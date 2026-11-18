Поездки в Минск за покупками и услугами набирают популярность среди жителей столицы. За автомобилями из Европы, стоматологией и продуктами туда едут десятки тысяч россиян. Что действительно выгодно привезти из Белоруссии, как купить машину без переплаты и стоит ли ехать туда за санкционными брендами, разбиралась Москва 24.

Машины, лечение и шопинг

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москвичи все чаще отправляются в Минск за покупками и услугами – без загранпаспорта, с рублями и картой "Мир". Дорога на поезде занимает около 7 часов, а местные цены заметно ниже столичных.



Самый удобный маршрут до Белоруссии – поезд: три скоростных "Ласточки" из Москвы ходят ежедневно, билет стоит от 2 тысяч рублей.

Для наличных расчетов нужны местные рубли – за один белорусский рубль дают примерно 28 российских, курс везде одинаковый. Альтернатива – карта "Мир". Многие оформляют и иностранные карты Visa или Mastercard: как выяснила корреспондент телеканала Москва 24, моментальную неименную карту можно получить примерно за час, причем местная сим-карта не требуется – нужны только паспорт РФ и заграничный. В итоге карта Visa обошлась ей в 250 белорусских рублей, то есть около 7 100 российских.



В Минске порядка 50% машин – с российскими номерами: причем за иномарками из Европы часто приезжают именно из Москвы. На одном из крупнейших авторынков местные жители рассказали, что москвичи, как правило, ищут дизельные подержанные Audi, Mercedes и Volkswagen. Автоподборщик Вадим Федорчук пояснил принцип покупки.

"Во-первых, нам надо найти автомобиль, который постоял год на учете в Белоруссии и у которого мощность двигателя до 160 лошадиных сил", – рассказал он телеканалу Москва 24.

Это важно, чтобы сохранить льготную ставку утилизационного сбора: машина должна быть зарегистрирована в стране не менее года и не менять владельца. В качестве примера эксперт показал BMW первой серии с пробегом 160 тысяч километров – с учетом сборов она обойдется примерно в 1,6 миллиона рублей.





Вадим Федорчук автоподборщик Для московского рынка это действительно выгодная цена, но надо тщательно проверять документы. Очень часто пишут про 160 лошадиных сил, а открываешь расшифровку номера – там 161.

Если мощность выше планки или автомобиль стоял на белорусском учете меньше года, на таможне придется заплатить от 300 до 800 тысяч рублей, предупредил эксперт.



При этом дешевые запчасти москвичи покупают все реже: рынок б/у деталей, по словам эксперта, постепенно угасает, поскольку китайские автомобили приходят новыми, небитыми и с небольшим пробегом. Зато в Белоруссии переживают бум СПА-туры, которые все чаще совмещают с лечением в санаториях: только за прошлый год их посетили более 230 тысяч россиян – на 13% больше, чем годом ранее.

Алексей Филимонов приехал в Минск ради стоматологии: поставить протезы в Москве стоило бы около миллиона рублей, поделился он с телеканалом.

"Предварительная оценка сочетания цены и качества обусловила то, что мы остановились на Белоруссии. Все было сделано быстро, качественно, а цена по сравнению с московской была примерно в 2 раза меньше", – рассказал он.

Гастрономия и шопинг

Многие москвичи приезжают в Минск, чтобы походить по ресторанам. Например, порция драников обошлась корреспонденту телеканала всего в 15 белорусских рублей – 420 российских. После перекуса она отправилась на Комаровский рынок, где шеф-повар Дмитрий Летов, несколько лет назад переехавший в Минск и продвигающий местную кухню в блоге, показал свои находки.

"Первая моя находка – это Нарочанский хлеб. Я перепробовал много вариантов, но именно этот – мой фаворит. Здесь масса интересных вкусных продуктов: мы не могли оторваться от сладостей, изобилия колбас и мясной гастрономии", – рассказал он журналистам.

На рынке принято все пробовать перед покупкой, так что стоит приходить голодным: продавцы охотно рассказывают о товарах, технологиях приготовления и составах. Здесь широкий ассортимент сала и особенно сыров – есть сорта, которые делают только в Белоруссии, например, с косточками малины.





Дмитрий Летов шеф-повар Когда готовлю дома, использую пармезан белорусских производителей. Пармезан и камамбер, на мой взгляд, совершенно не уступают по вкусу, а еще очень важен момент соотношения цены и качества.

Сегодня Белоруссия считается настоящим продовольственным хабом: республика поставляет в Россию почти 80% молока и молочной продукции, 40% мяса и колбасы, 17% рыбы и морепродуктов, а товарооборот между странами каждый год обновляет рекорды – ближайшая цифра по итогам года составит 70 миллиардов долларов.

В Москве белорусские продукты тоже стали брендом: в центре столицы есть магазины с таким ассортиментом, где, по словам продавца, чаще всего спрашивают молоко, масло и сыр. А в павильоне "Республика Беларусь" на ВДНХ собраны все самые популярные товары.

"Это самый посещаемый павильон – статистика не только наша, но и в целом ВДНХ. В год нас посещают более 130 тысяч человек, порядка 3,5 тысячи в день. Наша задача – познакомить жителей и гостей Москвы с белорусскими предприятиями и максимально широкой линейкой продукции, в очередной раз подтвердив, что белорусский бренд – это традиционно высокое качество и доступная цена", – сказал директор павильона Юрий Сергеев.



"Спецреп": Москва – Минск

Многие также до сих пор ездят в Минск за шопингом в магазины ушедших из РФ брендов, хотя, как заметили журналисты, в торговых точках немноголюдно. Сравнение показало: кардиган в Минске стоит 4 732 рубля, а байер предлагает привезти такой же за 3 900 – однако итоговая сумма складывается из цены товара, комиссии за организацию выкупа, международных расчетов, конвертации и доставки. Москвичам, приезжающим за санкционными брендами, заодно предлагают и местных дизайнеров, которых все чаще хвалят за качество.

"Ехать сюда за очередным масс-маркетом – просто глупость", – отметила стилист Александра Красных.

По ее словам, в республике здесь много разных дизайнеров, рынок – большой и при этом аутентичный, а также здесь есть немало качественных брендов, которые россияне тоже полюбили, заключила она.