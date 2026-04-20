Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 15:42

Общество
Главная / Истории /

В профсоюзе "Учитель" раскритиковали введение "пятой четверти" в российских школах

Продленка? Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках

"Пятую четверть" необходимо ввести в российских школах, заявили в Общественной палате. Как эти изменения могут отразиться на детях, разбиралась Москва 24.

Сокращенные каникулы

Фото: 123RF.com/gritsiv

Учебный год для школьников нужно продлить на "творческую пятую четверть" до середины июня, а то и до конца первого летнего месяца. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Идею он объяснил тем, что при действующей системе времени на это не остается из-за высокой нагрузки.

Это могут быть самые разнообразные направления: от художественного и музыкального творчества до креативных индустрий и робототехники. При этом труд педагогов в этот период должен достойно оплачиваться.
Владислав Гриб
заместитель секретаря ОП РФ

Однако в Минпросвещения РФ назвали эту инициативу нецелесообразной. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, помимо обычных летних лагерей, давно функционируют пришкольные с дневным пребыванием. Для детей там готовят разнообразную программу: спорт, творчество, экскурсии, культурные и патриотические мероприятия.

"Такой комплексный подход направлен на укрепление здоровья, разностороннее развитие и социализацию детей, а также на создание комфортной и безопасной среды для их отдыха. Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления", – подчеркнул Кравцов.

Кроме того, в России каждое лето открыты детские учреждения допобразования, культуры и спорта по месту жительства, добавил он.

Не поддержали идею и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: в разговоре с ТАСС он заявил, что "пятая четверть" перегрузит учителей.

Июнь – это не "окно для творчества". Это ЕГЭ, проверки, комиссии, отчетность, пришкольные лагеря. Учителя в этот момент работают на износ. Добавить к этому еще одну обязательную "четверть" – значит окончательно сломать систему и добить людей, на которых она держится.
Борис Чернышов
вице-спикер Госдумы

По его словам, школьный год для детей и так превратился в бесконечную гонку без передышки. Такая реформа вырастит "поколение невротиков", не умеющих ни учиться, ни отдыхать, заключил Чернышов.

Широкий кругозор

Фото: 123RF.com/simol1407

Учитель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что идея "пятой четверти" не соотносится с реалиями школьных будней.

Во-первых, в июне проходят ОГЭ и ЕГЭ, когда учителя максимально загружены. Во-вторых, в этом месяце во многих школах проводятся различные учебные практики, где также занят педагогический состав.
Всеволод Луховицкий
учитель русского языка и права, член совета межрегионального профсоюза "Учитель"

По его мнению, недовольны будут и многие родители: в июне они чаще всего берут отпуск, чтобы отправиться в поездку с детьми или просто провести время вместе.

"Когда говорят, что школьники перегружены, это компенсируется длинными каникулами. В этой связи, если бы предложили растянуть учебный год до середины июня и соразмерно сократить количество уроков в неделю, это еще можно было бы как-то представить", – отметил Луховицкий.

Однако заслуженный учитель России, ветеран педагогического труда Любовь Павлюченкова в разговоре с Москвой 24 назвала инициативу замечательной. По ее словам, некоторые семьи никуда не уезжают на время каникул, из-за чего дети бесцельно гуляют по городу и проводят больше времени в гаджетах.

Предложенные занятия способствуют раскрытию творческого потенциала: ребенок сможет попробовать себя в музыке, рисовании, театральных постановках или прикладном творчестве – в тех сферах, на которые в обычной учебной четверти часто не хватает времени. Кроме того, такие форматы развивают коммуникативные навыки: совместные проекты, обсуждения, коллективные творческие задания учат договариваться, слышать друг друга, распределять роли.
Любовь Павлюченкова
заслуженный учитель России, ветеран педагогического труда

Сплочение детей происходит естественно – через общее дело, совместное переживание успеха или конструктивное разрешение конфликтов в безопасной среде. Такие занятия формируют более широкий кругозор, учат нестандартно мыслить, видеть связи между разными областями знаний и дают положительный эмоциональный опыт, связанный со школой, разъяснила Павлюченкова.

"Для реализации инициативы следует принимать решение на законодательном уровне, а не оставлять его на усмотрение каждой школы. Нужен единый стандарт. В противном случае одно учебное заведение поступит так, другое – иначе, что приведет к ненужной конкуренции между ними", – заключила эксперт.

Кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра в разговоре с Москвой 24 назвала плюсом "пятой четверти" занятость детей. Специалист согласилась, что, если у родителей нет возможности отправить ребенка в лагерь, он остается предоставлен сам себе и много времени проводит в гаджетах. Творческие занятия помогут сократить время перед экранами и снизить риск формирования зависимости.

Кроме того, если ребенку комфортно в школьном коллективе и у него есть друзья, продлевается время естественного общения с ними. Летом дети разъезжаются и три месяца не видят друг друга. Поддерживать связь можно, но в этом возрасте постоянный контакт имеет большое значение. За два-три месяца без общения "утекает много воды", и детям бывает трудно вернуться к прежней дружбе.
Наталья Искра
кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог

Также специалист подчеркнула, что творческая (не строго учебная) деятельность хороша тем, что педагоги предстают в другой роли, а это расширяет модель восприятия для ребенка. Кроме того, такая деятельность служит профилактикой профессионального выгорания педагогов.

"Однако есть вопрос: все ли учителя способны к творческой деятельности и готовы ли перестроиться? Если это возможно, у детей появляется шанс увидеть педагогов совершенно по-другому: например, при постановке театральных сценок или проведении творческих конкурсов, что может улучшить отношения с ними", – рассказала Наталья Искра.

По ее мнению, если занятия будут творческими и внеклассными, а не обычными уроками, ребенок не испытает переизбыток нагрузки. А если их назначат, например, не на 08:00, а хотя бы в 10:00, дети не испытают негативных эмоций из-за раннего подъема. Также важно, чтобы во время таких уроков не ставили отметок, ведь напряжение создает не процесс учебы, а именно оценивание, заключила психолог.

Читайте также


Какасьева Александра

обществообразованиеистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика