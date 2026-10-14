Сотни жителей Подмосковья могут лишиться дач из-за недобросовестных продавцов

Жители Подмосковья все чаще жалуются на то, что приобрели дачные участки, которые на самом деле являются сельскохозяйственными. Дробить такую территорию нельзя, при этом многие из пострадавших вложили в ее благоустройство немало средств. Что делать собственникам и как избежать подобных ситуаций, разбиралась Москва 24.

Заманчивое предложение

Сотни жителей Подмосковья могут лишиться своих домов, дач и коттеджей спустя несколько лет после покупки. Пострадавшие из Пушкина, Химок, Солнечногорска и Лосино-Петровского массово делятся своими историями в социальных сетях. Все они приобрели участки официально, однако теперь суды признают их сделки недействительными и требуют вернуть землю.

Среди таких пострадавших оказался Иван Микрюков. Мужчина рассказал телеканалу Москва 24, что два года назад приобрел участок в коттеджном поселке у Щелковского шоссе за 700 тысяч рублей, тогда сделка выглядела абсолютно легальной.



(участок – Прим. ред.) использовать: разбили грядки, посадили деревья, привезли и поставили бытовку. С соседями договорились заборы поставить частично по обеим сторонам.

Иван Микрюков собственник участка в Орлове Стали егоиспользовать: разбили грядки, посадили деревья, привезли и поставили бытовку. С соседями договорились заборы поставить частично по обеим сторонам.

За два года семья Микрюковых вложила в обустройство земли еще 600 тысяч рублей, а затем случайно обнаружила в Сети, что их участок стал предметом судебных разбирательств. Как выяснилось, причина крылась в юридическом статусе территории. Изначально продавцы разбили крупные сельскохозяйственные поля на небольшие наделы по шесть-семь соток и распродали их под дачное строительство, а покупатели официально зарегистрировали права собственности. Споры возникли позже, когда законность такого дробления поставили под сомнение: площадь получившихся участков оказалась меньше минимального размера, утвержденного областными правилами для новых земель сельхозназначения, рассказали журналисты.

Однако многие собственники такой территории задаются вопросом, почему сделку не остановили еще на моменте регистрации.



Юлия Тихомирова собственник проблемного участка Мы уже купили то, что было размежевано. То есть то, что стояло на кадастровом учете. Участок уже существовал, подтвержденный государственным органом, единственной истиной в последней инстанцией, которая уполномочена это делать федеральным органом, – Росреестром.

В результате судебных решений из реестров исключили около 450 участков, и теперь решается вопрос, как вернуть эти земли в их первоначальные границы. При этом судьба домов, заборов, ухоженных садов и всего, что владельцы успели построить и посадить за прошедшие годы, остается неизвестной. Как и то, кто именно будет возмещать людям их убытки.

На фоне этого пользователи Сети начали активно делиться видео, в которых рассказывают, как избежать покупки проблемного участка. Например, один из них посоветовал запросить у продавца кадастровый номер и уточнить возможность возведения жилья. После этого следует открыть Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и внимательно изучить карту градостроительного зонирования. Если окажется, что выбранная земля находится в рекреационной зоне Р-4, то это означает, что участков под индивидуальное жилищное строительство здесь просто не предусмотрено. Соответственно, легально построить частный дом на такой территории не получится.

Тщательная подготовка

Похожая ситуация сложилась и в Солнечногорском округе, где за участок в 6 соток просят 2 миллиона рублей. В объявлении указано, что земля предназначена под садоводство, а само живописное место граничит с лесом, оборудовано беседкой и гаражом.

Собственник участка сообщил журналистам телеканала Москва 24, что собирается продать 12 соток земли либо целиком, либо поделить на два равных участка. Также на территории находится не поставленный на учет гараж, что тоже вызывает вопросы.

Помимо этого, у продавца не оказалось градостроительного плана, поэтому непонятно, разрешено ли возводить на участке жилой дом. На фоне этого риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев в беседе с Москвой 24 предупредил, что не стоит приобретать землю только после визуального просмотра.



(на участке – Прим. ред.) есть обременение лесфонда, которое его кадастровый инженер якобы обещает снять. А в сфере недвижимости верить каким-либо обещаниям или словам категорически нельзя, верить можно только официальным документам.

Владимир Шмелев риелтор, эксперт по недвижимости Чтобы выяснить все сопутствующие риски, связанные с землей, необходимо проводить глубокую экспертизу, которая занимает на практике несколько дней. При этом нам сказал продавец, что таместь обременение лесфонда, которое его кадастровый инженер якобы обещает снять. А в сфере недвижимости верить каким-либо обещаниям или словам категорически нельзя, верить можно только официальным документам.

"Спецреп": землю отбирают

Собственник участка из другого объявления рассказал журналистам, что здесь разрешено не только возводить жилье, но и оформлять прописку, хотя пока на этом месте находится лишь пустая поляна. При этом, каким в итоге станет поселок, где проложат дороги и какие именно объекты здесь позволят построить, собственник отвечал неохотно.

"Никакой конкретики мы совершенно не услышали. На вопрос: присутствует ли у застройщика проект планировки территории, мы не получили ответ. У них есть только схема на сайте, собственно, где показана нарезка участков. Ну, схема она есть и на публичной кадастровой карте, но в данном случае это грозит покупателям тем, что данная местность может быть включена в КРТ (комплексное развитие территорий. – Прим. ред.)", – предупредил Шмелев.

Он пояснил, что если проверка подтвердила отсутствие рисков, связанных с изъятием земли или запретом на строительство, то вторым шагом необходимо пригласить кадастрового инженера для выноса точек в натуре. Специалист с помощью спутникового оборудования выставит колышки по границам участка, чтобы покупатель мог наглядно убедиться, совпадает ли реальная территория с границами из документов.

В свою очередь, юрист Заур Газаев в беседе с телеканалом посоветовал проверять не только свежую выписку из ЕГРН при приобретении участка.





Заур Газаев юрист Необходимо изучать в первую очередь историю исходного большого участка, основание его раздела – градостроительные и земельные ограничения. Также рекомендуем изучить архивные границы: были ли какие-то судебные дела с участием в том числе администрации.

При этом в Минсельхозе утверждают, что изымать дачи у граждан ведомство не планирует. Основная цель – вернуть первоначальные границы земельного массива. Чиновники предлагают два варианта решения проблемы: аннулировать договоры купли-продажи с возвратом денег покупателям либо объединить все участки и выдать владельцам доли в общем праве собственности.

Однако собственники не готовы менять свои личные сотки на долю в общем поле, поскольку при таком сценарии они рискуют остаться и без земли, и без вложенных средств.

