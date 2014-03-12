В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали 11 человек

На севере Манхэттена в Нью-Йорке обрушился жилой дом. Под завалами находятся люди, известно как минимум об 11 пострадавших, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Восточном Гарлеме на углу 116-й стрит и Парк-авеню. Часть здания полностью разрушена, кроме того обломками строения повреждены стоявшие поблизости автомобили.

Количество погибших и пострадавших может значительно увеличиться. В настоящий момент крыша здания горит, ее тушат пожарные расчеты.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. О том, какие травмы они получили, пока не сообщает.

Обломки здания упали на железнодорожные рельсы. Из-за этого было приостановление движение пригородных электричек Metro North.

По предварительной версии, причиной обрушения здания мог стать взрыв бытового газа.