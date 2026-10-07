Психолог Кардиакос объяснила интерес москвичей к экскурсиям на кладбища

Спрос на экскурсии по кладбищам, где похоронены знаменитости, вырос почти на 20%, сообщили СМИ. Чем привлекательны места захоронений в столице и может ли говорить желание посещать такие места о проблемах с психикой, разбиралась Москва 24.

Кладбищенская романтика

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/apoho_dit; ayavmoskve

С началом осени спрос на экскурсии по кладбищам, где похоронены известные личности, увеличился на 20%, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным СМИ, основную часть посетителей, интересующихся подобными маршрутами, составляют молодые люди и туристов из КНР. Наибольшей популярностью на рынке тематического туризма пользуется программа с посещением могил Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Андрея Миронова и других знаменитостей.

Кроме того, высокий интерес фиксируется к Новодевичьему кладбищу, где число визитов выросло на 12–20%. Всего агентства предлагают более сотни вариантов организованных маршрутов и самостоятельных квестов, выяснили журналисты.

На фоне растущего спроса изменились и цены. В частности, групповой тур по территории Новодевичьего кладбища подорожал до 1 670 рублей. В среднем коллективная прогулка обходится в 1 200–1 800 рублей с человека, в то время как стоимость услуг персонального экскурсовода начинается от 7 000 –10 000.

Однако историк Москвы, культуролог Филипп Смирнов отметил в разговоре с Москвой 24, что не заметил ощутимого взлета интереса к подобным экскурсиям.



"Есть люди, которые понимают, что кладбище – это наглядное свидетельство истории. Когда просто рассказывают про Маяковского или Есенина, сложно сосредоточиться и что-то представить, а когда человек стоит у могилы, видит надписи, слышит связанные с этим истории, – это воспринимается нагляднее", – объяснил эксперт.





Филипп Смирнов историк Москвы, культуролог Новодевичье и Ваганьковское – одни из самых популярных кладбищ в Москве. Но у меня, например, есть маршруты на Лазаревское, где похоронена мама Достоевского. Очень популярны экскурсии на Введенское кладбище из-за другой традиции упокоения, фамильных склепов и выразительной архитектуры. Также многие приходят из желания пощекотать нервы жуткими историями.

Основную аудиторию таких экскурсий составляют те, кто интересуется историей и мистикой: люди средних лет и старше, и даже серебряного возраста, отметил эксперт. При этом Смирнов не согласился с выводами журналистов, что интерес к подобным поездкам есть у детей.

"Хотя были инициативы вроде поисковых отрядов и отрядов волонтеров. Их участники с удовольствием узнавали про великие географические открытия, метеорологов, пилотов, плюс ухаживали за могилами: мыли памятники, убирали листву или сорняки. Причастность к истории – важная составляющая для подрастающего поколения", – отметил историк.



Что касается популярности экскурсий по кладбищам у китайцев, то часто таковые включены в туристическую программу столицы, подчеркнул Смирнов.

Причина интереса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос отметила в разговоре с Москвой 24, что интерес к экскурсиям на кладбище сам по себе не говорит о патологии.

"Здесь скорее речь о любопытстве, интересе к истории, возможности прикоснуться к жизни известных людей", – объяснила эксперт.



Она добавила, что за рубежом даже есть отдельное направление – "темный туризм". Кладбища привлекают туристов тем, что люди видят не только жизнь, но и то, что происходит после нее. Поэтому здесь можно говорить о необычных впечатлениях.

"Например, в Риме существует склеп капуцинов, где проводят одну из самых необычных экскурсий: там есть захоронения и даже "рисунки" из останков, скульптурные композиции. Это вызывает необычные эмоции и отчасти показывает, что смерти не нужно бояться – она может быть другой формой существования", – отметила Кардиакос.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Кроме того, это соприкосновение с известными личностями, уникальное проникновение в их историю и биографию, а также осмысление жизни и смерти. Мы сталкиваемся со страхами: умереть, остаться в одиночестве, мыслями о том, что с нами будет. Это наводит на размышления о ценности жизни. Если посещение кладбища используется в терапевтических целях, можно задуматься, что еще хочется успеть. Когда мы боимся потерять близких или переживаем за свою жизнь, это повод ценить, быть в контакте, связаться с родными, съездить к родителям.

При этом на патологию указывает не место, куда человек ходит, а то, как интерес к посещению кладбищ влияет на жизнь. У расстройства есть критерии – совокупность симптомов, выраженность страдания и влияние на ежедневное функционирование. Если человек не может представить выходные без визита на кладбище, причем там не захоронен никто из его близких, нет четкого внутреннего обоснования, ради чего туда идти, стоит говорить о проблеме, объяснила психолог.



Также посещение кладбища может стать частью навязчивого ритуала при ОКР. В этом случае человек совершает действие не из интереса, а для временного снижения тревоги, чувствуя, что не может отказаться от такой "привычки". Кроме того, ситуация способна сигнализировать о шизофрении или депрессии, заключила Кардиакос.

