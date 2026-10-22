Сестра умершего блогера Татула Петросяна пригрозила выложить компромат на его вдову

Сестра умершего блогера Татула Петросяна выложила фрагмент аудиосообщения, в котором, предположительно, ее брат рассказал об измене супруги Милены. Помимо этого, девушка пригрозила опубликовать другой компромат на вдову. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Это только начало"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/naripetrosyan88

Конфликт между сестрой умершего в начале октября блогера Татула Петросяна Нарине и его вдовой, инфлюенсером Миленой, набирает обороты.

Нарине выложила в своих соцсетях фрагмент аудио, заявив, что это сообщение было записано ее братом. Из него ясно, что мужчина узнал о неверности жены.

"Честно, я сидел сейчас и слушал разговор. Теща мне позвонила, и я слушал. Немного обидно стало, если честно. Я в *** от того, что она говорит, что они уже с ним разговаривали, что они типа встречаются. Говорят, что любят друг друга. Теща говорит, мол, ты понимаешь, что он тебя поматросит и бросит. А она говорит: нет, нормально все, мы подходим друг для друга. Прикинь?" – говорилось в голосовом сообщении.

Нарине отметила, что "это только начало", и посоветовала вдове перестать "порочить имя брата".





Нарине Петросян сестра блогера Татула Петросяна Я не хотела трогать тему заработка на хайпе "скорбящей женой", но порочить имя моего брата я не позволю! Имейте в виду, обращаюсь конкретно к Милене и всем, кто ей помогает распространять ложь о моем брате, зарабатывая на этом в том числе. Вы меня вынуждаете прибегать к подобным шагам! Не советую дальше продолжать в этом духе…

Предположительно, это стало публичным ответом на откровения вдовы, блогера Милены Петросян. Ранее она в своих соцсетях опровергла слухи о том, что она якобы изменяла покойному супругу с его же другом.

"Измена, о которой все говорят с самого начала… Знали бы вы, как мне больно и мерзко даже произносить это слово. <...> Человек, о котором говорили и приписали его в трагедию, – друг. Мы дружим и общаемся уже много лет. И это ни для кого не было секретом. Но неужели каждый, кто так или иначе был в моем окружении, имеет отношение к трагедии? Думаю, все адекватные люди сделают свои выводы", – отметила Милена.

Блогер также подчеркнула, что никто из подписчиков понятия не имеет, "что происходило за закрытыми дверями". Помимо этого, Милена делилась в соцсетях, что опасается мести со стороны родственников Татула, потому что получала угрозы. В свою очередь Нарине опровергла это, отметив, что если бы невестка действительно опасалась за свою жизнь, то уже написала бы заявление в полицию.

"Проживаю сейчас горе"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/naripetrosyan88

О смерти Татула стало известно 3 октября. Мужчина покончил с собой около озера Красного. Конфликт между его вдовой и сестрой вспыхнул сразу после произошедшего: Нарине фактически обвинила Милену в смерти брата.

"Если вы считаете, что это нормально, что человек не развелась и уже целуется и едет в квартиру другого мужчины, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата! Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде!" – негодовала девушка.

В ответ Милена призвала аудиторию не делать поспешных выводов о сложившейся ситуации и закрыла комментарии.





Милена Петросян блогер Я проживаю сейчас горе, и в силу своего воспитания и определенных ценностей я не могу выносить ту правду, которую хочется рассказать, со всем уважением к его семье. То, что сейчас говорится в мою сторону, я понимаю, что это все эмоции, которые берут верх.

При этом пользователи Сети неоднозначно отреагировали на конфликт девушек: одни принялись обвинять вдову, другие защищали ее, призывая прекратить травлю.

"Твои нежные, заботливые руки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/milenapetrosyan11

Милена и Татул поженились в 2022-м, в их браке родились дочь и сын. Милена в своих соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни, а также семейную идиллию: делилась снимками букетов и щедрых подарков от супруга.

При этом сама блогер регулярно показывала в своих соцсетях не только детей, но и мужа, а также признавалась ему в любви.

"Благодарна судьбе за то, что в этом лживом, жестоком мире я попала в твои нежные, заботливые руки", – подписала Милена ролик с Татулом в конце 2025-го.

Однако уже в 2026-м супруг почти перестал появляться в аккаунте Милены.