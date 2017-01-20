Нил Гейман снимет сериал по роману "Благие намерения"

Фото: Invision/Chris Pizzello

Писатель Нил Гейман займется адаптацией романа "Благие намерения" под сценарий сериала. Об этом сообщает Variety.

Роман, написанный самим Нилом Гейманом и Терри Пратчеттом, вышел в 1990 году. "Почти 30 лет назад, Терри и я написали смешной роман о конце света, населенного ангелами и демонами, – сказал Гейман. Теперь я собираюсь его экранизировать. И я очень хочу, чтобы сэр Терри был жив, чтобы он смог увидеть фильм".

Изначально Гейман был против того, чтобы экранизировать роман без Прачетта, так как писатель скончался в марте 2015 года. Но предсмертное письмо Терри, в котором он просил соавтора заняться адаптацией книги, заставило его передумать.

В мини-сериале, производством которого займутся BBC Studios и Amazon Prime будет шесть эпизодов. Премьера намечена на 2018 год.