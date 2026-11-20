В Сети завирусилась очередная история о мошенничестве: девушка рассказала, как в центре столицы рядом с ней остановился автомобиль без номеров, и сидевшие внутри мужчины начали выпрашивать у нее деньги "на дорогу до Абхазии". Чем может закончиться такая история и как наказать аферистов, разбиралась Москва 24.

"Они ехали за мной"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arina.chermnykh

Жительница Москвы Арина Чермных стала жертвой мошеннической схемы в центре города. Как рассказала девушка в своих соцсетях, вечером 17 ноября в Наставническом переулке, недалеко от станции метро "Курская" рядом с ней остановился белый автомобиль без номеров.



По словам пострадавшей, переулок был немноголюден и не ярко освещен.



"Опускаются стекла, и я вижу, что на передних сиденьях сидят двое крупных мужчин, а сзади – маленький ребенок, мальчик лет пяти. Они начинают очень быстро тараторить, что сами из Абхазии, пытаются вернуться домой в Сухум", – рассказала она.



Мужчины пожаловались, что у них нет средств на дальнейшую поездку – якобы они не могут заправить машину и купить еды.





Арина Чермных автор ролика Это все происходит очень быстро, они друг друга перебивают, активно пытаются со мной взаимодействовать, давят на то, что я единственная, кто остановился там за пару часов. Я, к сожалению, такой человек, которым легко манипулировать. Я вовлеклась, сразу начала разговаривать, спрашивать, что, почему, зачем. Они показали, что у них заблокированы счета, им очень нужна помощь, все они обязательно вернут, еще и сверху добавят.

По ее словам, незнакомцы сразу взяли номер телефона девушки, чтобы потом вернуть деньги, а затем выяснилось, что им нужна именно наличность, которой у нее не было. Арине предложили сесть в машину и вместе доехать до банкомата, но она отказалась и сказала, что дойдет сама.



"Я не догадалась попросить помощи у кого-то из встречных. Плюс весь путь до банкомата они ехали за мной – следили, чтобы я действительно дошла. Думаю, сыграло роль и то, что я немного испугалась", – добавила она.



Пострадавшая отметила, что аналогичные схемы используются мошенниками уже много лет.



"Какая-то девушка в Москве отдала целый миллион рублей вот таким же людям, которые никак не могут доехать до Абхазии уже столько лет. Я сняла 5 тысяч рублей и отдала их. После этого они начали говорить, что, может, получится найти хотя бы 10 тысяч, предлагали написать расписку, оставить iPhone в залог – лишь бы получить еще денег, спрашивали, может, я оформлю кредит. Тут я окончательно поняла, что это полный скам, и ушла к метро", – рассказала она.



Спустя примерно 10 минут ей начали приходить десятки СМС из микрофинансовых организаций о попытках взять микрозайм на ее имя.



"Но я давно поставила самозапрет, поэтому произошла просто спам-атака. Ни с кем не разговаривайте, не садитесь ни к кому в машину и берегите себя", – заключила девушка.



В комментариях под видео пользователи поделились похожими историями. Например, в 2020 году неподалеку от Мосфильмовской улицы к жительнице города Софье таким же образом обратился автомобилист с ребенком на заднем сиденье.





Софья пользователь Сети Он начал причитать, что у него что-то случилось и он не может уехать. Я тоже повелась – он же с ребенком. Но сказала, что я мамочка в декрете, денег нет, максимум 200–500 рублей, и перевела пару сотен. Стоит ли говорить, что никто мне ничего не вернул.

Похожей историей с Москвой 24 поделилась и Ольга: несколько месяцев назад возле станции метро "Семеновская" к ней тоже обратилась мошенница.



