Голландского посла вызовут в МИД России

Посла Нидерландов в Москве Рене Джон-Бос вызовут в российский МИД 3 октября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Послу представят доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной информации, касательно дела о крушении малайзийского Boeing MH-17. Такое игнорирование компрометирует усилия по установлению истинной картины трагедии и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН, уверены в МИДе России.

Российские дипломаты намерены объяснить Рене Джон-Бос, что не принимают методы работы Совместной следственной группы. По словам Захаровой, результаты группы "преподносятся как единственно верные и не терпящие каких-либо сомнений и возражений".

Авиакатастрофа произошла 17 июля. Самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек – все, кто находился в самолете.



22 сентября официальный представитель СК России Владимир Маркин заявил, что Нидерланды в ближайшее время получат материалы, которые помогут в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17.

30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нужно дождаться завершения расследования крушения МН-17 в Донбассе, до того как делать какие-либо выводы о причинах трагедии.