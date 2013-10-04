Форма поиска по сайту

04 октября 2013, 13:52

Город

Дачников ТиНАО обязали заключить договор на обслуживание газопроводов

ИТАР-ТАСС

Сразу несколько организаций, работающих на территории Новой Москвы, не выполняли требования закона о промышленной безопасности. Установлено, что эти компании не заключали договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования.

Нарушение правил, предусмотренных законом, могло привести к аварии и ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Среди нарушителей ООО "Лантан", садовый и потребительский кооператив "Ветераны Победы", некоммерческое товарищество "Полянка-Лапшинка", ЗАО "Гагаринское" и некоторые другие.

Прокуратура направила в Щербинский районный заявления об обязательстве руководства всех организаций, нарушивших правила, заключить необходимые договора.

