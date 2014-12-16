Инопланетяне и НЛО: Чем занимались секретные отделы КГБ

"Нераскрытые тайны": Чем занимались секретные отделы КГБ

5 ноября 1972 года, спустя месяц после смерти писателя Ивана Ефремова, в его квартиру неожиданно приходят с обыском. Чекисты осматривают дом основательно, у них с собой даже металлоискатель. Официальная причина визита – возбуждено уголовное дело по факту неясной гибели популярного фантаста, автора "Туманности Андромеды". На самом деле проверяют его связь с внеземными цивилизациями. Подозревают, что сам Ефремов – пришелец из космоса. В то же время в Комитете госбезопасности создаются закрытые программы по изучению НЛО и людей с нестандартными способностями.

Чем же именно занимались в этих отделах КГБ? И почему проекты получили гриф "Совершенно секретно"? Дело Ефремова за год разрастется до 70 томов. Что удастся выяснить? И как КГБ выйдет на первого в мире инопланетянина? Об этом читайте в расследовании телеканала "Москва Доверие".

За несколько лет до этих событий на экраны выходит картина "Туманность Андромеды". В главных ролях – советские звезды Вия Артмане, Людмила Чурсина и Николай Крюков. До эры компьютерных спецэффектов еще не один десяток лет, но видеоряд фильма впечатляет. К примеру, на столе у заведующего космическими станциями "Дар ветра" – предмет, очень похожий на современный ноутбук, и принцип действия у него тот же. Замечают такие детали и советские спецслужбы.

"Здесь сошлись несколько факторов. Один из них – это параноидальная шпиономания в системе КГБ в начале 70-х годов. Это было действительно так. Более того, тогда, в начале 70-х годов, была выпущена специальная директива КГБ центральным аппаратам и местным органам об усиленном поиске вражеских агентов-нелегалов. Им казалось, что кругом есть эти агенты-нелегалы", – рассказывает историк Никита Петров.

В шпионаже заподозрят и писателя Ефремова. Никита Петров в свое время открыл эту историю. Когда ему попали в руки архивные материалы КГБ, он был шокирован. Оказалось, что спустя несколько лет после запуска человека в космос чекисты ждали инопланетян с визитом на землю.

"Интересный автор, каким был Иван Ефремов, конечно, привлекает внимание не только публики, но и власти. Всегда хочется людям спросить, как он все это выдумывает, как у него все это получается? И многие, особенно склонные к конспирологии, приходят к выводу: что значит выдумывает? А может быть, он все это знает? А может быть, он вообще из других миров, с других планет?", – говорит Петров.

Тогда почему проверку Ефремова чекисты начинают только после его смерти? Чего боятся в КГБ? Однажды писателя уже вызывали на Лубянку. Это произошло сразу после выхода его романа "Час быка" в конце 60-х. Беседу с ним вел тогда сам Андропов. В произведении Ефремова он усмотрел сатиру на существующий режим. В тот момент прийти в квартиру фантаста с обыском не решаются.

"Иначе это выглядело бы произволом, и Ефремов довольно известный писатель – шум по Москве был бы, об этом говорили бы и на Западе – что просто так к писателю врывается КГБ с обыском. Кто мог себе это позволить? А после смерти думали, что все это как-то сойдет более-менее тихо и незаметно, хотя после этого обыска, конечно, Москва полнилась слухами", – отмечает Петров.

Есть четкие инструкции КГБ, по каким признакам возбуждать дело. Пункта об инопланетном агенте в их числе, конечно, нет. Поэтому и приходится чекистам прибегать к уловке с подозрительной смертью Ефремова. В таком случае у них появляется доступ в квартиру, к документам и родственникам писателя. Но спустя год докладывать начальству будет нечего. Неужели вся эта история была всего лишь чьей-то попыткой выслужиться? Или все же это результат многолетней работы спецслужб с неизведанным?

