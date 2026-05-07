Эксперт Ромашкин: стоимость отдыха в Подмосковье на вторые майские составит до 25 тыс руб

Архитектура, история и глэмпинг: куда бюджетно отправиться на вторые майские праздники

Подмосковные локации, куда можно быстро добраться на машине, чаще всего выбирают для отдыха на вторые майские праздники, рассказали эксперты. Какие еще направления стоит рассмотреть и во сколько это обойдется, разбиралась Москва 24.

Классический досуг

Фото: 123RF.com/avecalvar

Майские праздники – время, когда большинство туристов не экспериментируют с новыми вариантами отдыха: времени немного и нужно совершить путешествие за 2–3 дня. В такой ситуации наибольшим спросом пользуются места, куда можно поехать на машине, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, в целом у москвичей есть несколько популярных майских направлений, где получится без труда забронировать гостиницу даже в последний момент.

Первое – Подмосковье, классический досуг в радиусе 50–70 километров от столицы. В регионе находится около 200 объектов: спа-отели, санатории, модным стал глэмпинг (вид размещения на природе со всеми удобствами и обслуживанием). В таких местах туристы проводят выходные спокойно: ходят в бассейн, гуляют по территории. Также там обычно есть шведский стол и аниматоры для детей.
Сергей Ромашкин
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Второе популярное направление – Золотое кольцо.

"Многие туристы начали просто посещать его без экскурсионной программы. Популярны Ярославль, Кострома, и другие города, которые привлекают музеями, множеством архитектурных памятников", – добавил Ромашкин. 

В среднем поездки по Подмосковью или Золотому кольцу обходятся примерно в 18–25 тысяч рублей на человека за три дня пребывания (в стоимость входят дорожные расходы и жилье), отметил эксперт. 

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь добавила в беседе с Москвой 24, что в путешествии по Золотому кольцу стоит заехать в Суздаль и Владимир.

В Суздале стоит посмотреть местный Кремль, который является самым древним центром города. Также можно посетить Музей деревянного зодчества, где получится увидеть деревянные избы, мельницы и церкви, которые были построены без использования гвоздей.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

В свою очередь, во Владимире стоит обратить внимание на Успенский собор, который некоторое время являлся главным собором Руси. Там же можно увидеть и фрески Андрея Рублева, рассказала Ансталь.

"Не стоит забывать и про "Золотые ворота", которые являются символом города, сохранившимся с XII века", – отметила тревел-блогер.

Она добавила, что для прогулки также подойдет посещение Патриаршего сада, где открывается вид на Успенский собор и реку Клязьму.

В дальний путь

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Санкт-Петербург также находится в топе мест при планировании майских праздников, отметил Сергей Ромашкин. 

"Едут туда обычно на поезде, большинство предпочитает скоростной. Это позволяет выехать из столицы, например, с утра, а примерно в обед уже быть на месте. Вместе с билетами и проживанием в гостинице среднего сегмента один турист потратит около 30 тысяч рублей", – отметил эксперт. 

Кроме того, многие добираются в Санкт-Петеребург на машине по скоростной трассе М11. В таком случае нужно включить расходы на бензин и оплату проезда в зависимости от дня недели, добавил Ромашкин.

В свою очередь, Наталия Ансталь предложила рассмотреть спонтанную поездку в Абхазию или Сочи.


Здесь красивая природа и теплая погода с морским колоритом, что станет отличным вариантом на майские выходные. Такой тур на двоих обойдется в сумму от 50 тысяч рублей с дорогой. 
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

Эксперт добавила, что в Сочи стоит посетить Олимпийский парк и по возможности горный город-курорт "Роза Хутор".

"Если отдыхаете в центральном Сочи, советую побывать в дендрарии, который является его визитной карточкой", – сказала эксперт.

В Абхазии стоит увидеть озеро Рица, однако там всегда много туристов: чтобы избежать большого количества путешественников, Ансталь рекомендовала отправиться на малую Рицу.

Если есть возможность, советую обязательно посетить Новоафонский монастырь, а также другие святыни, которых рядом достаточно много. Также можно обратить внимание на популярные курорты Абхазии – Гагру и Пицунду.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

Также можно рассмотреть поездку в Минск, чтобы не только прогуляться по столице Белоруссии, но и попробовать национальное блюдо – драники.

"Стоит пройтись по проспекту Независимости, заглянуть в парк Челюскинцев, где есть аттракционы, или просто погулять", – рассказал эксперт.

Она добавила, что на Минск можно посмотреть и с высоты. Для этого можно посетить смотровую площадку в Национальной библиотеке, которую местные жители называют алмазом из-за характерной формы.

Минимальная стоимость поездки на двоих, включающая проживание в отеле среднего ценового сегмента и перелет, обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, заключила Ансталь.

Старкина Маргарита

