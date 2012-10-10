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Новости

10 октября 2012, 12:59

Город

В начале 2013 года появится билет на все виды городского транспорта

В Москве появятся новые билеты для проезда в общественном транспорте. Универсальный будет действовать на одну поездку в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Комплексный позволит пользоваться любыми видами транспорта в течение полутора часов

В начале будущего года планируется введение двух новых типов проездных билетов. Они получили название "комплексный" и "универсальный". Билеты будут действовать на всех видах общественного транспорта.

Все подробности, касающиеся ввода новых билетов, будут освещены в конце текущего года. В настоящий момент над вводом новых проездных документов трудятся эксперты. Специалисты рассчитывают оптимальную стоимость билетов.

Новые проездные будут рассчитаны на большое количество поездок. Для туристов и тех людей, которым редко приходится пользоваться метро, будет создана специальная форма билета, действующая 90 минут. Стоимость подобного билета будет несколько выше, чем обычного универсального.

Скорее всего, новые проездные поступят в продажу не с января 2013 года, а несколько позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году москвичи и гости столицы смогут ездить по новому проездному на общественном транспорте, который получил название "комбинированного билета". Для туристов и гостей столицы планировалось ввести проездной билет без лимита поездок с увеличенным временным интервалом - 24 или 48 часов.

Против инициативы столичного правительства выступили частные перевозчики. Их не устроили предлагаемые схемы распределения доходов.

Сюжет: Что изменится в жизни москвичей с Нового года
метро общественный транспорт наземный транспорт билеты проездные ж/д и вокзалы

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