"Это просто песчинка в море событий, которые происходят прежде всего в сфере органов государственной безопасности (сейчас это ФСБ и МВД). Эти истории – они не рассказываются. Они рассказываются только, там, через 50 лет. Но их очень много", – считает президент национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев.

Фото: ТАСС/А. Лесс

Дмитрий Фонарев (в прошлом телохранитель президента Горбачева) – ветеран 9-го управления КГБ, которое обеспечивало безопасность первым лицам государства. Он признает, что люди с нестандартными способностями всегда на контроле у чекистов.

"Где-то в 70–80-е годы сотрудники спецслужб начали сталкиваться с достаточно серьезными проявлениями угроз в необычной форме. То есть когда люди выходили из окон, умирали как бы ни с того ни с сего, внезапная смерть. И, в общем-то, интерес к этим вещам – он никогда не пропадал", – говорит Фонарев.

С паранормальным явлением столкнулся и сам Фонарев. С тех пор он изучает работы своих коллег в этой сфере. В тот день дежурили ребята из его группы. А дело было вот как: на дворе 1989 год. В Кремле собирается Первый съезд народных депутатов. Охрана, как и положено на правительственном мероприятии, на высшем уровне. На последнем посту у входа в зал человек в штатском невозмутимо проверяет у всех документы. Показать пропуск и паспорт здесь нужно обязательно, впрочем, как и на двух предыдущих постах. Одного человека, который возникает вдруг рядом и проходит к трибуне, чекист упорно не замечает. И только когда неизвестный начинает метаться между первых рядов в поисках места, обращает на него внимание.

"Ну, такого вида обычного, можно сказать, работяга. Он говорит: "А у меня нет места". Его спрашивают: "Как нет места? А ну-ка подойди-ка сюда, давай документы". Он говорит: "У меня нет документов". – "Как нет документов?" Он уже около трибуны почти находится. Его в штаб. Ну нет документов, потерял, напился, может, сумасшедший, мало ли, да? В штабе начали разбираться: "Вы кто?" – "Я – такой-то такой-то" (есть фамилия и имя). – "Вы как попали?" – "Ну как? Пошел – и попал". Человек прошел три поста. Три поста! Как? Никто не знает. То есть что его пропустили на трех постах – ну это невозможно. Я сам стоял на этих постах, и я прекрасно представляю, что это такое", – рассказывает Фонарев.

Как поступают в КГБ с человеком, который смог проникнуть в Кремль? За отсутствием состава преступления его отпускают. Эту историю списывают на невнимательность. Но в 2001 году она повторяется, только уже в США на инаугурации президента Джорджа Буша-младшего. Сюжет о человеке-невидимке канала CNN производит фурор. Его показывают и в России, но после первого же выпуска новостей снимают с эфира.

"Потом выяснилось, что да, человек такой-то (это его не первый был случай, он то же самое проделал на инаугурации Клинтона). А как? Он говорит: "Я могу становиться невидимым для охраны". И когда человек людям говорит "невидимым", все вспоминают Уэллса "Человек-невидимка" и говорят: "Ребята, ну…" Но при всем при этом их не видят. Их не видят! И это то, с чем мы сталкиваемся", – говорит Дмитрий Фонарев.

Эксперт по истории спецслужб Валерий Малеванный утверждает, что нетрадиционными технологиями чекисты заинтересовались сразу после революции. При ОГПУ СССР открывается секретная лаборатория, в которой разрабатывают препараты для влияния на психику арестованных и для устранения неугодных. Дальше – больше.

"На сегодняшний момент мы знаем, что Сталин, придя к власти в 1927 году, закладывает основы еще более глубокого изучения этих паранормальных явлений. Он окружает себя экстрасенсами. Он из Питера выписывает себе настоящую колдунью, которая приезжает в Москву с двумя гадалками (это астрологи, нумерологи). И без Натальи Львовой Сталин не осмеливался решать практически ни одного вопроса. Мы знаем, что в 1939 году Берия привел к Сталину Мессинга. И без Мессинга Сталин также даже не пытался решить какой-то практический вопрос", – рассказывает Малеванный.

