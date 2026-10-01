Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:39

Общество
Главная / Истории /

Андролог Гладышев: увлечение "тестостерон-максингом" грозит мужчинам бесплодием

В погоне за маскулинностью: почему россияне увлеклись "тестостерон-максингом"

"Тестостерон-максинг" набирает обороты в России: мужчины стараются "оптимизировать" тело при помощи одноименного гормона, утверждают СМИ. Чем опасен такой подход, разбиралась Москва 24.

Гормональная "прокачка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчины в России все чаще увлекаются "тестостерон-максингом". Некоторые из них делятся друг с другом способами повысить уровень гормона, нарастить мышцы, усилить либидо и уверенность в себе, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, чаще всего прокачкой занимаются молодые люди от 16–25 лет. Мужчины старше 30 следуют тренду по другой причине – пытаются сохранить энергию, физическую форму и сексуальную активность. Причем такие люди не только занимаются спортом, но также употребляют БАДы и гормоны. За последние три месяца интерес к тренду вырос более чем на 5 000%, а за год – на 300%, утверждают журналисты.

Среди прочего, на развитие тренда повлияли алгоритмы соцсетей. После фитнес-контента они начинают предлагать все более радикальные способы изменить тело и сексуальные показатели, утверждают СМИ.

Персональный тренер Сергей Чирков рассказал телеканалу Москва 24, что все чаще слышит о подобном тренде от молодых клиентов.

Здесь нужно четко разграничивать применение тестостерона по медицинским показаниям и сугубо по субъективной оценке состояния своего организма. Если мужчина самостоятельно решает прибегнуть к тестостероновой терапии, считая, что гормон поможет выглядеть красивее и чувствовать себя хорошо, это не так.
Сергей Чирков
персональный тренер

С таким мнением согласен и фитнес-тренер Алексей Трефилов. По его словам, в последнее время заметно выросла тенденция на здоровый образ жизни.

"Человек со спортивным телом котируется выше, чем тот, кто не занимается", – подчеркнул он в разговоре с телеканалом Москва 24.

Однако, по мнению Трефилова, подобная установка подталкивает некоторых к применению допинга.

Вместо мускул – простатит?

"Тестостерон-максинг" набирает популярность среди мужчин

Тестостерон – анаболический гормон, стимулирующий синтез белка, – в частности, в мышечных тканях, напомнил в беседе с Москвой 24 уролог-андролог Владислав Гладышев.

По словам эксперта, стремление мужчин улучшать телосложение таким образом возникло еще в середине 1970-х – начале 1980-х годов.

Как правило, тогда подобное пристрастие замечали за парнями, в руки которых попадали журналы с Арнольдом Шварценеггером. Фотографии известного актера и атлета мотивировали их выглядеть так же. Сейчас популярность возросла примерно по тем же причинам – красивая картинка теперь транслируется в соцсетях.
Владислав Гладышев
уролог-андролог

Однако за внешней привлекательностью могут скрываться серьезные последствия. Главная проблема избытка тестостерона – сексуальная дисфункция: при поступлении большого количества гормона извне срабатывает механизм обратной связи, из-за чего собственная выработка снижается, пояснил Гладышев.

Фото: depositphotos/aallm

Еще одно осложнение на фоне тестостерона – угревая болезнь. Жирная кожа и обилие комедонов, особенно на спине и лице, поскольку гормон влияет на работу сальных желез, пояснил врач.

"Они начинают чрезмерно секретировать кожный жир, который не успевает нормально распределяться. В итоге он скапливается в устьях волосяных фолликулов и формирует характерные высыпания. Если посмотреть репортажи или ролики в соцсетях, можно заметить, что лица у многих бодибилдеров напудрены как раз из-за угревой болезни", – рассказал специалист.

В целом он призвал рассматривать проблемы с тестостероном с учетом возрастной группы.

Для молодых парней от 18 до 25 лет интенсивная "накачка" в перспективе способна грозить вторичным бесплодием. В возрасте от 25 до 35 лет переизбыток оборачивается проблемами с простатой – простатитами, простатозами. От 35–40 лет и старше главный риск – рак предстательной железы, а также аденома.
Владислав Гладышев
уролог-андролог

Гладышев пояснил, что, если у мужчины возникают опасения по поводу уровня тестостерона, ему стоит обратиться к врачу-андрологу или эндокринологу. Специалист назначит необходимые анализы и в соответствии с результатами подберет лечение. Показатели тестостерона настолько индивидуальны, что в каждом случае клиническая картина будет своей, уточнил он.

Читайте также


Какасьева Александра

обществоистории

Главное

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика