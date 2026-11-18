Священникам запретили публично выступать от лица православной церкви без благословения, говорится в журналах Священного синода. В чем причина таких мер и как они отразятся на батюшках, ведущих блог, разбиралась Москва 24.

Новые правила

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ставленническую присягу, которую дают священники при рукоположении (возложении рук епископа или епископов на человека, которого рукополагают в дьякона, священника или епископа), внесли изменения, регулирующие деятельность в публичном пространстве. Об этом говорится в журналах Священного синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В текст после слов: "Без воли своего Архипастыря место служения, куда буду определен, не покидать и самовольно никуда не переходить" добавлено следующее:





из текста журналов Священного синода Не выступать публично от лица Церкви без благословения священноначалия, не допускать при выступлениях в средствах массовой информации и при использовании интернет-пространства (в том числе социальных сетей и иных социальных медиа) высказываний, дискредитирующих Православную Церковь или искажающих ее учение, не использовать интернет-пространство для личной выгоды.

Подобное решение было принято после того, как комиссия Межсоборного Присутствия по церковному управлению отметила, что старые тексты присяги не учитывают специфику работы в интернете.

При этом введение новых правил вызвало вопросы у некоторых пользователей Сети: им стало интересно, как современные батюшки продолжат вести блоги, а также смогут ли они публиковать привычный контент и что поможет отделить его от позиции церкви.

Как объяснил Москве 24 настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Дионисий Осяк, если священник грамотный, образованный и следит за речью, то он в любом случае может вести блог. И одно из главных правил в таком деле – не гнаться за аудиторией.





Дионисий Осяк настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Кому это действительно нужно, того Господь сам приведет к блогу. Можно просто нести Слово Божье даже одному человеку, а тот, кого Господь послал посмотреть это видео или публикацию, сможет научиться и укрепиться в вере.

Однако к словам православных блогеров нужно относиться выборочно. Важно помнить, что у батюшек может быть личное мнение, которое не всегда является официальным учением церкви. Поэтому человеку в том числе нужно и самостоятельно изучать православие и христианство, подчеркнул настоятель.

Православный контент

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

При этом важно знать, что священнослужителям никогда не разрешалось говорить от лица всей церкви. Для этого есть официальные рупоры: Святейший Патриарх, Поместный и Архиерейский соборы, а также главы синодальных отделов, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 иерей, писатель и блогер Владислав Береговой.

"Но к сожалению, часто появляются громкие заголовки: "Как в РПЦ сказали", "в РПЦ запретили". При этом в самом тексте чаще всего транслируется частное мнение конкретного священника. Многие понимают, что если такое обобщить, довести до абсурда или просто извратить, можно получить большие охваты", – отметил иерей.

При этом некоторые священнослужители не всегда осознают, что все сказанное на камеру имеет свойство быстро распространяться в информационном пространстве. И чтобы подобного не происходило, текст присяги было решено дополнить. Ничего принципиально нового в нем не появилось, это очевидные вещи, о которых нужно просто напоминать, подчеркнул иерей.

Говоря о том, как отделить мнение батюшки от позиции церкви, Береговой посоветовал обратить внимание на несколько аспектов. Например, официальной позицией являются журналы заседания Священного Синода РПЦ, опубликованные на сайте патриархии. Таковой же считается ситуация, когда спикер РПЦ, руководитель отдела по взаимоотношениям со СМИ и обществом рассказывает о принятом на заседании решении. Кроме того, опубликованное воззвание или текст на сайтах синодальных отделов также считается официальным.





Владислав Береговой иерей Еще есть специальные комиссии, которые рассматривают разные вопросы, а потом по результатам заседания создается документ, где прописывается позиция церкви. Именно на эти тексты священники должны ориентироваться при ответах. Некоторые, конечно, могут сказать что-то от себя, но есть риск, что этому припишут статус официального заявления.

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

При этом иерей отметил, что некоторые священники-блогеры просматривают популярные тренды в соцсетях: они размышляют, как перенести эти идеи на христианскую площадку, творчески переосмыслив. Иногда формат копируется почти один в один, но чаще всего это именно переработка. Ведь главная мысль должна заключаться в том, что юмор не должен быть просто ради юмора – в нем важен смысл.

"По-другому современной молодежи зачастую и не преподать сложные вещи. Сейчас, как и во все времена, человеку невозможно говорить, что такое хорошо, что плохо. А вот голосуя подпиской, он как бы подтверждает: "Да, я действительно хочу быть в той церкви, представители которой сейчас на экране. Все потому что доверяю этим батюшкам", – подчеркнул иерей.

Он отметил: свою роль в этом вопросе играют и алгоритмы соцсетей. Они дают шанс, что максимальное большое количество людей сможет увидеть профили блогеров-священников, это идет на пользу.

"Тогда в случае необходимости есть шанс, что пользователи предпочтут обратиться за помощью именно к ним, а не к странным магам и тарологам. Очень важно, чтобы было как можно больше священнослужителей, которые изучают современные тренды и переводят их на православные рельсы", – отметил Береговой.

В случае же спорных ситуаций, у церковной администрации всегда есть рычаги, которые получится использовать, даже не доводя проблему до патриархии.





Владислав Береговой иерей В конце концов, священнослужителю может позвонить настоятель, благочинный или секретарь епархии и сказать: "Ну, отец, ну что ты творишь? Это же кринж какой-то и зашквар, давай удаляй и больше так не делай". Как правило, на этом уровне вопрос и заканчивается.

Если же священник категорически не хочет менять стиль проповеди и упорствует в том, что делает все правильно, меры воздействия будут ужесточаться поэтапно. В конечном итоге это способно обернуться лишением сана. Однако, как правило, до такого ни один блогер не доходил: еще никто не упорствовал настолько, чтобы поменять священнослужение на социальные сети, заключил Береговой.