По некоторым данным, Мессинг является лишь прикрытием для настоящих кремлевских оракулов. Так, при Лубянке много лет существуют разведшколы, куда отбирают детей-экстрасенсов. До середины 50-х годов руководит этой программой физиолог Леонид Васильев – ученик знаменитого профессора Чижевского, который изучал влияние Солнца и Луны на человека, толпу и технику.

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Каких результатов удается достичь КГБ? Первые официальные и самые знаменитые экстрасенсы в России – Аллан Чумак и Анатолий Кашпировский. В годы перестройки телевидение транслирует их сеансы в прямом эфире. Чумак утверждает, что его способности изучали в секретной научной лаборатории в Фурманном переулке в центре Москвы. Что за эксперименты над ним проводили?

"Они сделали такой термостат небольшой, который реагировал на температуру и на космические шумы. То есть если на этот термостат ставили утюг, то какое-то время он вообще никак не реагировал на раскаленный утюг. То есть он достаточно хорошо был изолирован. Ну можешь – попробуй, повысь температуру, понизь температуру, может быть, как-то подави космические шумы, еще что-то сделай, чтобы было понятно, что прибор неживой, которому ничего внушить нельзя, реагирует на твое воздействие", – рассказал экстрасенс Аллан Чумак.

По признанию Чумака, МВД и КГБ не раз пользовались его услугами. Экстрасенсу даже настоятельно рекомендовали стать секретным сотрудником Комитета, пообещав квартиру и звание подполковника. Но он отказался.

Самое громкое преступление, которое раскрывает Чумак, связано с делом Медунова, друга Брежнева. Идет борьба за власть между Андроповым и Щелоковым – министром МВД. Чекисты ударяют по первому секретарю Краснодарского обкома партии Медунову, тем самым указывая на промахи милиции.

"Там были вскрыты огромные хищения. И кого-то они арестовали, кого-то не арестовали. Этим занимались КГБ и милиция, естественно. Но одного человека они не могли найти. Не знали, где он – в стране, уехал ли за границу, сбежал. И ко мне обратился человек из КГБ с вопросом о том, где находится этот человек. Вы знаете, у меня внутри появилось состояние того, что я могу найти его. Это состояние очень похоже на то, как бывает, когда вдруг появляется желание написать стихотворение, музыку. Это то внутреннее творческое состояние, которое дает возможность включиться в эту ситуацию", – рассказывает Чумак.

Разложив дома на полу огромные карты Москвы и Советского Союза, Чумак несколько минут ничего не чувствует. Чекист выглядит разочарованным.

"Но тут на карте Подмосковья высветились несколько населенных пунктов, где он как бы базируется, бывает, где его можно искать и т. д. Вдруг пришло понимание, что этот человек завтра будет в районе Волоколамского шоссе на определенной улице (я уже сейчас не помню, какая улица). Не точное время, а вот где-то, там, к вечеру. Но этого достаточно оказалось, чтоб его взяли как раз на следующий день именно на этой улице", – рассказывает эту историю Чумак.

Кто еще из экстрасенсов работает на Кремль и как они изменили жизнь страны? Оказывается, поимка самого знаменитого шпиона в советской истории Дмитрия Полякова – тоже заслуга экстрасенсов.

"В 1985 году по всей Западной Европе (с 80-го по 85-й) прошли провалы. Там провалилось 27 наших агентов, лучших, "кроты". А "крот" стоит где-то 10 миллионов по подготовке. И сразу у контрразведки возник вопрос: "Кто? Есть предатель?" Большой "крот". А где он?" – рассказывает Малеванный.

У контрразведки СССР уходит три года, чтобы завербовать начальника русского отдела ЦРУ Олдрича Эймса, который указывает на нескольких генералов ГРУ как на потенциальных предателей. Лично со шпионом он знаком не был, а общей информации оказывается недостаточно для обвинений. Тогда чекисты и решают прибегнуть к помощи экстрасенсов.

