Адвокат Конышев: за покупку водительской медсправки грозит до года тюрьмы

Новый перечень оснований для аннулирования водительских прав вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщили СМИ. В частности, это коснется водителей, которые откажутся от внеочередного медосвидетельствования. Поможет ли это сделать дороги безопаснее и что грозит за покупку справок, расскажет Москва 24.

Аннулировать нельзя оставить

Перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений расширится в России с 1 марта 2027 года. Согласно документу, который подготовило правительство РФ, права будут признавать недействительными, если их обладатель откажется проходить внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

По действующим нормам если во время планового медосмотра у автомобилиста выявлены признаки заболевания, несовместимого с управлением транспортом, его направляют на необходимое обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование.

Согласно поправкам, водитель, получивший такое предписание, обязан пройти процедуру в течение трех месяцев. Если он не уложится в срок, права аннулируют. Само по себе наличие медицинских противопоказаний или ограничений к вождению уже сейчас является основанием для лишения.

Научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в разговоре с Москвой 24 согласился, что отказ от дополнительного обследования в такой ситуации должен быть наказуем. Однако проблема в том, что сама по себе процедура медосвидетельствования пока отлажена не лучшим образом.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Есть случаи, когда можно просто зайти на сайт, и там будет адрес, где один и тот же человек будет изображать из себя гинеколога, стоматолога, психиатра, давать справки за небольшие деньги.

По мнению эксперта, пока не произойдут изменения в этой сфере, желаемого эффекта от нововведения ждать сложно.

"Если привести ее в порядок, это положительно скажется на безопасности вождения. По статистике, значительное количество ДТП связано с тем, что за рулем оказался человек, чье состояние здоровья и психологический статус делают его очень опасным участником движения. Пока мы не переломим эту ситуацию, ужесточения не имеют никакого смысла", – добавил Блинкин.

Зона ответственности

С проблемами в сфере медосмотра водителей согласился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, еще осталась незаконная практика, когда некоторые водители приобретают справки на сторонних ресурсах.

"А потом водят без особых проблем. Ситуацию нужно решать простым путем – прекратив продажу справок. На этом все", – пояснил он Москве 24.





Антон Шапарин глава НАС Что касается нововведения, если водитель попадет к медикам и они решат, что у него есть заболевание, запрещающее управлять транспортным средством, они направят его на внеочередное медосвидетельствование. На мой взгляд, это приведет к простому последствию: человек в медицинское учреждение не пойдет, так как не захочет создавать себе потенциальные риски.

При этом в случае с незаконным получением справок речь идет об уголовной ответственности по статье о подделке, изготовлению или обороту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ). Причем как для продающей стороны, так и для приобретающей, рассказал Москве 24 адвокат Андрей Конышев.

"Часть первая статьи – подделка документов в целях использования или продажи. Это наказывается в том числе принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на аналогичный период", – пояснил он.





Андрей Конышев адвокат Покупателю грозит ответственность по третьей части – за использование поддельных документов (водительских прав, медицинских справок с поддельными печатями и копиями). Это наказывается в основном принудительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на тот же период.

Однако, исходя из судебной практики, в первый раз нарушителю, как правило, дают условное наказание, заключил Конышев.

