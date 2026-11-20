Период согласования графиков отпусков на 2027 год находится в самом разгаре в российских компаниях, напомнили эксперты. Когда выгоднее брать дни отдыха, разбиралась Москва 24.

Взвешиваем все "за" и "против"

График отпусков на следующий год нужно сформировать до середины декабря. Поэтому сейчас важно помочь сотрудникам не наступить на классические грабли – и финансовые, и организационные, чтобы они смогли отдохнуть с наибольшим комфортом, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Александра Королева.

"Что касается самых выгодных и невыгодных месяцев: считать нужно не отпускные, а потерянную зарплату. Главный миф – "чем больше отпускных, тем выгоднее". На самом деле для сотрудника на окладе ключевое значение имеет стоимость одного рабочего дня в конкретном месяце. Чем меньше рабочих дней, тем дороже каждый пропущенный, тем сильнее отличается итоговая выплата", – объяснила специалист.

По ее словам, самые выгодные месяцы в 2027 году – с максимальным числом рабочих дней (по 22) – март, апрель, июль, август, сентябрь, декабрь. В это время разница между зарплатой за оставшиеся дни и стандартными отпускными будет минимальной. Даже март, несмотря на 8-е число, остается выгодным по сравнению с январем или маем.





Александра Королева HR-эксперт Наименее удачные месяцы, с обилием праздников и коротким рабочим циклом, – это январь (новогодние каникулы), май (две праздничные недели) и февраль (короткий месяц и празднование 23 февраля). Если сотрудник возьмет 2 недели в январе или мае, он потеряет в деньгах существенно больше по сравнению с июлем или августом.

При этом продлевать праздники отпускными днями можно, но с оговоркой. Здесь нужно разделять две вещи: экономическую составляющую и длительность отдыха, предупредила Королева.

"С точки зрения финансов брать отпуск "в стык" с праздниками невыгодно, потому что теряются дорогие рабочие дни, а отпускные за это время начисляются по среднему заработку, который обычно ниже стоимости дня. Но с точки зрения длительности отдыха – это работает: по статье 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни не включаются в календарные дни отпуска и не оплачиваются, но фактически продлевают отдых. Однако если сотрудник берет время отдыха с захватом майских праздников, то за праздничные сутки денег не получает", – объяснила HR-эксперт.

В связи с этим если цель – просто перезагрузиться и получить больше свободных дней подряд, то стратегия "отпуск плюс праздники" оправданна. Однако, когда нужно сохранить доход, лучше выбирать вышеупомянутые месяца и не дробить отпуск на короткие куски вокруг красных дней календаря.





Александра Королева HR-эксперт Также важно помнить о порядке согласования отпуска. Алгоритм, который действует в большинстве компаний и соответствует ТК: график нужно согласовать до 17 декабря. Работодатель обязан утвердить его не позднее чем за 2 недели до начала календарного года (статья 123 ТК РФ). Это означает, что заявления на 2027 год нужно собирать уже сейчас.

Следующее, о чем нужно помнить, – очередность. Если в компании есть льготные категории (многодетные, сотрудники с детьми-инвалидами, ветераны и т. д.), их пожелания по датам учитываются в приоритетном порядке. Остальные – по согласованию с руководителем подразделения, рассказала эксперт.

"Третий шаг – дробление. Отпуск можно делить на части, но хотя бы одна должна быть не менее 14 календарных дней. Это минимальная непрерывная планка, которую нельзя обходить. Далее – заявление и уведомление. Если даты меняются, то нужно написать заявление с согласованием руководителя. Причем работодатель обязан уведомить сотрудника об отпуске не позднее чем за 2 недели до его начала", – напомнила Королева.

Она добавила, что по статье 136 ТК РФ выплата производится не позднее чем за 3 календарных дня до начала дней отдыха. Если компания задерживает деньги, такой факт считается нарушением, сотрудник вправе обратиться в инспекцию.

При этом специалист посоветовала не гнаться за длинными майскими и январскими каникулами, если важна сумма выплаты. Следует планировать основные отпускные блоки на март-апрель или июль-сентябрь. А праздники использовать точечно – как бонус к длительности отдыха, а не как финансовый инструмент.

Психологическая перезагрузка

Если говорить о предстоящих праздничных днях, то с точки зрения психологии 11 дней новогодних каникул будет вполне достаточно, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, отметила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Дарья Сальникова.

"При этом вторая половина января – это очень долгий период с точки зрения раскачивания бизнес-процессов и эмоционального, психологического включения в рабочие будни. Идет адаптация, режим устанавливается медленно. Поэтому, если есть планы и это не сильно скажется на финансах, вполне можно взять отпуск на еще неделю или даже две после праздников", – отметила эксперт.

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В целом, говоря о новогодних праздниках, она отметила, что важны не столько сроки, сколько качество отдыха. Хорошо можно провести и два выходных в неделю – это вопрос планирования, отметила психолог.

"Поэтому если три дня сидеть за столом, есть салат и смотреть телевизор, потом еще три дня думать, что же поделать, то останется еще три дня на подготовку к работе. Это отдых не очень качественный, поскольку нет смены обстановки, человек остается в тех же бытовых условиях, в которых жил до этого", – предупредила эксперт.

При этом заранее спланированный отдых действительно разнообразит новогодние каникулы и даст хороший эффект для разгрузки.





Дарья Сальникова клинический психолог Отдельно хотела бы сделать акцент на том, что наше психологическое развитие изначально идет от психофизиологического. Сначала развивается физиология, и только потом на нее в онтогенезе накладывается психология. Здесь есть прямая корреляция.

Это означает, что ежедневные занятия спортом способствуют моральной разгрузке. Поэтому, добавив в новогодние праздники физическую активность, есть шанс, что психическое развитие и устойчивость будут на высоте, заключила Сальникова.