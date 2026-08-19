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19 августа, 18:21

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Сын Грачевского подал иск на 39 миллионов рублей к совладельцу "Ералаша"

Десятки миллионов: сын Грачевского намерен отсудить у совладельца "Ералаша" крупную сумму

Сын Бориса Грачевского Максим подал иск к совладельцу "Ералаша" Аркадию Григоряну. В качестве третьего лица к разбирательству привлечен другой наследник экс-худрука тележурнала – Филипп Грачевский. Подробности – в материале Москвы 24.

Очередной иск

Фото: ТАСС/Станислав Красильников; Москва 24/Антон Великжанин

Сын покойного Бориса Грачевского Максим подал иск о взыскании задолженности в размере более чем 39 миллионов рублей с совладельца и руководителя компаний, связанных с производством тележурнала "Ералаш", Аркадия Григоряна. Об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы. При этом подробные основания требований неизвестны.

Предварительные слушания назначены на 12 ноября. По данным СМИ, претензии были заявлены еще 8 июля, но лишь через месяц суд принял документы к производству. Кроме того, третьим лицом в иске заявлен еще один наследник Грачевского – Филипп.

По данным СМИ, Григорян является гендиректором продюсерского центра и ООО "Ералаш", его доли в обеих структурах составляют 50% и 50,01% соответственно. Грачевскому принадлежало 50% продюсерского центра и 49,99% второй компании. После его смерти в 2021-м его доли перешли наследникам. По информации из открытых источников, Максиму Грачевскому сейчас принадлежит по 25% в каждой из двух компаний.

Другие суды

Фото: кадр из сериала "Ералаш"; режиссеры – Борис Грачевский, Виктор Волков, Семен Морозов; производство – Ералаш, Ералаш Лэнд, Киностудия им. М. Горького

При этом Максим Грачевский уже судится с самими компаниями ООО "Продюсерский центр "Ералаш" и ООО "Ералаш". Ранее у наследника основателя тележурнала возникли вопросы к руководству этих структур: Максим Грачевский возложил на Аркадия Григоряна ответственность за упадок ООО "ПЦ Ералаш" и перерасход денежных средств.

Согласно материалам дела, Григорян единолично руководил компанией с начала 2021-го. В свою очередь, истец указал, что с того момента финансово-экономические показатели существенно упали, плюс из продюсерского центра уволили почти всех сотрудников. Максим Грачевский предпринимал попытки проведения независимого аудита деятельности фирмы, однако они были сорваны, указано в документах.

В итоге Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Максима Грачевского в конце июня 2026-го и обязал компании предоставить документы об их хозяйственной деятельности начиная с 1 января 2021-го.

Помимо этого, ранее продюсерский центр "Ералаш" потребовал взыскать неустойку в размере 11 миллионов рублей из-за просроченных платежей по долгам Бориса Грачевского с его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Это произошло в январе 2024-го. Мещанский суд Москвы частично удовлетворил иск, постановив взыскать с родственников покойного 1,8 миллиона рублей в пользу компании.

Аналогичный иск ООО "Продюсерский центр "Ералаш" к Белоцерковской и другим наследникам Грачевского на 4 миллиона рублей был удовлетворен в 2022-м.

Борьба за наследство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер, сценарист, кинопродюсер и основатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался в январе 2021-го. 71-летний кинодеятель умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был трижды женат. С первой супругой Галиной Грачевской прожил около 35 лет. В этом браке родились сын Максим и дочь Ксения Алеева-Грачевская.

Второй супругой режиссера стала телеведущая и актриса Анна Грачевская, которая родила ему дочь Василису. В третий раз Грачевский женился на актрисе и певице Екатерине Белоцерковской, разница в возрасте с которой составляла около 35 лет. В этом союзе родился сын Филипп, которому на момент смерти отца не было и года.

По данным СМИ, в наследственную массу вошли трехкомнатная квартира в Москве, дом в Подмосковье площадью около 300 квадратных метров и доля в "Ералаше". Максим Грачевский не стал заявлять права, поэтому активы умершего режиссера поделили поровну между вдовой Екатериной Белоцерковской и остальными тремя детьми сценариста. В январе 2025-го пресса сообщала, что инициировано разбирательство из-за долей в квартире, в итоге Мосгорсуд поделил жилплощадь между всеми четырьмя наследниками.

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