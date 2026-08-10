Егору Криду приписали роман с немецкой гонщицей Лаурой-Мари Гейсслер

Певец Егор Крид рассказал подробности новых отношений во время одного из стримов. Поклонники провели расследование и предположили, что избранницей исполнителя может быть немецкая гонщица. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я был там с девушкой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/egorkreed; lauramariegeissler

Певец Егор Крид внезапно рассекретил новый роман во время стрима у музыканта, который выступает под псевдонимом Плохой Парень. Исполнитель рассказал о поездке в Санта-Барбару (США), упомянув некую девушку.

"Я был там с девушкой, она меня туда возила на свидание, прикинь? Мы там снимали отель", – рассказал Крид.

В этот момент ведущий стрима напомнил певцу, что идет прямая трансляция, и только тогда Егор понял, что выдал информацию на большую аудиторию.

"Я клянусь, я забыл, что я на стриме. У вас бывает такое когда-нибудь? Я реально отвечаю, я просто выключился из стрима. Да ладно, че такого", – заключил Егор.

Однако поклонники певца зацепились за информацию и провели целое расследование. В результате подозрение пало на немецкую гонщицу Лауру-Мари Гейсслер, которая живет в Лос-Анджелесе. Фанаты отметили, что Крид подписан на Лауру в соцсетях и регулярно ставит лайки под ее постами. Главной "уликой" стало фото в аккаунте спортсменки, на котором Егор запечатлен за рулем своего автомобиля, а сам снимок сделан с заднего сиденья. В кадр также попала собака Лауры.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lauramariegeissler

Несмотря на то что официально ни Крид, ни Гейсслер не комментировали эти предположения, в соцсетях последней уже наблюдается активность со стороны русскоязычных пользователей. Одни написали ей в комментарии, чтобы подтвердить догадки, другие попросили "не обижать Егора", а кто-то и вовсе решил предостеречь Лауру от отношений с певцом.

"Вы новая девушка Егора – ох, боюсь, хлебнете вы горя с этим молодым человеком", "Егор часто обижается, он пол-России заблокировал, будьте осторожны с его ранимостью", "девушка, вы Егора не обижайте, пожалуйста, он у нас очень чувственный и нежный", "кто тоже пришел найти Егора?", "do you speak Russian?" – написали пользователи под постами Гейсслер.

28-летняя автогонщица и молодая мама (у Гейсслер есть дочь) прославилась тем, что стала первой женщиной в престижных соревнованиях Porsche Cup. Она также создала первую NFT-команду. Кроме того, Гейсслер владеет собственным брендом напитков.

"Тепло дружим"

Фото: Егор Крид и Карла Дибелло. Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/carladibello

Новости о новых отношениях неслучайно всколыхнули поклонников Егора: у музыканта достаточно насыщенная личная жизнь. В начале 2010-х он встречался с моделью Дианой Мелисон. Позже девушка рассказала в интервью, что отношения закончились из-за ревности Крида и измен с его стороны. У певца также был кратковременный роман с моделью Ксенией Дели.

В 2014-м Крид начал встречаться с певицей Нюшей: отношения продлились пару лет, однако возлюбленные тщательно скрывали их от публики. Только после расставания они начали комментировать роман. По версии Крида, он испытывал дискомфорт, потому что зарабатывал меньше Нюши, кроме того, на отношения сильно влиял отец певицы. При этом Нюша говорила в интервью, что их с Кридом союз распался из-за комплексов последнего, а также расхождений в мировоззрении. Тем не менее спустя время экс-возлюбленные отпустили старые обиды, записали совместный трек и устроили фотосессию.

На счету исполнителя роман с еще одной известной персоной – популярным блогером Валей Карнавал. По данным СМИ, они начали встречаться в середине 2020-го, отношения продлились менее года. Блогер признавалась в интервью, что инициатором разрыва была она. Расставание далось обоим непросто: какое-то время они старались уколоть друг друга в медийном поле с помощью песен и клипов, однако впоследствии с благодарностью отзывались об отношениях.

Певцу также приписывали отношения с коллегой Ольгой Серябкиной, актрисой Мирославой Карпович, блогером Диной Саевой. Однако девушки опровергали эти предположения. А слухи о романе с подругой Ким Кардашьян Карлой Дибелло опровергал уже сам Крид, заявляя, что они просто "тепло дружат", но "назвать это романом сложно".