"Это был просто шок, когда экстрасенсы и КГБ показали контрразведчикам на генерал-майора Полякова, который 25 лет работал на ЦРУ и уже ушел на пенсию. Он был идейный противник советской власти. Он работал не за деньги – это хуже всего. Естественно, коллегия военного трибунала приговорила его к расстрелу. Ценность этого агента определил президент Америки, который приехал к Горбачеву тогда и попросил поменять на один к десяти. Горбачев, несмотря на всю свою демократию, сказал: "Мы этого генерала уже расстреляли". Хотя он еще был жив", – говорит Малеванный.

Если причина внимания к экстрасенсам очевидна, то с чего начинается секретная программа КГБ по НЛО? Как выясняется, причиной стало происшествие с бортом № 1 в 1978 году. Пилот самолета взял на себя смелость сообщить, что при заходе на посадку в аэропорту Внуково ему активно мешал неопознанный летающий объект.

"Стечение обстоятельств. В тот момент, когда он уже познакомился с докладом, к нему в кабинет зашел человек, который курировал пограничные войска КГБ СССР и которому буквально за несколько дней до этого пограничный наряд из Ленинграда показал примерно подобный отчет. Андропов решил, что совпадений слишком много", – рассказывает сотрудник ФСБ РФ (1995–1998 годы) Александр Максимов.

По мнению Александра Максимова, именно с того момента военным, диспетчерам АЭС, капитанам судов предписывается сообщать о любых странных объектах в зоне их видимости. Ценной информацией становится то, что раньше передавалось из уст в уста и зачастую не отражалось в рапортах из-за страха быть непонятыми и уволенными.

"И постепенно стала накапливаться база. Денежных средств, усилий и привлеченных мозгов было достаточно много. И в более чем 95 процентах случаев подобных они были объяснены с точки зрения физики воздействием природных сред и так далее. Но все-таки 5 процентов на сегодняшний момент остаются необъяснимыми с точки зрения современных технологий и науки", – пояснил Максимов.

Эту секретную базу данных в конце 1991 года запрашивает летчик-космонавт СССР Павел Попович. Как-то в интервью он обмолвился, что наблюдал на орбите неопознанные объекты. Подробности раскрыть не мог – был связан подпиской о неразглашении.

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Известно, что НЛО в свое время интересовался и создатель советской ракетно-космической техники Сергей Королев. Такое задание ему дал Сталин.

"Люди как бы стали все больше и больше замечать, смотреть в небеса и замечать какие-то странные объекты, огни, которые, соответственно, появлялись в разных точках Советского Союза. Возможно, эта ситуация очень обеспокоила даже Комитет государственной безопасности, поскольку это входило в его личную обязанность", – рассказывает ведущий научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Авторитетный конструктор должен был определить, угрожают ли безопасности СССР эти объекты, как можно их устранить и не являются ли они оружием противника. Ученого (а это произошло в 1947 году) запирают в одном из кремлевских кабинетов на трое суток, предварительно уставив стол коробками с последними разведданными и сводками происшествий. Когда Королев снова предстанет перед вождем, вердикт его будет утешительным: "Объекты угрозы не представляют. Происхождение их неизвестно, но оно точно внеземное".

Тот проект, который возник или стал формироваться с начала 80-х годов, впоследствии получил название "Синяя папка Комитета госбезопасности". Возможно, это было связанно также с аналогией, что в Америке примерно с 1948-го военно-воздушные силы США проводили проект "Синяя книга", смысл которого был именно в том, что в пассивном режиме собиралась вся информация от первичных наблюдателей.

"Синюю папку" и получает Павел Попович. Почему КГБ идет на это – предоставляет секретную информацию? Ведущий специалист института США и Канады Владимир Васильев заявляет, что из той папки лишь один случай можно назвать подозрительным. Но, может быть, Комитет госбезопасности предоставил далеко не все сведения?

