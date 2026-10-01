Андролог Гладышев: увлечение "тестостерон-максингом" грозит мужчинам бесплодием

"Тестостерон-максинг" набирает обороты в России: мужчины стараются "оптимизировать" тело при помощи одноименного гормона, утверждают СМИ. Чем опасен такой подход, разбиралась Москва 24.

Гормональная "прокачка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчины в России все чаще увлекаются "тестостерон-максингом". Некоторые из них делятся друг с другом способами повысить уровень гормона, нарастить мышцы, усилить либидо и уверенность в себе, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, чаще всего прокачкой занимаются молодые люди от 16–25 лет. Мужчины старше 30 следуют тренду по другой причине – пытаются сохранить энергию, физическую форму и сексуальную активность. Причем такие люди не только занимаются спортом, но также употребляют БАДы и гормоны. За последние три месяца интерес к тренду вырос более чем на 5 000%, а за год – на 300%, утверждают журналисты.

Среди прочего, на развитие тренда повлияли алгоритмы соцсетей. После фитнес-контента они начинают предлагать все более радикальные способы изменить тело и сексуальные показатели, утверждают СМИ.

Персональный тренер Сергей Чирков рассказал телеканалу Москва 24, что все чаще слышит о подобном тренде от молодых клиентов.





Сергей Чирков персональный тренер Здесь нужно четко разграничивать применение тестостерона по медицинским показаниям и сугубо по субъективной оценке состояния своего организма. Если мужчина самостоятельно решает прибегнуть к тестостероновой терапии, считая, что гормон поможет выглядеть красивее и чувствовать себя хорошо, это не так.

С таким мнением согласен и фитнес-тренер Алексей Трефилов. По его словам, в последнее время заметно выросла тенденция на здоровый образ жизни.

"Человек со спортивным телом котируется выше, чем тот, кто не занимается", – подчеркнул он в разговоре с телеканалом Москва 24.

Однако, по мнению Трефилова, подобная установка подталкивает некоторых к применению допинга.

Вместо мускул – простатит?

"Тестостерон-максинг" набирает популярность среди мужчин

Тестостерон – анаболический гормон, стимулирующий синтез белка, – в частности, в мышечных тканях, напомнил в беседе с Москвой 24 уролог-андролог Владислав Гладышев.

По словам эксперта, стремление мужчин улучшать телосложение таким образом возникло еще в середине 1970-х – начале 1980-х годов.





Владислав Гладышев уролог-андролог Как правило, тогда подобное пристрастие замечали за парнями, в руки которых попадали журналы с Арнольдом Шварценеггером. Фотографии известного актера и атлета мотивировали их выглядеть так же. Сейчас популярность возросла примерно по тем же причинам – красивая картинка теперь транслируется в соцсетях.

Однако за внешней привлекательностью могут скрываться серьезные последствия. Главная проблема избытка тестостерона – сексуальная дисфункция: при поступлении большого количества гормона извне срабатывает механизм обратной связи, из-за чего собственная выработка снижается, пояснил Гладышев.



Еще одно осложнение на фоне тестостерона – угревая болезнь. Жирная кожа и обилие комедонов, особенно на спине и лице, поскольку гормон влияет на работу сальных желез, пояснил врач.

"Они начинают чрезмерно секретировать кожный жир, который не успевает нормально распределяться. В итоге он скапливается в устьях волосяных фолликулов и формирует характерные высыпания. Если посмотреть репортажи или ролики в соцсетях, можно заметить, что лица у многих бодибилдеров напудрены как раз из-за угревой болезни", – рассказал специалист.

В целом он призвал рассматривать проблемы с тестостероном с учетом возрастной группы.





Владислав Гладышев уролог-андролог Для молодых парней от 18 до 25 лет интенсивная "накачка" в перспективе способна грозить вторичным бесплодием. В возрасте от 25 до 35 лет переизбыток оборачивается проблемами с простатой – простатитами, простатозами. От 35–40 лет и старше главный риск – рак предстательной железы, а также аденома.

Гладышев пояснил, что, если у мужчины возникают опасения по поводу уровня тестостерона, ему стоит обратиться к врачу-андрологу или эндокринологу. Специалист назначит необходимые анализы и в соответствии с результатами подберет лечение. Показатели тестостерона настолько индивидуальны, что в каждом случае клиническая картина будет своей, уточнил он.

