически сияние можно увидеть прямо из Мурманска (история знает такие случаи), но рассчитывать на это не стоит. Гораздо больше шансов на это в Кировске или Апатитах, где меньше городской иллюминации, но лучше всего уехать за город. Самый популярный вариант – Териберка: там есть вся инфраструктура для туристов и множество организованных туров.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Мурманска – 2,5 часа в одну сторону и в среднем от 6 200 рублей за билеты туда и обратно, далее на автобусе в Териберку (3,5–4 часа в пути и от 814 рублей за билет в одну сторону (автобусы ходят не каждый день, время в пути может различаться в зависимости от погоды и ситуации на дороге).

Перелет до Апатитов – 2–2,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 11 800 рублей за билеты туда и обратно. Цены на экскурсии в Териберку на 4–5 часов начинаются от 2 800 рублей с человека, в эту сумму входит трансфер туда и обратно и иногда фотографии на профессиональную камеру.

Архангельская область

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Яковлев Сергей

Если говорить о городе, то Архангельск выигрывает у Мурманска – архитектура этого древнего города для многих туристов все же поинтереснее. Но северное сияние здесь увидеть сложно из-за городской иллюминации, хотя при благоприятном прогнозе есть шанс наблюдать его с набережной Северной Двины.

Организаторы туров и экскурсий часто выбирают музей деревянного зодчества "Малые Корелы": это недалеко от города (около 25 километров), охоту за сиянием можно совместить с посещением музея, а фотографии на фоне деревянной архитектуры получаются как из сказки. Еще один вариант – поехать к северу от Архангельска, в сторону Северодвинска: там шансы тоже высоки, но лучше с экскурсией – гиды знают точные локации.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Архангельска – 2 часа в пути в одну сторону и в среднем от 6 500 рублей за билеты туда и обратно, до "Малых Корел" ходит автобус № 104 (примерно час и 20 минут в пути до деревни Малые Карелы, билет в одну сторону от 148 рублей).

Входной билет в музей "Малые Корелы" – 350–400 рублей (зависит от дня недели). Цены на однодневные туры за северным сиянием из Архангельска начинаются от 5 500 рублей с человека, сюда включен трансфер туда и обратно, иногда – фото на профессиональную камеру и угощение поморской выпечкой.

Карелия

Северное сияние в Карелии – штука мало предсказуемая, но возможная. Все дело в преимущественно пасмурной погоде зимой, которая не позволяет увидеть "танец неба" во всей красе. Чтобы увеличить свои шансы на успех и не слишком расстроиться, если не повезет, лучше всего ехать в национальный парк "Паанаярви", где есть и другие развлечения, помимо наблюдения за небом.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петрозаводска – 1,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 24 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Оттуда на поезде до станции Лоухи – 10–11 часов и от 2 300 рублей за билет в одну сторону, а до визит-центра национального парка удобнее всего заказать трансфер от организаторов (14 500 рублей за машину "УАЗ"). Экскурсия по парку "Паанаярви" с гидом без размещения – 640 рублей с человека, с размещением в домике на территории парка на сутки – от 1 000 рублей с человека.

Якутия

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

В самом Якутске увидеть сияние довольно сложно, так как столица региона находится южнее нужных широт. Для этого лучше ехать на полюс холода Оймякон, где зимой часто ниже минус 50 градусов, можно заодно устроить себе аттракцион экстремального холода. Ехать оптимально с туром, так как добираться долго и неудобно (общественный транспорт сюда не ходит), а в самом селе Оймякон всего один небольшой гостевой дом.

Такие туры обычно длятся неделю или больше, и их часто совмещают с другими развлечениями: прогулкой к Ленским столбам и другим природным достопримечательностям, а также знакомством с бытом местных оленеводов.

В Якутске предлагают и короткие однодневные туры с выездом за город на охоту за северным сиянием, правда, организаторы сразу предупреждают, что гарантий нет даже при благоприятном прогнозе.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Якутска – около 6,5–7,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 28 500 рублей за билеты туда и обратно. Цены на недельные туры в Оймякон из Якутска начинаются от 157 тысяч с человека, туры со специальными вылазками для наблюдения за северным сиянием – от 294 тысяч рублей. В стоимость туров обычно включено проживание, трансферы, питание и экскурсии с гидом по программе. Однодневная экскурсия из Якутска – от 1 700 рублей с человека.

Ямал

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Ямал считается одним из лучших мест в России для наблюдения за северным сиянием, так как оно появляется здесь более 200 ночей в году. Разумеется, это не значит, что в каждую из этих ночей вы его увидите: должны благоприятно сложиться и другие обстоятельства, вроде ясной погоды. Увидеть сияние можно и в самом Салехарде, но обычно для этого едут за город – в Приуральский район или Лабытнанги. До города Лабытнанги можно добраться самостоятельно – на зимнем автобусе по ледовой переправе через реку Обь, до других локаций лучше ехать с организованным туром, где, помимо северного сияния, можно будет посмотреть, как живут местные оленеводы.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Салехарда – 3–3,5 часа в одну сторону и в среднем от 38 тысяч рублей за билеты туда и обратно, автобус до города Лабытнанги через Обь – 110 рублей в одну сторону. Цены на туры из Салехарда – от 8 тысяч рублей за короткую экскурсию (примерно два часа), на 9 дней – от 93 тысяч рублей с человека. В программе тура вылазки за северным сиянием и экскурсии к оленеводам в ненецкие чумы. В стоимость включено проживание, трансферы, питание и экскурсии по программе.