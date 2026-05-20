20 мая, 00:01

Главные обычаи и традиции народного праздника Купальница

Никаких путешествий и ссор: главные традиции Купальницы

20 мая православные отмечают Купальницу – такое название праздник получил благодаря древнему обычаю. В этот день верующие вспоминают явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Об истории и традициях расскажет Москва 24.

Сиял ярче солнца

Купальница, как и многие другие народно-религиозные праздники, сочетает в себе православную и языческую традиции. В этот день верующие вспоминают явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. По церковному преданию, событие произошло в 351 году. Тогда Римской империей правил сын Константина Великого Констанций II. Император начал склоняться к арианству (учение, которое отрицало единосущие Сына Божия с Отцом).

Как раз в момент сомнений необычное знамение было над Иерусалимом: на утреннем небе появился сияющий Крест, который простирался от Голгофы – места, где был распят Иисус Христос, – до Елеонской горы, которая связана с Вознесением Господним.

О чудесном событии сообщили императору. Оно стало подтверждением истинности веры для христиан и сильным потрясением для скептиков: по преданию, явление на небе Креста Господня обратило в православие множество язычников и иудеев.

В этот день принято молиться об укреплении веры, о даровании душевных сил и защите от искушений.

На Руси дата получила название Купальница. Это связано с тем, что к этому времени солнце уже начинало ощутимо пригревать, в том числе прогревать водоемы. Тогда крестьяне приводили к рекам и озерам своих лошадей, осматривали, купали, расчесывали и вплетали в гриву ленты. Кони были важными сельскохозяйственными животными и считались кормильцами крестьян: от них зависел сенокос, пахота и перевозки.

В этот день обряд купания проходили не только лошади, но и люди: считалось, что вода обладает целебными свойствами. Нужно было набрать ее ранним утром в водоеме, принести и оставить в ведрах на солнце, чтобы она набрала силу. После этого можно было обливаться: предки считали, что такой ритуал укрепит тело, защитит от болезней и снимет усталость. Кроме того, оставшейся водой можно было обрызгать углы, пороги дома и дворовые постройки, чтобы отвести нечистую силу и несчастья.

При этом роса тоже считалась особенной в этот день: дети бегали босиком по траве, чтобы расти крепкими, а девушки собирали ее для умывания, чтобы сохранить красоту.

Запрет на гадания

Плохой приметой считалось доверить купание ребенка в этот день постороннему, пусть и надежному человеку. Матери должны были сами следить за своими детьми во время омовения и у водоемов. В противном случае обряд, направленный на укрепление организма, мог иметь обратный эффект: предки верили, что ребенок, которого искупал посторонний, может чаще болеть и расти слабым.

В этот день стоило быть осторожным с острыми бытовыми предметами: считалось, что раны, которые появились в Купальницу, будут заживать долго. По этой же причине старались не ссориться, чтобы конфликт не затянулся.

Рукоделие также не считалось удачным времяпрепровождением: сделанные вещи якобы могли быстро прийти в негодность. Кроме того, предки верили, что гадания в этот день не к добру, потому что могут разрушить настоящее. Разбитый в этот праздник предмет предвещал ссору или утрату. Также Купальница считалась неблагоприятным временем для важных начинаний и дальней дороги.

Праздник можно было отметить за семейной трапезой. Предки верили, что даже простое застолье с творогом, хлебом и овсяным киселем принесет в дом благополучие и укрепит взаимоотношения между родственниками. При этом рекомендовалось провести день в трудах, а тем, кто ленился в Купальницу, предрекали невезение в течение целого года.

