Голландского посла вызовут в МИД России

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Посла Нидерландов в Москве Рене Джон-Бос вызовут в российский МИД 3 октября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Послу представят доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной информации, касательно дела о крушении малайзийского Boeing MH-17. Такое игнорирование компрометирует усилия по установлению истинной картины трагедии и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН, уверены в МИДе России.
Российские дипломаты намерены объяснить Рене Джон-Бос, что не принимают методы работы Совместной следственной группы. По словам Захаровой, результаты группы "преподносятся как единственно верные и не терпящие каких-либо сомнений и возражений".
22 сентября официальный представитель СК России Владимир Маркин заявил, что Нидерланды в ближайшее время получат материалы, которые помогут в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17.
30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нужно дождаться завершения расследования крушения МН-17 в Донбассе, до того как делать какие-либо выводы о причинах трагедии.
Сайты по теме