"Да, один момент был. Это были наблюдения именно 1982 года, когда в поле зрения ИЛ-62, который летел, по-моему, из Петропавловска-Камчатского, попали непонятные огни. Огни он наблюдал сквозь светящийся объект, который мелькал. И, соответствующим образом, там пилоты видели этот объект, как бы светящийся, и видели испускание даже лучей. Они запросили диспетчера. А диспетчер сказал им, что никого поблизости нет. А вот спустя три-четыре дня выяснилось при осмотре самолета, что у него лопатки двигателей турбин были в очень плохом состоянии. То есть можно сказать, настолько в критическом состоянии, что пришлось заниматься капитальным ремонтом двигателя", – рассказал Васильев.

На спецпрограммы КГБ – и после перестройки, и после распада СССР – власти продолжают выделять деньги. В 1993 году депутаты возмущаются необоснованными тратами из госбюджета. Чекисты их быстро успокаивают: дескать, с НЛО это не связано. Так же поступают и в США. Американское правительство выступает за финансирование подобных программ в своей стране. Вашингтону при этом выгодно, что пресса по-прежнему зациклена на летающих тарелках. Местные спецслужбы регулярно вбрасывают факты об НЛО в СМИ.

В России регулярно появляется информация о зонах активности НЛО в Челябинске и Екатеринбурге. Но кроме уфологов она никому не интересна. Власти озадачены новыми проблемами. Для их решения даже создается секретная военная часть 10003.

"Воинская часть 10003 – это уникальное по своей сути формирование, потому что воинская часть – это не забор с колючей проволокой, с ракетами и со всякими антеннами. Привлекались институты, создавались лаборатории, проводились эксперименты. Почему? 1975 год, американцы уже открыли свои программы Bluebird и "Звездные врата". Уже на этом уровне было понятно, что противостояния переходят в "сферу пси" (мы так ее называем). Надо было понимать, что происходит", – отмечает Дмитрий Фонарев.

Чем на самом деле занималась эта секретная военная часть? И почему в 2003 году ее со скандалом закроют?

По словам Валерия Малеванного, это был совершенно секретный объект, который занимался подготовкой военных космооператоров. "То есть там готовили военных людей для поиска подводных лодок, например, разминирования полей. Экстрасенсорно. На расстоянии. Я лично вот сам видел в Африке, в Анголе, как военные космооператоры разминировали, проводили по военным полям спецназ. Не нужно саперов. Вот он идет, руку выставил, и он видит это минное поле. Для него минное поле – это не ловушка, а это ясная карта. То есть это люди специально подготовленные", – рассказывает историк.

Однако Валерий Малеванный признается, что если бы тогда боевым офицерам сказали про сверхспособности, никто бы не ступил на минное поле. Им говорят, что в СССР появилось новое оборудование – микродатчики, которые распознают взрывчатку.

Порядка 120 институтов были задействованы по этому проекту. Однако в 9-м управлении КГБ полностью довериться военным экстрасенсам не решаются – проверку провидцы не проходят.

"В так называемых массовых мероприятиях нам надо было понять, вот у кого есть оружие, а у кого нет. Вот простой вопрос, да? И когда к коллегам обратились, во Второе главное управление и к разведчикам, они сказали: "Да, у нас есть такой человек". Провели 10 заходов, причем человек сам хотел – брал пистолет, хотел – нет. Вот из девяти случаев было угадано, был он с пистолетом или нет. Но, когда спросили у специалиста, может ли он это делать в толпе, он говорит, что нет. Соответственно, сразу интерес пропал", – рассказывает Фонарев.

Как заверяют чекисты, экстрасенсов и парапсихологов при советских правителях никогда не было. Сталин хоть и держал возле себя гадалок, но при этом их опасался. Так, есть любопытная версия, что двойники у вождя народов появились именно из-за страха перед экстрасенсами. Малеванный отмечает, что Сталин свято верил, что в мозги человека можно проникнуть. Для этого он специально имел пять специальных своих двойников, чтобы обмануть противника.

