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10 ноября, 15:54

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Врач Попова: новая российская вакцина поможет справиться с аллергией на березу за 5 уколов

"Аналогов нет": в России начали применять новую вакцину от аллергии на пыльцу березы

Инновационную вакцину от аллергии на пыльцу березы – "Аллергарда" – начали применять в России. Чтобы справиться с нежелательной реакцией организма, достаточно ввести всего 5 инъекций, а начать курс следует уже в ноябре, отмечают эксперты. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Перспективная разработка"

Фото: 123RF.com/photolanding

В России начали применять вакцину "Аллергарда", которая поможет пациентам с аллергией избавиться от реакции на пыльцу березы. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт". 

Это препарат нового поколения, который является безопасным для пациентов, добавила в беседе с телеканалом Москва 24 врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина. В его составе находится тот белок, который вызывает у пациентов аллергические проявления, однако при этом из вакцины убрали факторы, приводящие к побочным эффектам. Таким образом, препарат является "чистым". 

Как подчеркнула в разговоре с Москвой 24 аллерголог-иммунолог Наталья Попова, новая прививка – это российская разработка, аналогов которой нет нигде в мире. 

Она представляет собой курс уколов, которые делаются до начала сезона цветения. Вакцинироваться нужно уже в ноябре, всего делают 5 подкожных инъекций, интервал между которыми составляет 4 недели.

При этом в России, как и во всем мире, уже применяется и другая методика лечения – АСИТ-терапия. Благодаря ей организм медленно приучают к аллергенам, но, в отличие от нового препарата с 5 уколами, пациенту нужно пройти курс из 30 инъекций.

"Аллергарда" показана не всем. На данный момент она применяется для пациентов старше 18 лет. Ее ни в коем случае нельзя использовать при первичных и вторичных иммунодефицитах, неконтролируемой или тяжелой бронхиальной астме, когда пациент не может справиться с приступами. Также препарат нельзя применять при обострении основного хронического заболевания и начинать инъекции при ОРВИ в острой фазе, а также при аутоиммунных заболеваниях и злокачественных новообразованиях.
Наталья Попова
аллерголог-иммунолог

Врач отметила, что делать какие-либо долгосрочные прогнозы относительно новой вакцины рано, поскольку она находится на рынке недолго, однако является очень перспективной. При этом Попова считает, что препарат будет достаточно эффективным.

В свою очередь, "Аллергарда" уже показала хорошие результаты первого года наблюдений, отметила в разговоре с "Российской газетой" руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

В качестве примера она рассказала о сезоне пыления 2025 года, который оказался экстремальным: концентрация пыльцы березы превышала обычный уровень больше чем в 5 раз.

"У 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. У остальных получавших вакцину проявления аллергии были снижены в 6 раз. В 2026 году вакцина продемонстрировала еще большую эффективность – снижение проявления аллергии в 7 раз. У 100% пациентов зафиксирован значительный рост уровня защитных IgG-антител, что подтвердило точный механизм действия", – подчеркнула Скворцова.

При этом специалисты не отметили сильных негативных явлений. Более того, "Аллергарда" может оказаться успешна и в борьбе с перекрестной пищевой реакцией при чувствительности к аллергенам березовой пыльцы. Среди них – яблоко, груша, персик и вишня.

Опасность развития астмы

Фото: ТАСС/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа уточнила в разговоре с Москвой 24, что аллергия на березу часто проявляется еще в детском возрасте, и на то есть две причины.

"Первая – прикорм, который обычно начинается с яблок и яблочного сока. Они содержат агрессивный белок, сродни березовому соку и пыльце. Пока иммунная система у детей не сформирована и работает не совсем корректно, у ребенка проявляются атопические дерматиты, аллергия, другие реакции", – пояснила эксперт.

Она добавила, что к таким детям нужно относиться особенно внимательно и стараться не начинать прикорм с продуктов, которые не ферментированы и не обработаны. В частности, с натуральных соков.

Второй фактор – генетическая предрасположенность. Со временем могут проявиться все аллергии, которые были у членов семьи или родственников. А к обострению порой приводит та же овощная или фруктовая диета, так как в организме накапливается тяжелый белок PR-10. Он вызывает подобные реакции практически в любом организме, даже здоровом.
Людмила Лапа
врач-терапевт высшей категории

Аллергия на пыльцу березы проявляется течением из носа и глаз, так как раздражитель попадает на слизистые носоглотки, возможны также отеки соответствующих органов. Если проблему не лечить (что некоторые и делают, так как не понимают причин реакции), это способно привести к бронхоспазму и сильному кашлю в ночное время, предупредила специалист.

"Самое страшное – это развитие бронхиальной астмы и атопического дерматита. Поэтому нужно отнестись к этому очень серьезно и обращаться к иммунологу-аллергологу, который подберет правильную терапию", – порекомендовала врач.

При этом существует не только вакцинация, но и другие методики. В частности, иммунокоррекция – восстановление иммунитета человека, заключила Людмила Лапа.

В свою очередь, врач Наталья Попова также напомнила, что не стоит забывать и о вероятности аллергических реакций в холодное время года. В частности в ноябре, после затяжной сухой осени начинается период дождей, а значит, на первый план выходит плесень пожухлой листвы, которая может стать для некоторых раздражителем.

Москвичи могут сделать прививку от аллергии на пыльцу березы

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