"Подошла женщина с двумя девочками лет 12: "Машину эвакуировали, нужны деньги на такси для девочек в Балашиху". Я перевела, а через минуту она уже обрабатывала следующего прохожего у меня на глазах. Я вернулась и спросила, не нужно ли вызвать полицию или такси. И она рассказала новую легенду, что решила ехать на штрафстоянку и поэтому снова собирает деньги. По телефону она спокойно берет трубку и каждый раз обещает вернуть, но когда слышит сумму и понимает, что за такую ей ничего не будет, кладет трубку", – рассказала девушка

"Профессиональные попрошайки"

Эксперт по самообороне Александр Виноградов посоветовал в аналогичных ситуациях сразу вежливо отказать и закончить разговор.

Эксперт также отметил, что так называемые профессиональные попрошайки – это преступные группы.

"Человека, который откровенно нуждается, видно и так: бабушка, которой реально тяжело, или девушка у кассы, плачущая из-за того, что ей тысячи рублей на билет не хватает. По-настоящему нуждающиеся люди не будут просить, требовать, уговаривать, убалтывать, громко рассказывать свою жизненную ситуацию", – отметил Виноградов в разговоре с Москвой 24.





Александр Виноградов эксперт по самообороне Они чем берут, когда цепляются, особенно к доверчивым, пожилым и не местным? Главное – завязать разговор. Они психологи замечательные. Если разговор завязался – не отцепятся, уболтают, чтобы человек хоть как-то помог, и в конце концов он решит: "Лучше им дать денег, чтоб отвязались".

Важно сориентироваться и в том случае, если изначально человек поверил в легенду мошенников, но позже осознал, что его хотят обмануть.

"Сказал: "Ладно, пойду помогу", отдал 100 рублей: "Ребят, вот все, чем могу помочь". Не надо проявлять к ним агрессию, и они не будут. Мошенники вряд ли окажут физическое воздействие, максимум – психологическое: надавить на жалость и упросить дать побольше. Но тут надо проявить твердость: "У меня есть столько, больше не могу", – посоветовал эксперт.

Также не стоит сразу применять спецсредства, например, перцовые баллончики: это потом можно расценить как хулиганство, поскольку в отношении человека насилия не было.

"Однако, если начинают угрожать, – это уже серьезно. Сразу говорите: "Я набираю 112". Чаще всего аферисты не дожидаются полиции: садятся в машину и, к слову, от обиды и злости могут повредить машину того, кто отказал. Поэтому будет не лишним вести фото- или видеофиксацию", – заключил Виноградов.

Что грозит обманщикам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В целом такие действия можно классифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ). Как рассказал Москве 24 адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев, наказание зависит от того, сколько лиц задействовано в преступной схеме.

"Если более одного человека, то это уже группа, то есть часть 2 статьи 159. Если это одно лицо, которое обрабатывает людей, вводя их в заблуждение относительно своего финансового положения и завладевая их денежными средствами, то это часть 1", – уточнил он.

По словам правозащитника, чаще всего в аналогичных случаях задействована группа лиц.

"Поэтому сотрудники полиции уже очень хорошо знакомы с такими схемами: чаще всего эти люди занимаются преступной деятельностью рядом с железнодорожными вокзалами. Преступная схема: "мне необходимы деньги на билет", "у меня украли деньги", "я попал в такое положение", "меня самого обманули, деньги похищены", а сердобольные люди, конечно, пытаются войти в положение и помогают", – отметил юрист.

В основном правоохранительные органы предупреждают, что денег никому давать нельзя, не надо распространять свои данные, передавать реквизиты своих счетов и карт. Поэтому в любом случае те действия, которые эти люди использовали, – это, конечно, мошенничество.

В свою очередь, наказание по статье о мошенничестве зависит от подпункта, за который будут привлекать к ответственности. Она может включать лишение свободы – максимум на 2 года. В более серьезных случаях, если преступление совершено в составе группы по предварительному сговору или повлекло значительный ущерб (начиная от 5 тысяч рублей), санкции ужесточаются: срок заключения может достигать 5 лет, заключил эксперт.



