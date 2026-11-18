Московский ЦСКА дома одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:2 в матче лидеров Западной конференции Континентальной хоккейной лиги 18 ноября. До этого момента столичные "армейцы" не могли переиграть действующих обладателей Кубка Гагарина с декабря 2024 года. События и интриги противостояния – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Битва лидеров Запада – ЦСКА и "Локомотива" – имела и дополнительную интригу. Наставник "армейцев" Игорь Никитин давно перелистнул для себя ярославскую страницу карьеры, которая принесла ему второй Кубок Гагарина, но из памяти ее точно не вычеркнешь. При этом у рулевого "железнодорожников" Дмитрия Квартального есть красно-синее прошлое длиной в три года – с 2014-го по 2017-й, однако до главного трофея КХЛ он не добрался.

Оба коллектива до очной битвы провели в нынешней регулярке 26 встреч: 40 очков у ЦСКА и первое место на Западе, 39 у "Локо" и вторая строчка. Один раз соперники уже прощупывали слабые места друг друга: в сентябре 2026-го сильнее были подопечные Квартального 3:2.

Всего оппоненты проведут друг против друга в регулярном чемпионате четыре встречи. При этом на вторую в Москву 18 ноября не приехал легендарный форвард гостей Александр Радулов, который находится в списке травмированных. В то же время серьезная потеря была и у красно-синих: по словами Никитина, защитник Никита Нестеров затемпературил, но вскоре должен вернуться в строй.

"Локо" – лучшая команда лиги по игре в первых периодах, но напор ЦСКА в дебюте был настолько сокрушительным, что поезд сразу сбился с победного пути. "Армейцы" реализовали первое же большинство в матче: на 3-й минуте пятерка расчертила роскошную комбинацию, выведя нападающего Максима Соркина на пустые ворота – 1:0.

А вот дальше у Квартального и его штаба возникли вопросы к судейству: хозяева забили два спорных гола с небольшим временным интервалом. На 5-й минуте нападающий ЦСКА Николай Коваленко в борьбе подтолкнул защитника "Локомотива" Никиту Черепанова, и тот завалился на голкипера Даниила Исаева. Пока вратарь сидел на льду, прилетел пас от Коваленко из-за ворот на Дениса Гурьянова на пятак, откуда он попал по пустым без труда – 2:0. Квартальнов общался с судьей на повышенных тонах и с вкраплениями нецензурных выражений, которые попали в трансляцию, но блокировку в этом эпизоде арбитры не усмотрели.

А на 9-й минуте ЦСКА забил еще одну шайбу на тоненького: все тот же Коваленко объезжал соперника на вираже и врезался в Исаева, после чего завязалась драка стенка на стенку. Судьи удалили Гурьянова и форварда "Локо" Георгия Иванова за грубость, а также Коваленко за атаку на вратаря, однако до того шайба в суматохе уже оказалась в сетке. Поэтому гол засчитан – 3:0! До этой игры "железнодорожники" пропустили трижды в первых периодах в сумме за все предыдущие встречи регулярки. А тут – три меньше чем за 10 минут в одной конкретной.

Однако ярославцы недаром дважды подряд выиграли Кубок Гагарина и являются его действующими обладателями: с приходом Квартального летом вместо Боба Хартли характер у команды никуда не делся. ЦСКА после третьей шайбы сначала остался вчетвером против пятерых, а потом еще и втроем. В этот момент "Локо" и расписал первую для себя голевую атаку в матче: форвард Максим Шалунов закатился в левый круг вбрасывания и отдал назад в центр на Рушана Рафикова – защитник приложился от души под перекладину, и шайба отскочила от плеча голкипера "армейцев" Дмитрия Гамзина. Дело было на 11-й минуте.

Свой мощнейший атакующий потенциал команды раскрыли и во втором периоде. Причем ЦСКА снова удался дебют: на 22-й минуте форвард Марат Хайруллин вместо створа попал в борт, но Соркин здорово подобрал шайбу, выкатился из-за ворот и завел ее в сетку, тем самым оформив дубль. Помешать этому не смогли ни Исаев, ни защитник Андрей Сергеев, который тоже оказался в створе – 4:1, красно-синие были великолепны.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

"Локо" серьезно усложнил себе задачу вернуться в игру двумя удалениями подряд, но здесь гости выстояли. А спустя мгновения еще и смогли отличиться: на 33-й минуте на ударной позиции справа оказался 19-летний нападающий Кирилл Емельянов, который резким броском в ближний угол на неудобной высоте переиграл Гамзина – 4:2. При этом за 40 секунд до конца ярославцы пропустили еще раз, так как нападающий ЦСКА Прохор Полтапов здорово протащил шайбу и завел ее между щитков Исаева. Однако блестяще сработали видеотренеры "Локо", которые взяли запрос на положение "вне игры", который нашел свое подтверждение.

