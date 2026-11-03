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03 ноября, 16:22

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Эксперт Астафьев назвал монеты, которые оцениваются в сотни тысяч рублей

"Призрак" и перепутка: какие редкие монеты можно найти в домашней копилке

"Монетная неделя", благодаря которой можно обменять ненужную мелочь на бумажные деньги, проходит в России до 7 ноября. Как поучаствовать в акции и на какие редкие монеты в своей копилке стоит обратить внимание, разобралась Москва 24.

Разобраться с мелочью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Всероссийская акция "Монетная неделя" проходит в России до 7 ноября. Для участия необходимо собрать хранящуюся дома мелочь и принести ее в подходящий пункт приема из списка участников.

Также рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы ускорить процесс обмена (для некоторых пунктов это требование является обязательным). Сданные монеты обменяют на бумажные банкноты, а в случае обращения в банк получится зачислить эквивалентную сумму на счет.

К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные в обращение с 1997 года. Поскольку правила у участников акции различаются, перед визитом необходимо уточнить условия приема: например, в некоторых точках не принимают мелочь номиналом меньше 1 рубля. Узнать детали можно на сайте.

При этом не стоит забывать, что во время сортировки монет можно найти по-настоящему редкие экземпляры, которые оцениваются в тысячи рублей. В частности те, что были выпущены в 2001–2003 годы и выходили малыми тиражами, рассказал Москве 24 эксперт Русского нумизматического дома Сергей Кузнецов.

Также нужно обратить внимание на пробные экземпляры, которые не вошли в обращение, и малотиражные монеты советского времени. После денежной реформы 1961 года были редкие выпуски: 1965-й, 1966-й, начало 1970-х. То есть неплохо перебрать старые копилки, где могут быть монеты с приятной стоимостью.
Сергей Кузнецов
эксперт Русского нумизматического дома

В свою очередь, "пробники" интересны тем, что они не вошли в тираж. Предположительно, такие монеты отчеканили для демонстрации и утверждения, но в итоге не выпустили, однако каким-то образом они все же попали в денежное обращение. Причем вероятность найти пробные экземпляры, выпущенные в 1958 году, вполне реальна, добавил Кузнецов.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – это перепутка штемпелей. Например, когда двадцатикопеечным могут отчеканить трехкопеечную монету. Это вполне можно определить по небольшим элементам, но для этого нужен зоркий глаз, отметил Кузнецов.

Внимание к дефектам

Фото: Михаил Синицын

В свою очередь, нумизмат Алексей Астафьев посоветовал в беседе с Москвой 24 обращать внимание на монеты с дефектами.

"Однако найти такие признаки людям, которые не занимаются этим профессионально, очень сложно: здесь нужно сначала иметь представление о том, что именно представляет интерес", – отметил эксперт.

По его словам, монета с дефектом ценится потому, что подобных экземпляров не так много, ведь брак рано или поздно устраняют. Что касается самих изъянов, они бывают разными: раскол штемпеля, его смещение по оси на несколько градусов. Может быть отсутствие отметки Монетного двора. Бывают и необычные элементы: например, когда на определенном количестве монет смещаются или пропадают буквы. Это касается экземпляров любого эквивалента – и копеек, и рублей.

Например, ценится 5 рублей 1999 года Санкт-Петербургского монетного двора (СПМД), так называемая монета-призрак. Считается, что в оборот попало всего несколько экземпляров, один из них был в свое время продан за 250 тысяч рублей. Кроме того, стоит обратить внимание на 5 рублей 1998 года с особенностями рисунка на реверсе, а также 1 рубль 1998 года Московского монетного двора с широким кантом.
Алексей Астафьев
нумизмат

В этом же числе 50 копеек 2007 года Московского монетного двора с двойным кантом на аверсе (лицевая, главная сторона монет и медалей, противоположная реверсу). Это монета-перепутка, лицевая и оборотная сторона которой отчеканены разными штемпелями (аверс – пятикопеечным штемпелем). На настоящий момент она продается за 75 тысяч рублей и выше, отметил эксперт.

Также ценны 50 копеек 2007 года Санкт-Петербургского монетного двора, если монета не является магнитной (не притягивается магнитом). Но важно добавить, что на цену всегда будет влиять состояние экземпляра, заключил Астафьев.

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