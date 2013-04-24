На "Ночь музеев" можно будет попасть без очереди

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 18 на 19 мая в Москве пройдет традиционная "Ночь музеев", которая объединит галереи и арт-пространства программой ночных культпоходов и специальных автобусных маршрутов.

"В качестве новых проектов будет Ночной музейный поход, фестиваль немого кино и конкурсы. Что приятно, к нам присоединятся культурные кластеры - "Винзавод", Artplay и "Гараж", - сказал глава департамента культуры Сергей Капков на пресс-конференции, посвященной "Ночи музеев".

Капков добавил, что в этом году активное участие в акции примут парки, усадьбы и театры города, а для людей с ограниченными возможностями в ряде музеев пройдут специальные мероприятия.

Еще одно нововведение года - это предварительная регистрация. 24 апреля заработает сайт "Ночи музеев", где можно будет получить визу. Она предоставляет свободный проход в музеи через специальные зоны, что избавит москвичей от стояния в очередях.

Также на сайте будет размещена карта автобусных, велосипедных маршрутов и парковок. В полном формате портал заработает с 5 мая.

Известно, что этой ночью по особым маршрутам, объединяющим музеи в пределах Садового кольца с музеями юго-запада и московскими усадьбами, будут курсировать 60 фирменных автобусов. В блоке "Садовое кольцо" запланировано восемь остановок. Например, "Парк культуры", где участники смогут посетить Мультимедиа Арт Музей, музей-усадьбу Льва Толстого в Хамовниках, "Музеон" и музей Пушкина на Пречистенке.

В программу "Музеи Юго-Запада" входят пять остановок - "Парк Культуры", Дарвиновский музей, Государственный музей обороны Москвы, Центральный музей Великой Отечественной войны и музей-панорама "Бородинская битва".

В программе "Музеи-усадьбы Москвы" - усадьбы в Царицыно, Коломенском, Люблино, Кусково и Кузьминках.

Также для горожан будут действовать 100 бесплатных такси.

Большинство музеев будут работать до полуночи, однако центральный выставочный зал "Манеж" и галерея "На Солянке" проработают до 5 утра.

"В этом году символом "Ночи музеев" выбран заяц, нарисованный французским художником Филиппом Паррено. Художник также будет участвовать в акции", - рассказал куратор проекта Федор Павлов-Андреевич.

Он добавил, что одним из главных событий акции станет Ночной музейный поход, который объединит пять главных московских музеев. С 20.00 до 23.00 на бульвары выйдут художники и музыканты, который пройдутся по городу. Среди них будут и представители этнических сообществ - таджики, вьетнамцы, китайцы и другие.

"В Москве живет большое количество этнических сообществ, которые не участвуют в городских праздниках. У нас очень развита ксенофобия. Мы хотим, чтобы эти люди вышли на улицу вместе с художниками и музыкантами", - сказал Павлов-Андреевич.

Точный маршрут Ночного похода появится на сайте 10 мая. Отметим, что организаторы не планируют перекрывать улицы.

Что касается недавно присоединенных к Москве территорий, то в Троицком и Новомосковском округах на фасадах зданий в режиме паблик-арт будут транслировать фотоэкспозиции.

Также стало известно, что акцию "Ночь музеев" планируют делать дважды в год.

"Во многих странах мира "Ночь музеев" проходит дважды. В этом году мы надеемся пройдет вторая акция. По планам она станет осенней и состоится 4 ноября. Но это пока не точно", - сообщил Павлов-Андреевич.

Напомним, в акции "Ночь музеев" примут участие более 200 самых популярных московских музеев и арт-пространств, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Маяковского, Мультимедиа Арт Музей, "Нехорошая квартира" Булгакова, Музей ретроавтомобилей, Московский музей современного искусства, ГЦСИ, ЦДХ, "Винзавод", Artplay и - впервые- Центр современной культуры "Гараж".