В третьем периоде на первый план для "армейцев" вышло сохранение результата, а уж "подсушить" команды Никитина умели всегда. Но ЦСКА не забывал об атаке – Исаев демонстрировал свой высокий класс регулярно. Гамзин тоже тащил не меньше, но с ним произошла беда: минут за 5 до конца Дмитрий совершил спасение в шпагате и получил травму. Со льда он ушел только с посторонней помощью.

Выйти на последний рубеж предстояло резервному голкиперу "армейцев" Александру Самонову: времени размяться минимум, а встать стеной нужно уже сейчас. Еще и "Локо" тут же получил шанс реализовать большинство после удаления Николая Коваленко за задержку соперника. Самонов попал в сложную ситуацию, но вышел из нее победителем, совершив сразу несколько очень важных и эффектных спасений. А отпахав в меньшинстве, ЦСКА еще и получил право разыграть лишнего. Да, забить не удалось, но у "Локомотива" фактически не осталось времени отыграться: Квартальнов заменил вратаря на шестого полевого меньше чем за минуту до финальной сирены и выжать из этого хоть что-то не получилось.

"Локомотив" потерпел поражение в Москве и прервал свою трехматчевую победную серию. Кроме того, это первый успех ЦСКА над "железнодорожниками" аж с декабря 2024 года. До 18 ноября 2026-го "Локо" выиграл у столичного соперника семь игр подряд.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции старался говорить взвешенно, подбирая аккуратные формулировки – в том числе, по моменту со второй пропущенной шайбой, из-за которой он так яростно спорил с судьями.

"После трех быстрых голов мы перестроились, но во втором периоде много играли в меньшинстве. Были шансы, но оборона и вратарь соперника здорово сыграли, и не получилось догнать ЦСКА", – сказал наставник "Локомотива".





Дмитрий Квартальнов главный тренер ХК "Локомотив" (Ярославль) Соперник очень нагло, жестко, жестоко играл на нашего вратаря. Мы таких вещей больше не потерпим. В моменте со вторым голом если также подтолкнуть, но у борта, человек разобьется. Наверное, и в случае с вратарями должны быть такие же стандарты. Против такой команды важен каждый нюанс, каждый момент, но чуть не сработали в этом плане.

В свою очередь, Игорь Никитин заявил журналистам, что задел в первом периоде стал хорошим подспорьем для ЦСКА, но биться против действующего обладателя Кубка Гагарина нужно было 60 минут. И его подопечные установку выполнили, подчеркнул рулевой красно-синих.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА (Москва) Понятно, что парни делали ошибки и есть что исправлять, но главное, что они сражались все 60 минут. Можно делать хоть какие установки, но с такой командой нужно играть весь матч. На это настраивались, об этом говорили, это тренировали. Это очень полезная игра в плане развития и понимания, куда нужно двигаться.

За счет победы "армейцы" организовали себе мини-отрыв от соперников по Западной конференции. Теперь у ЦСКА 42 очка после 27 игр, тогда как у "Локо" со второй строчки осталось 39. Идущее третьим нижегородское "Торпедо" после 26 встреч набрало 35 баллов, поэтому даже в случае победы в 27-й у команды Никитина оставалось небольшое, но все же преимущество над конкурентами.

Впереди у москвичей выезд в Санкт-Петербург в гости к базирующемуся там клубу "Шанхай Дрэгонс" 20 ноября, а затем возвращение в столицу на дерби с "Динамо" 22-го числа и со "Спартаком" 26-го. У "Локомотива" на ближайшее время расписан куда более разнообразный маршрут: до конца ноября у подопечных Квартального выезды к "Торпедо" 20 числа, к СКА в Санкт-Петербурге 25-го, в Тольятти в гости к "Ладе" 27-го и к "Северстали" в Череповец 29-го.

