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10 июня, 19:59

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Дерматолог Галлямова назвала причины появления "синдрома оборотня"

Врожденное или приобретенное? Как проявляется "синдром оборотня"

Минздрав России утвердил стандарт оказания медпомощи пациентам с гипертрихозом – болезнью, которую еще называют "синдромом оборотня". Как она проявляется и кто находится в группе риска, разбиралась Москва 24

Важная терапия

Фото: depositphotos/GeorgeRudy

Минздрав РФ разработал стандарт медицинской помощи при локальном гипертрихозе – состоянии, характеризующемся избыточным оволосением определенных участков тела. Также это заболевание известно как "синдром оборотня".

Согласно уточнению ведомства, диагностика теперь будет состоять из консультаций косметолога и эндокринолога, а также биопсии кожи: терапия предполагает удаление нежелательных волос с помощью депиляции или эпиляции.

При этом медицинская помощь пациентам с гипертрихозом оказывается в амбулаторных условиях. Согласно опубликованному документу министерства, средняя продолжительность курса лечения занимает 365 дней. 

Это не последний стандарт, который за недавнее время был в разработке ведовства. В частности, ранее Минздрав обновил перечень необходимых процедур при лечении панических атак. 

В список включили ВИЧ-анализ и светотерапию: методика применяется при депрессии и сезонном расстройстве, вызванном коротким световым днем зимой. Кроме того, теперь при признаках панических атак возможна лабораторная диагностика гепатитов B, C и трепонемы бледной. Транскраниальная магнитная стимуляция, а таже занятия (как индивидуальные, так и групповые) останутся в качестве терапии.

Ранее министерство также утвердило стандарт лечения гриппа у взрослых. Например, диагностика заболевания теперь проводится семью врачами, включая терапевта, невролога, гематолога, инфекциониста и других. А в списке анализов оказалось 27 методов лабораторных исследований.

Патология или обстоятельства?

Фото: 123RF.com/megaflopp

Доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Юлия Галлямова в беседе с Москвой 24 объяснила, что гипертрихоз представляет собой избыточный рост волос, в том числе на тех участках тела, где их быть не должно. 

Она отметила, что такая патология возникает из-за генетических проблем, отвечающих за формирование волосяного покрова, и передается по наследству. 

Нарушается генетическая дифференцировка: волосяные фолликулы путаются, и там, где должны быть пушковые волосы, вырастают щетинистые или длинные. В одних случаях дети рождаются сразу с такой патологией, в других она начинает проявляться в пубертатный период, но чаще всего подобное заметно уже при рождении. В группе генетического риска находятся те, чьи родственники уже сталкивались с этой проблемой.    
Юлия Галлямова
доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог

При этом существует и приобретенная форма гипертрихоза, которая, в отличие от врожденной, может быть выражена не так явно, добавила эксперт.

"Появление патологии (например, бороды или усов у женщины) может быть связано с различными эндокринными нарушениями – гипоталамуса, гипофиза и коры надпочечников. Кроме того, возможна ятрогенная форма, то есть приобретенная вследствие приема лекарств как выраженный побочный эффект", – предупредила врач. 

Если женщина замечает у себя избыточное оволосение, стоит обратиться к гинекологу или эндокринологу. Речь идет о жестких волосах там, где их быть не должно: вокруг сосков, в стернальной области (декольте), на подбородке и в зоне губ, подчеркнула Галлямова. 

Она предупредила, что особое внимание стоит обратить мамам девочек-подростков, многие из которых не знают, каким должно быть правильное оволосение у детей в пубертате и как оно формируется.

"На этом этапе могут возникать эндокринные проблемы, ведущие к гиперандрогении – нарушению соотношения андрогенов и эстрогенов", – уточнила специалист.  

В связи с этим родителям лучше обратиться к педиатру и детскому гинекологу: специалист должен обратить внимание на тип оволосения, заключила эксперт. 

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил Москве 24, что приобретенную патологию можно выявить только при наблюдении. 

Если у человека никогда не было признаков избыточного роста волос, а затем вдруг появились такие симптомы, это может быть связано с приемом лекарств, травмированием участка тела, гормональным сбоем или тесным контактом с химическими реагентами (например, при работе на заводе). Это касается как мужчин, так и женщин.    
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Врач отметил, что при врожденной форме гипертрихоза часто страдают лицо, уши, плечи, передняя и задняя области шеи, в некоторых случаях – лоб. 

При приобретенном гипертрихозе у женщин на фоне гормональных нарушений могут расти не только усы с бородой, но еще и бакенбарды. При проявлении излишних волос в нетипичных местах рекомендуется сдать анализы и обратиться к специалисту – дерматологу или эндокринологу, заключил Кондрахин. 

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Какасьева Александра

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