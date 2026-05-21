Эксперт Мальцев: в Турцию, Египет, Вьетнам невыгодно ехать без путевки

Российские туристы все чаще отказываются от туроператоров и самостоятельно планируют поездки в Турцию, заявили эксперты. Какие риски есть в таких поездках, разбиралась Москва 24.

Я сам

Российские туристы все чаще выбирают самостоятельное планирование поездок в Турцию. Об этом РИА Новости сообщил владелец сети отелей в турецкой курортной Анталье, член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Ихсан Ташмаз.

По его мнению, на сегодняшний день люди нередко хотят больше свободы и возможности самостоятельно распределять бюджет, а также меньше привязываться к пакетным программам.





Ихсан Ташмаз член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха.

Турецкая туристическая отрасль ожидает сохранения высокого турпотока из РФ и в 2026 году. Согласно оценкам представителей рынка, страну могут посетить свыше 6–7 миллионов россиян. Кроме того, собеседники отрасли отмечают, что граждане России традиционно входят в число лидеров по продолжительности отдыха и общим расходам, которые в среднем составляют более 1 000 долларов на человека.

Как ранее сообщали агентству представители турецкого турсектора, в 2026 году россияне начали активнее бронировать отпуск заранее, стремясь зафиксировать стоимость до традиционного летнего подорожания. Средняя цена недельного пакетного тура на двоих в пятизвездочный отель по системе all inclusive сейчас составляет 180–300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона. В свою очередь, те путешественники, которые организуют поездку самостоятельно, как правило, экономят на трансферах и гидах, но нередко тратят больше на незапланированные экскурсии и местные развлечения.

В целом продажи летних туров в России сократились на 10–15% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост доступности перевозок и сдержанный рост цен (не более 5%). Основные причины – геополитическая напряженность и стремление туристов экономить.

При этом Турция увеличила долю в продажах до 35%, Египет – до 10%, спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри страны спрос на Сочи упал на 12% из-за высоких цен: четырехзвездочный отель здесь стоит 22–23 тысячи рублей в сутки.

Чувство защищенности

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев напомнил в разговоре с Москвой 24, что конец весны – начало лета – оптимальный сезон для Турции: море уже прогрелось, цены еще не взлетели, а жара не стала невыносимой.

"Из массовых направлений также можно рассмотреть Малайзию – она хороша во все времена года, но именно в этот период там наблюдается снижение стоимости и оптимальный климат. Я бы рекомендовал обратить внимание не только на остров Лангкави и Куала-Лумпур, но и на остров Борнео – это подходящее время для его посещения", – рекомендовал эксперт.

При этом, по его словам, Турция не является лидером по самостоятельному бронированию и не будет им. Она занимает одно из первых мест как массовое направление в летний период, но преимущественно это комплексный туристский продукт.





Михаил Мальцев президент УАТ Это связано с тем, что большая часть рейсов – чартерные, и стоимость авиаперелета при самостоятельном приобретении билета будет выше, чем заложенная в турпакете. Кроме того, цена проживания в большинстве случаев тоже увеличится, потому что крупные туроператоры выкупают огромные блоки номеров или даже целые отели на длительное время, что позволяет иметь гораздо более низкую входящую стоимость.

Однако доля самостоятельного бронирования, безусловно, присутствует, и связана она с двумя причинами. Первая – отели Турции сами выходят на путешественников: осуществляют рассылки и предлагают свои цены, иногда действительно выгодные, пытаясь замкнуть турпоток на себе и не зависеть от операторов.

Вторая – некоторые россияне сами выбирают мини-отели или гостиницы в городской черте, не пляжные, не ориентированные на большие потоки.

"За счет них растет самостоятельное бронирование, но еще раз подчеркну: это не является существенным объемом и не очень характерно для Турции в целом", – уточнил Мальцев.

Он добавил, что лидеры по частному бронированию – те страны, где важной составляющей не является чартерная программа (например, как в Турции, Египте, Вьетнаме, Таиланде).

"В них самостоятельные поездки не могут доминировать, потому что выйдет дороже и перелет, и проживание. В остальных направлениях доля самостоятельного планирования отдыха растет, но несущественно, потому что есть сдерживающие факторы: например, проблема с шенгенскими визами, которую проще переложить на туркомпанию", – добавил эксперт.

Кроме того, на частное бронирование не распространяется Федеральный закон "Об основах туристской деятельности".





Михаил Мальцев президент УАТ Услуги оператора помогают защитить с юридической точки зрения и предоставляют финансовые гарантии на случай банкротства самой организации. Также оператор несет ответственность за туристов, при необходимости связывается со страховой компанией и дипломатической миссией страны пребывания, оказывая всестороннюю помощь, прописанную законом.

Что касается насыщенности поездки, то сейчас, по словам эксперта, нет строгих программ. Фактически это конструктор, где человек сам формирует тур из того перечня, который предлагают операторы.

"Сейчас некоторые групповые поездки напоминают индивидуальные, потому что можно отобрать даты заезда и выезда под себя, при этом по цене они остаются как групповые, то есть дешевле. Хороший оператор может собрать тур индивидуально под запросы и по разумной стоимости", – добавил президент УАТ.

Если человек все-таки решил ехать самостоятельно, то для путешествий за рубеж необходимо дополнительно купить страховку. По словам Мальцева, нельзя пренебрегать этим правилом: в противном случае сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой. При путешествии с помощью туроператора такой документ автоматически включен в пакет.

Кроме того, необходимо иметь представление о законах, порядках и традициях страны и даже региона пребывания. При их нарушении есть риск попасть под уголовную ответственность, заключил эксперт.