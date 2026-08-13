Москвичи увидят постановку "Ромео и Джульетта" от Имперского русского балета в "Зарядье"

Выходные 15 и 16 августа будут наполнены в столице культурными и благотворительными событиями в рамках проекта "Лето в Москве". Всех желающих ждут музыкальные фестивали под открытым небом, бесплатные театральные постановки, познавательные экскурсии и многое другое. Куда отправиться – в нашем материале.

Погружение в русскую культуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В грядущие выходные, 15 и 16 августа, три локации "Московских сезонов" – на площади Славы, а также на улицах Городецкой и Перерве – откроют двери своих летних кинодомов для всех желающих. Посетители смогут окунуться в закулисье театрального и кинематографического искусства, освоить основы творческих специальностей и почувствовать себя актерами. Вход бесплатный.

Кинопарк "Москино" в грядущие выходные примет участников и гостей музыкально-гастрономического праздника "Эмбер фест". Посетителей ждет кулинарная зона с традиционными блюдами из разных уголков страны, мастер-классы и эксклюзивные рецепты от знаменитых шеф-поваров, а также различные спортивные и творческие активности. Юных гостей будут развлекать популярные блогеры и победительница кулинарного телешоу, которые проведут серию познавательных занятий. Главными музыкальными событиями станут концерты известных исполнителей, среди которых Найк Борзов, Федук, коллективы "Помпея" и "Синдром главного героя", а также проекты Dimma Urih и "Тима ищет свет". Вход по билетам.

Кроме того, 15 августа в 16:00 музей-заповедник "Коломенское" станет местом проведения бесплатного концерта от воспитанников летнего лагеря "Молодежь Москвы". Гости увидят музыкальный спектакль, сочетающий в себе акробатические трюки, хореографию, вокальные партии и драматические сцены. Сюжет постановки строится вокруг странствий главного героя, который знакомится с богатством и колоритом отечественной культуры.

В свою очередь, музей-заповедник "Царицыно" 15 августа в 17:00 приглашает всех желающих на концерт в рамках летней программы фестиваля "Спасская башня". В уникальном историческом пространстве пройдет бесплатное выступление оркестра Военного университета Минобороны РФ имени князя Александра Невского.

Шоу фокусов по сюжетам известных сказок состоится 15 августа в 18:00 в здании на Новокосинской улице (дом 12). Организаторы подготовили для зрителей трюки с бутылками из-под лимонада, появление скатерти-самобранки, традиционные народные игры и танцевальное соревнование, а главным событием станет встреча с медведем Борисом.

Программа выходных дней в "Зарядье" также порадует любителей искусства. Субботний вечер посвятят творческому наследию Микаэла Таривердиева, подарив зрителям живое исполнение знаменитых мелодий из таких картин, как "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром!". В воскресенье эстафету перехватит труппа Имперского русского балета, которая представит на сцене постановку "Ромео и Джульетта".

В воскресенье, 16 августа, культурную программу можно продолжить на флагманской площадке проекта "Мой район", расположенной на улице Академика Янгеля (дом 4). В 19:00 здесь начнется бесплатный спектакль-концерт "Сказки Пушкина". Режиссеры переплели в одном повествовании сюжетные линии "Золотого петушка" и "Сказки о попе и работнике его Балде", дополнив их известными фрагментами из "Евгения Онегина" и поэмы "Руслан и Людмила".

Кроме того, 15 и 16 августа в 18:00 сказочные персонажи сойдут со страниц книг на сцены шести площадок "Московских сезонов". Посмотреть детские театральные постановки можно будет в Олимпийской Деревне, на Коптевском бульваре, а также на улицах Грекова, Хачатуряна, Профсоюзной и Авиационной. Вход на событие бесплатный.

Мастер-классы, космос и благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

До конца августа павильон "Космонавтика и авиация" на ВДНХ приглашает всех желающих совершить интерактивный полет за пределы Земли. Посетители смогут узнать, как устроена ракетостроительная отрасль, и погрузиться в изучение внеземного пространства. Такие виртуальные туры организуют со вторника по воскресенье с интервалом в 15 минут.

В субботу в 19:30 на этой же локации получится побывать на экскурсии "Как собрать космический корабль". Гостям подробно объяснят устройство внутренних систем, а также расскажут, как именно их монтируют в земных условиях и непосредственно на орбите.

Также 15 и 16 августа площадка "Московских сезонов" на улице Хачатуряна превратится в образовательный лекторий. Спикеры Константин Агванян, Александр и Ксения Храмовы, а также Павел Жуков подготовят для слушателей серию познавательных выступлений. Здесь можно будет узнать о бытовых привычках известных композиторов, истории летнего стиля, а также о феномене саундтреков к кинофраншизе о Гарри Поттере.

С 14 по 25 августа марафон финансовой грамотности развернется в научно-познавательном центре "Заповедное посольство" на территории парка "Зарядье". Горожане смогут посетить любую из трех с половиной сотен бесплатных активностей, включая прикладные практикумы, интеллектуальные викторины, деловые игры, тесты с использованием нейротехнологий. Эксперты объяснят механизмы грамотного распределения накоплений, актуальные варианты инвестирования, а также правила оформления налоговых вычетов и нюансы взаимодействия с банками. Также здесь затронут тему того, как защититься от мошенников.

Любителей истории архитектуры 16 августа в 14:30 ждут на платной пешеходной прогулке "Факты об артефактах", которую организует библиотека-читальня имени И. С. Тургенева. Гости отправятся исследовать старинные московские улицы и переулки, а также заглянут во двор дома страхового общества "Россия". На пути участники будут отыскивать и изучать элементы ушедших эпох: дореволюционные вывески, мостовые плиты, старинные люки, решетки, люксферы и не только. Финальной точкой этого исторического маршрута станет станция метро "Тургеневская". Участие по билетам.

Парк "Ходынское поле" 15 августа в 12:00 превратится в площадку для любителей животных – здесь пройдет бесплатный городской фестиваль Petshop Days. В этот же день в 10:00 в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" состоится выставка-пристройство "Домой!", которая пройдет уже в 37-й раз. Более 20 волонтерских объединений и команд доставят на площадку породистых кошек и собак, оставшихся без попечения, чтобы подыскать им любящих хозяев.

На Тверском бульваре до 18 августа работает летний клуб "Москва". Здесь можно будет испытать удачу в "Колесе фортуны", забрать подарки от бренда, включая зеркала с SPF-защитой, а также послушать полезные советы и короткие лекции косметолога.

15 августа творческая мастерская "Рукописное тепло" соберет желающих поддержать участников СВО. В 16:00 на Воронежской улице (владение 21), в пойме рек Кузнецовки и Шмелевки, можно будет сделать открытки для бойцов. Основное время на занятиях посвятят каллиграфии и поиску наиболее точных и душевных слов поддержки.

Также до 6 сентября на 30 площадках программы "Лето в Москве" можно будет сделать немало добрых дел, в том числе посетив благотворительные пункты и передав необходимую помощь защитникам в зоне СВО, детям из новых регионов и подопечным приютов для животных.