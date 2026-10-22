Сестра умершего блогера Татула Петросяна пригрозила выложить компромат на его вдову

Сестра умершего блогера Татула Петросяна выложила фрагмент аудиосообщения, в котором, предположительно, ее брат рассказал об измене супруги Милены. Помимо этого, девушка пригрозила опубликовать другой компромат на вдову. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.
"Это только начало"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/naripetrosyan88
Конфликт между сестрой умершего в начале октября блогера Татула Петросяна Нарине и его вдовой, инфлюенсером Миленой, набирает обороты.
Нарине выложила в своих соцсетях фрагмент аудио, заявив, что это сообщение было записано ее братом. Из него ясно, что мужчина узнал о неверности жены.
"Честно, я сидел сейчас и слушал разговор. Теща мне позвонила, и я слушал. Немного обидно стало, если честно. Я в *** от того, что она говорит, что они уже с ним разговаривали, что они типа встречаются. Говорят, что любят друг друга. Теща говорит, мол, ты понимаешь, что он тебя поматросит и бросит. А она говорит: нет, нормально все, мы подходим друг для друга. Прикинь?" – говорилось в голосовом сообщении.
Нарине отметила, что "это только начало", и посоветовала вдове перестать "порочить имя брата".
Предположительно, это стало публичным ответом на откровения вдовы, блогера Милены Петросян. Ранее она в своих соцсетях опровергла слухи о том, что она якобы изменяла покойному супругу с его же другом.
"Измена, о которой все говорят с самого начала… Знали бы вы, как мне больно и мерзко даже произносить это слово. <...> Человек, о котором говорили и приписали его в трагедию, – друг. Мы дружим и общаемся уже много лет. И это ни для кого не было секретом. Но неужели каждый, кто так или иначе был в моем окружении, имеет отношение к трагедии? Думаю, все адекватные люди сделают свои выводы", – отметила Милена.
Блогер также подчеркнула, что никто из подписчиков понятия не имеет, "что происходило за закрытыми дверями". Помимо этого, Милена делилась в соцсетях, что опасается мести со стороны родственников Татула, потому что получала угрозы. В свою очередь Нарине опровергла это, отметив, что если бы невестка действительно опасалась за свою жизнь, то уже написала бы заявление в полицию.
"Проживаю сейчас горе"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/naripetrosyan88
О смерти Татула стало известно 3 октября. Мужчина покончил с собой около озера Красного. Конфликт между его вдовой и сестрой вспыхнул сразу после произошедшего: Нарине фактически обвинила Милену в смерти брата.
"Если вы считаете, что это нормально, что человек не развелась и уже целуется и едет в квартиру другого мужчины, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата! Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде!" – негодовала девушка.
В ответ Милена призвала аудиторию не делать поспешных выводов о сложившейся ситуации и закрыла комментарии.
При этом пользователи Сети неоднозначно отреагировали на конфликт девушек: одни принялись обвинять вдову, другие защищали ее, призывая прекратить травлю.
"Твои нежные, заботливые руки"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/milenapetrosyan11
Милена и Татул поженились в 2022-м, в их браке родились дочь и сын. Милена в своих соцсетях демонстрировала роскошный образ жизни, а также семейную идиллию: делилась снимками букетов и щедрых подарков от супруга.
При этом сама блогер регулярно показывала в своих соцсетях не только детей, но и мужа, а также признавалась ему в любви.
"Благодарна судьбе за то, что в этом лживом, жестоком мире я попала в твои нежные, заботливые руки", – подписала Милена ролик с Татулом в конце 2025-го.
Однако уже в 2026-м супруг почти перестал появляться в аккаунте Милены.