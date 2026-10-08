Психолог Никулин: тренд на "аренду" партнеров для романтических фото будет расти

Тренд на "парней для кадра" набирает популярность в Китае. Благодаря такой услуге девушки могут присылать романтические фото со своими "бойфрендами", тем самым закрывая вопросы о личной жизни. К чему приведет такая тенденция, разбиралась Москва 24.

"Воплощение мечты"

Новый вид услуг – "парень для кадра" – набирает популярность в Китае. Девушки приходят на романтические фотосессии с профессиональными моделями-мужчинами, чтобы на снимках создать иллюзию влюбленной пары, сообщила газета South China Morning Post.

По данным СМИ, стоимость услуг варьируется от 7,2 тысячи юаней (около 92 тысяч рублей) за минимальный пакет из девяти обработанных кадров до 28 тысяч юаней (356,5 тысячи рублей) за полноценный съемочный день. Максимальный тариф включает организацию "свидания" со сменой нескольких образов и выдачу 120 готовых фотографий.

По словам основательницы одной из студий Му Чжао, клиентки преследуют разные цели: одни обращаются ради эстетичных кадров, другие хотят получить эмоции от общения с привлекательным партнером, а третьи используют снимки для снижения давления со стороны родственников, требующих замужества.

Например, одна из девушек по имени Вэньцзи воспользовалась подобной услугой и заплатила 3 тысячи юаней (38 тысяч рублей).





Вэньцзи клиентка Для меня модель – это просто инструмент создания красивых образов. Фотосъемка сродни воплощению мечты. Я оплачиваю сцену, от которой у меня замирает сердце.

Однако в китайском сегменте интернета отношение к данному тренду разделилось. Одни пользователи назвали такие фотосессии способом реализации личных фантазий при отсутствии реального партнера. Другие, напротив, раскритиковали услугу, поставив под сомнение целесообразность финансовых трат на совместные снимки с незнакомцами.

Время нарциссизма?

Появление услуги по "аренде" партнеров для фотографий – логичный ответ рынка и общества на социальный запрос, отметил в беседе с Москвой 24 психолог Константин Никулин.

"Существует серьезное психологическое давление, и, насколько я знаю, в Китае оно еще сильнее: нужно, чтобы человек создал семью к определенному возрасту. Особенно с такой ситуацией сталкиваются женщины и молодежь в целом", – рассказал эксперт.

При этом общество живет в век информационных технологий и соцсетей. По сути, это нарциссичная, витринная жизнь, где социальный успех измеряется красивыми картинками, лайками и статусами, поэтому закономерно, что все к этому привело. Люди покупают не самого человека, а статус, который получают за счет картинок. Это избавляет от ощущения стигмы, что ты одиночка. Цифровой аватар выглядит максимально успешно, а то, как человек преподносит себя в соцсетях, для многих сейчас считается чуть ли не важнее реальной жизни, объяснил Никулин.





Константин Никулин психолог Строить реальные отношения сложно и ресурсозатратно: у людей и так огромная нагрузка, переработки, много стресса и дешевого дофамина. Появился страх уязвимости: чтобы полюбить и быть любимым, нужно снимать маски и показывать себя настоящего, со всеми недостатками. Современный человек любит все контролировать, начиная с образа в соцсетях, и боится обнаженности души. Возможно, отношения напрокат – это безопасный суррогат. В Японии ведь тоже есть молодые люди, которым платят просто за время, чтобы они побыли рядом и пообщались.

По мнению Никулина, такой тренд несет ряд опасностей. Во-первых, в долгосрочной перспективе тенденция способна приводить к депрессии и эмоциональному выгоранию. Человек создает идеальную картинку для окружающих, но внутри возникает сильный когнитивный диссонанс. Когда он остается один на один с собой, то уже не способен врать, понимая, что счастливых отношений нет, предупредил психолог.

"Во-вторых, это может приводить к разрушению доверия в родительской семье. Человек отправляет маме фото с фальшивым женихом. По сути, это обман. Даже если он не вскрывается какое-то время, это все равно отдаление: я не откровенен и неискренен с тобой. Такая инфантильная позиция блокирует взрослое взаимодействие с родителями и не дает построить настоящие, честные отношения внутри семьи", – объяснил Никулин.

Он добавил, что обесценивается и сама суть человеческой связи – отношения становятся товаром. Даже на консультациях со специалистами клиенты говорят друг другу: "Ты не удовлетворяешь мои потребности" или "нужно найти другого, который бы их удовлетворял", – как будто речь идет о покупке новой машины или телефона. Но реальный партнер – живой человек и личность со своими чувствами и особенностями, в то время как сейчас многие ищут просто функцию, аксессуар или товар, напомнил психолог.

Никулин предположил, что тренд с "арендой" людей для фото будет набирать обороты.

Инфантилизация общества потребления приводит к тому, что и отношения становятся просто продуктом. Считается, что, если партнер не подходит по каким-то признакам, его можно заменить", – объяснил он.

"Отношения – это про двоих"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила в разговоре с Москвой 24, что Россия не сильно ушла от Китая в том смысле, что из-за ее развитости и высокого темпа жизни у многих не остается времени на отношения. Они больше не являются приоритетом, как это было раньше.

"В целом это мировая тенденция. Думаю, люди разучились строить отношения именно потому, что нас целенаправленно от них уводили. Например, через мировой кинематограф, фокус на потребление, образ жизни, когда я сам для себя живу и мне самому хорошо. Это культура потребления и индивидуализма, которая абсолютно разрушает не просто семьи, а сами отношения. В этом плане наша страна еще остается держателем духовных ценностей, но тем не менее общая культура и социальная структура создали основу для фокуса на потреблении", – объяснила специалист.

По ее словам, у психологов сейчас очень много работы: они учат людей строить отношения. Опасность тенденции в том, что ситуацию пытаются спрятать "под ковер". Однако, не признавая проблему, не получится построить отношения. Чем старше человек становится, тем больше у него потребностей в близости и в семье.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Чтобы выйти из культуры потребления и получить возможность строить отношения, нужно, во-первых, осознать: весь маркетинг построен на том, чтобы человек думал больше про удовольствие и про себя. Отношения – это всегда про двоих, совместные действия и общие цели.

Эксперт добавила, что всегда нужно помнить о своих желаниях, но при этом также важно проявлять внимание и интерес к другому человеку. Интересоваться, что он хочет, чем живет.

"Когда мы видим, какой человек и что ему надо, то создаем что-то совместное: предлагаем куда-то сходить, в чем-то помочь, поучаствовать или просто выслушать. Во главу угла ставятся не только личные интересы: приоритетом становится и мое, и его, и то наше, что мы создаем вместе", – рассказала психолог.

Основа человеческого общения – взаимное внимание, желание участвовать в жизни друг друга, привлечение человека в свой мир и активная совместная деятельность. Чтобы построить отношения, необходимо искренне интересоваться жизнью другого и поддерживать его, заключила Сулим.

