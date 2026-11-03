Москвичка решила познакомиться с соседями, организовав общий завтрак во дворе

Жительница Москвы собрала соседей по подъезду на завтрак с вафлями ради знакомства. Девушка ставила перед собой цель наладить контакт с жильцами, которые друг с другом даже не здоровались. Почему – в материале Москвы 24.

Соседское сообщество

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/an_nekhor

Анастасия, переехавшая в Москву 2 года назад, решила расширить круг общения не только вне дома, но и познакомиться с соседями по дому. Сначала она пробовала заговорить с жильцами, но ее попросту игнорировали.

"Я стала замечать, что не все соседи отвечают на мое "здравствуйте". Может, стесняются… Или просто не хотят иметь никаких контактов лишних", – рассказала девушка телеграм-каналу "Осторожно, новости".

Тогда она пошла на радикальные меры и решила действовать методом "от двери к двери". Анастасия приготовила вафли и стала ходить по квартирам с предложением познакомиться. Но за весь вечер появилось только "одно неловкое знакомство". В итоге девушка решила собрать всех на завтрак с вафлями прямо у подъезда через домовой чат, чтобы не только самой познакомиться с жителями, но и дать возможность другим пообщаться между собой.

Для этого Анастасия расклеила листовки и провела к площадке электричество от одной из квартир. Однако позже выяснилось, что желающих так много, что ее вафельница не справится с приготовлением такого количества угощений. Жительнице столицы пришлось написать фирме-производителю, которая прислала ей еще четыре прибора.

Всю ночь Анастасия готовила тесто, и завтрак в итоге состоялся. На мероприятие пришли десятки жителей дома, некоторые принесли с собой угощение и чай в термосах. А опубликованный Анастасией ролик о встрече собрал 1,7 миллиона просмотров.

"В ближайшее время подобных мероприятий пока не планирую. Но если соседи намекнут мне, что им хочется еще раз провести время всем вместе, то буду рада организовать что-нибудь еще!" – поделилась девушка.

Нехватка живого общения

Знакомство с соседями делает двор и дом спокойным пространством, так как помогает понять, к кому можно обратиться за поддержкой и помощью, объяснила в разговоре с Москвой 24 психолог Наталия Савенко.





Наталия Савенко психолог Короткий разговор или предложение помочь могут поддержать человека, особенно если он недавно переехал или много времени проводит дома. При этом дружба с соседями не должна быть обязательным условием благополучия. Кому-то нужны близость и общие праздники, а кому-то достаточно здороваться и знать, что при необходимости можно написать в общий чат.

Психолог также объяснила интерес к соседским встречам тем, что в большом городе человеку может не хватать простого живого общения. Тем же, кто только недавно переехал, хочется освоиться, видеть знакомые лица и почувствовать связь с местом.





Наталия Савенко психолог История с вафлями показывает, как это может работать: Анастасия предложила понятный и ни к чему не обязывающий повод встретиться, и несколько десятков человек откликнулись. Можно было прийти ненадолго, пообщаться или просто посмотреть.

При этом воспринимать нежелание соседей налаживать общение и здороваться при каждой встрече как грубость не стоит, отметила психолог. Люди могут не идти на контакт из-за отсутствия сил на знакомство, либо из-за желания уберечь личное пространство.

"Кто-то боится показаться навязчивым или столкнуться с отказом. Если человек несколько раз поздоровался и ему не ответили, ему может стать неловко пробовать снова", – отметила Наталия.

При этом важно не навязывать свою дружбу соседям, особенно если человек прямо отказывается общаться или неоднократно не откликается на приглашения.

"Например, делается анонс: "Мы в субботу собираемся во дворе на чай. Если захотите, присоединяйтесь". Если человек отказывается, достаточно ответить: "Хорошо, понимаю. Хорошего дня!" Право сказать "нет" без чувства вины помогает сохранять доверие", – добавила психолог.

Начать общение с соседом, который идет на контакт, поможет повод, связанный с общей жизнью дома, когда человеку понятно, зачем к нему обращаются. Можно поздороваться в лифте, представиться ближайшим соседям после переезда, спросить о чем-то полезном или предложить небольшую встречу во дворе.

При этом обстоятельства знакомства в новостройке и старом доме могут различаться. В новостройке жители заселяются примерно в одно время и вместе сразу решают одни и те же проблемы, появляются общие темы. Это сближает людей, но тут важно не рассориться из-за частого шума, добавила психолог.

"В доме, где люди живут давно, уже могут сложиться привычки и связи. Новому жильцу иногда требуется время, чтобы освоиться", – указала эксперт.

Однако важно понимать, что в любом многоквартирном доме немало зависит от конкретных людей и готовности уважать границы друг друга, а не только от года постройки, подытожила специалист.