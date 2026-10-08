Психолог Колобова объяснила, почему женщины требуют боготворить себя

В Сети завирусилось видео, где россиянка упрекнула мужчин, которые "не боготворят женщин". По словам автора ролика, это становится причиной ее постоянных ссор с супругом. Справедливы ли обвинения и как найти баланс в паре, разбиралась Москва 24.

"Женщина – великий шедевр"

Фото: youtube.com/"Саныч.Психология Отношения Юмор"

В Сети распространился ролик россиянки, открыто упрекнувшей мужчин в том, что они "не боготворят женщин". Причем этот момент становится причиной скандалов с мужем, с которым она прожила уже 14 лет.

По мнению автора видео, женщина несет противоположному полу наслаждение и счастье, а потому заслуживает особого отношения. Привычные для многих вещи вроде готовки должны восприниматься как подвиг, так как она "ценит каждый свой шаг и вздох". Помимо этого, она охарактеризовала супруга как "истинного, патриархального мужчину", а совместную жизнь – как затяжное противостояние.

"Требую, чтобы меня мужчина боготворил. Мне абсолютно все равно, как это выглядит. Как это выглядит для вас, для общества, для мужа", – заявила автор видео.

При этом, по ее словам, дамам не нужно ничего говорить или делать, чтобы доказать свою ценность.





автор видео Женщина – это настолько великий шедевр, что ей необязательно доказывать, чем она полезна этому миру.

Одни пользователи поддержали позицию россиянки, назвав такие высказывания проявлением здоровой самооценки.

"Золотой монолог", "к такому уровню самоценности нужно приходить. Однако мужчины скидывают нас с этого уровня", "я с вами. 9 лет в браке, никакой поддержки и любви, ничего", – отметили некоторые комментаторы.

Другие же, напротив – раскритиковали такие заявления, заявив, что формулировки и подход автора ролика ужасны.

"Ее муж тоже совершает каждый день подвиг – терпит ее", – высказался один из оппонентов автора.

Другие комментаторы обратили внимание на парадокс: героиня ролика по-прежнему живет с супругом, который за 14 лет так и не принял ее убеждений.

Угроза самооценке?

Формулировка "мужчина должен боготворить" не имеет отношения к любви, заявила Москве 24 кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова.





Светлана Колобова кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог Существует понятие нарциссической регуляции самооценки: у человека снижается активность островковой доли, из-за чего эмоциональное сопереживание партнеру ухудшается. Одновременно повышается реактивность передней циркулярной коры, то есть возникает гиперчувствительность к угрозе самооценки. Любое несогласие в таком состоянии воспринимается как обесценивание.

Эксперт уточнила, что у некоторых людей в целом притуплена реакция систем вознаграждения. Восхищение не насыщает, подарки и цветы не радуют, вклад партнера в семью не учитывается.

"В такой ситуации подтверждение требуется снова и снова. Если конфликт становится хроническим, это повышает кортизол, что снижает активность префронтальной коры. Контроль эмоций ухудшается, гибкость мышления падает, усиливается амигдала (миндалевидное тело. – Прим. ред.) – растут тревога и агрессия", – предупредила она.

Самооценка оказывается хрупкой, не держится изнутри и постоянно ищет внешнюю подпитку. В итоге страдают оба партнера, и насколько это опасно, зависит от степени выраженности.

"С одной стороны, подобное может мешать диалогу, но не быть решающим фактором сразу. Однако если проявления крайние – постоянные конфликты, обесценивание, эмоциональные качели – у женщины растет тревожность и появляются депрессивные симптомы", – объяснила специалист.

У мужчины же формируется так называемая выученная беспомощность: он просто не понимает, что от него требуют. Конкретных претензий не звучит, но давление ощущается постоянно, заключила Колобова.

Разные сценарии

Консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина призвала разобраться, что человек вкладывает в слово "боготворить".

По ее мнению, за этим могут стоять сразу две разные потребности. Первая – в признании собственной значимости, эмоциональной близости, надежности и предсказуемости отношений. Вторая – в ощущении, что тебя видят, слышат и учитывают интересы, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог В данном видео героиня подчеркивает ценность рождения детей, приготовления пищи и повседневного женского труда. То, что, по ее мнению, мужчины воспринимают как норму, она называет подвигом. Возможно, речь не столько о поклонении, сколько о желании, чтобы ее вклад, ответственность, физические и эмоциональные затраты не воспринимались как нечто само собой разумеющееся.

Когда автор ролика заявляет, что женщине необязательно доказывать свою полезность, это тоже говорит о нескольких потребностях. Первое – в признании того, что человек делает. Второе – в ощущении собственной ценности независимо от выполнения семейных обязанностей.



"В целом представления об отношениях формируются под влиянием родительской семьи, культурных норм и личного опыта. Героиня называет взгляды мужа патриархальными. Но, оспаривая одну систему гендерных предписаний, она сама использует категоричную формулировку о том, каким должен быть мужчина по отношению к женщине", – рассказала она.

Потребность чувствовать себя значимым для партнера, рассчитывать на его отзывчивость и поддержку – естественная часть близких отношений, уверена психолог. При этом она предупредила, что важно разделять потребность в признании и требование поклонения.

"В первом случае человек может говорить о своих переживаниях и ожиданиях, сохраняя за другим право на собственную позицию. Во втором возникает установка, что партнер должен относиться определенным образом, потому что перед ним женщина. Подобное положение создает иерархию, в которой один обязан постоянно подтверждать исключительность другого", – предостерегла эксперт.

Найти баланс

Светлана Шаталина подчеркнула, что одна из трудностей длительных отношений заключается в том, что многие важные договоренности супруги никогда по-настоящему не обсуждали.

"В начале отношений на первый план могут выходить влечение, интерес друг к другу, желание проводить время вместе. Вопросы распределения обязанностей, ответственности и представлений о семейной жизни остаются на втором плане", – предостерегла она.

Потом пара постепенно начинает сталкиваться с повседневными задачами, а именно организацией быта, рождением детей, профессиональными нагрузками, финансовыми решениями. В такой момент выясняется, что у каждого есть собственное представление, кто и за что должен отвечать.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Тогда конфликт, который внешне выглядит как ссора из-за невыброшенного мусора, может затрагивать гораздо более глубокие переживания. Возникают вопросы: "Почему это снова моя ответственность", "почему ты не замечаешь, сколько я делаю", "почему мои потребности оказываются менее важными?"

Со временем такие ситуации накапливаются, и очередной бытовой эпизод становится поводом для выражения целого комплекса непроговоренных чувств. Баланс стоит определять не как равное количество обязанностей или одинаковый вклад в каждый момент времени, а, напротив, как способность пары замечать изменения, пересматривать договоренности и сохранять взаимность, заявила эксперт.

Для этого важно обсуждать не только то, кто готовит, зарабатывает или занимается детьми, а также и то, кто планирует, организует, принимает решения, несет ответственность за результат. Плюс важно выяснить, хватает ли каждому пространства для отдыха, личных интересов, эмоциональной и физической близости, заключила психолог.

