Как изменилась жизнь звезды ЧМ по футболу Возиньи после турнира

Герой минувшего чемпионата мира по футболу, голкипер сборной Кабо-Верде Возинья подписал контракт с чилийским клубом "Коло-Коло", о чем было объявлено в соцсетях 4 августа. Вратарь по прозвищу "Бабуля" стал настоящей звездой: теперь в его жизни не только игра, но и съемки в рекламе и участие в телешоу. Как складывается карьера Возиньи после ЧМ – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Бабуля": новая глава

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/colocolooficial

Переход звезды чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в чилийский "Коло-Коло" стал для клуба большим событием. Причем в ожидании фанатам даже пришлось немного понервничать.

Возинья, хоть и находился в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с португальским клубом "Шавеш" из второй лиги, добрался до "Коло-Коло" не сразу. В Кабо-Верде нет консульства Чили, поэтому вратарю пришлось решать проблемы с визой в Португалии, что заняло больше времени.

Но он таки долетел, и в аэропорту "Бабулю" (именно так переводится Возинья с португальского) встречали сотни поклонников одного из самых известных клубов Южной Америки. Причем, судя по кадрам, которые опубликовал "Коло-Коло" в соцсетях, среди болельщиков было очень много детей. Я, конечно, не физиономист, но даже мне показалось, что Возинья слегка растерялся от настолько горячего приема.

Ранее сам футболист признавался журналистам, что с накрывшей его волной популярности он пока лишь свыкается.





Возинья вратарь сборной Кабо-Верде Я играю в футбол и поэтому привык общаться с людьми. Но я не ожидал того, что происходит сейчас, и порой мне трудно. <...> Но, в конце концов, я очень рад. Раньше, когда мы говорили, что мы из Кабо-Верде, люди спрашивали, где это. Теперь мы показали нашу страну всему миру и нам больше не нужно это объяснять. Думаю, это лучшее, что могло произойти.

Добравшись до офиса клуба, игрок поставил подпись под контрактом на срок до 31 декабря 2026 года с опцией продления еще на сезон. Причем ради того, чтобы все состоялось в лучшем виде, на уступки пошла даже Национальная ассоциация профессионального футбола Чили. В этой стране нельзя наносить прозвища на игровые футболки, таким образом, голкипер должен был выходить на поле под настоящим именем – Жозимар Жозе Эвора Диаш. Но ради Возиньи организация пошла на уступки и разрешила продолжать карьеру под прозвищем, которое стало знаменитым на весь мир.

При этом, как утверждают СМИ, голкипер мог оказаться и в других клубах. В частности, инсайдеры сообщали о варианте с "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси. Подогревал эти слухи и тот респект, который лидер сборной Аргентины выразил своему визави по 1/16 финала чемпионата мира, где "альбиселесте" прошли Кабо-Верде лишь в дополнительное время (3:2). Возинья в той встрече отразил восемь ударов, и пять из них пришлись на золотые ноги Лео.

"Я был немного расстроен из-за множества попыток отличиться, но мне удалось забить один гол, и он был очень важным. Мне сказали, что ему (Возинье. – Прим. ред.) 40 лет, и, честно говоря, я был поражен его игрой сегодня. После финального свистка я подошел к нему, и он поздравил меня", – вспоминал Месси в интервью Давиду Орштейну.

Сам голкипер тоже отозвался о великом аргентинце с теплотой.

"Он обнял меня и сказал: "Молодец. Ты невероятный вратарь. Твои близкие, должно быть, очень тобой гордятся". Я поблагодарил его и ответил: "Спасибо, Лео. Ты лучший". А затем попросил у него футболку с того матча. Он улыбнулся и сказал: "Конечно". Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь", – привел слова "Бабули" журналист Бруну Понт.

Но их воссоединения в одной команде не случилось. Как и вариантов оказаться в России: агент игрока Адилсон дос Сантос да Круз говорил РИА Новости, что его клиент не против попылить в РПЛ, но предложений не поступало. Но кто знает, что будет дальше, сам вратарь ранее признавался, что хочет поиграть в футбол еще год-два.

Реклама, кино и миллионы в соцсетях

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Mariela Mas

Выступление Возиньи на ЧМ круто изменило жизнь вратаря, который почти всю свою карьеру провел в далеко не самых больших клубах планеты. По итогам турнира такие СМИ, как Goal и ESPN, включили голкипера Кабо-Верде в символическую сборную минувшего мундиаля. Победил он и в голосовании болельщиков, которое для формирования своего списка 11 лучших устроила ФИФА.

При этом количество фанатов Возиньи в соцсетях продолжает расти: 4 августа аккаунт игрока в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) насчитывал 29,5 миллиона подписчиков. В начале турнира их счет шел на тысячи, но все изменил дебютный матч Кабо-Верде против теперь уже чемпионов мира испанцев, который закончился со счетом 0:0, а Возинья благодаря своим сейвам моментально стал суперзвездой.

Правда, вратарь в гонке за интернет-аудиторию немного уступил другому герою ЧМ – нападающему сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду. На футболиста, ставшего поводом для многочисленных мемов, за время чемпионата подписались более 30 миллионов человек. И это при том, что до мундиаля за Холандом в соцсетях уже следили свыше 40 миллионов.

Но Возинья, в отличие от норвежского викинга, пока лишь учится жить в статусе знаменитости. Не удивительно, что за миллионами фолловеров потянулись и рекламные контракты. К примеру, в его аккаунте уже можно найти интеграцию с такси Uber, но, пожалуй, главным событием на этом поприще стало участие в промо фильма "Человек-паук: Новый день". В ролике Возинья в эксклюзивной футболке, стилизованной под костюм Питера Паркера, рассуждает о героизме.





Возинья вратарь сборной Кабо-Верде Тысячи людей зовут меня героем, и я всегда буду глубоко благодарен за это. Но чемпионат подошел к концу, и даже несмотря на это, я пронесу эту любовь и поддержку с собой навсегда. Сегодня я хотел бы представить вам другого героя – человека, который так же, как и я, верит, что героем может быть каждый.

Есть и совершенно сумасшедшие отголоски всемирной славы голкипера сборной Кабо-Верде. К примеру, биолог Хесус Ортеа назвал в честь Возиньи недавно открытый вид морской улитки, которую нашли в Карибском море. Отныне и впредь моллюск будет носить название Aldisa vozinha.

Также в профиле вратаря можно найти большое количество фото с легендами футбола и вырезки из участия в телешоу. Более того, чтобы встретиться со звездой, некоторые фанаты готовы проехать половину мира. В Сети завирусилась история блогера Алексея Петруха из Челябинска, который во время отдыха с семьей в Турции решил полететь оттуда в Кабо-Верде на поиски Возиньи. В итоге с помощью подписчиков россиянин разыскал голкипера на закрытой вечеринке, получил автограф и фото на память.