Мода на ясновидящих и восточных гуру появляется еще во времена Хрущева. По некоторым данным, самых способных экстрасенсов в те годы поощряют поездкой в Индию для повышения квалификации. Иногда йоги сами приезжают в Москву для обмена опытом. Бум на все паранормальное начнется в годы перестройки, когда многие предприимчивые личности внезапно почувствуют дар.

"Те сеансы, которые я провел по телевидению, – они запустили колоссальный процесс исследовательский, понимаете. Во всех странах мира, ну, в высокоразвитых странах мира, ведутся исследования взаимодействия с неживой природой, с водой. Что это такое – пытаются понять", – отмечает Чумак.

Кто из экстрасенсов тогда стал вхож в Кремль? Кого телохранители первого президента прячут от телекамер? И за что целительница Джуна получает звание генерал-полковника?

"Советская власть, которая строила свою систему партийного просвещения на основах материализма, на самом деле проигрывает, потому что не работает в головах у граждан материализм. Они тут же скатываются к всевозможным метафизическим и прочим объяснениям мира, вместо того чтобы смотреть на все это четко и ясно", – поясняет историк Никита Петров.

Фото: ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

В кремлевских кулуарах тоже хотели новых объяснений всего происходящего в мире. Борис Ельцин в этом превзошел своих предшественников. По некоторым сведениям, он скупает все пленки с предсказаниями Ванги и заводит штатного астролога – Георгия Рогозина. За спиной его называют не иначе как "Нострадамус в погонах" и "Мерлин". Его пророчества часто сбываются. Рогозина даже назначают первым заместителем начальника службы безопасности президента. Но, пожалуй, выше всех стоит целительница Джуна.

5 ноября 1996 года президенту Ельцину делают операцию на сердце. Мало кто верил, что он выживет – его состояние критическое. В помощь московским специалистам вызван лучший американский кардиохирург Майкл Дебейки. Но жизнь VIP-пациенту, возможно, спасла именно Джуна.

"К нему приезжают со всех стран медики и говорят: "Он умрет". Тогда Джуна и военный космооператор ГРУ, полковник Савенков, – они выводят из тела душу в космос на высоту 100 км и держат ее там восемь часов, пока на теле Ельцина идет операция. Как только операция закончилась, его душу обратно экстрасенсы спецслужб вернули на место. Вот за этот эксперимент Джуне было вручено звание генерала-полковника медицинской службы", – рассказывает Малеванный.

Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой физик Ростислав Полищук – давний оппонент всех экстрасенсов и целителей. По его мнению, никто из них на серьезные исследования идти не готов, а все заявленные чудеса голословны.

"Россия пережила катастрофу – крушение предыдущей мировоззренческой установки, веры в учение коммунизма, где были великие идеалы. Ну, каждая установка имеет конечный ресурс. Ну а в это время, когда люди теряют такую опору, активируются примитивные структуры первобытного сознания. И значительная часть наших людей падает на дохристианский уровень, на уровень первобытной магии, на уровень колдунов. Так что факты есть твердо установленные вещи, а то, что им противоречит, – это уже лженаука, которая им противостоит, потому что нужно отстаивать интеллектуальное здоровье нашего здоровья", – говорит Полищук.

Именно комиссия по лженауке и добилась закрытия спецчасти 10003. Результаты военных ученых академики РАН не признают. Как же быть тогда с фактами исцеления, воздействия на людей на расстоянии?

"Вы знаете, есть очень мощный фактор в виде установки. Установка, грубо говоря, – это все. Вот в первобытные времена колдун, нарушивший табу, говорит: "Ты умрешь. Ты будешь жить". И если человеку внушают, что, если он будет делать то-то и то-то, у него меняется установка, он сам мобилизует свои силы. Если он говорит: "Я могу" – он может, если он говорит: "Я не могу" – он не может. И капитулирует. И пока у человека есть душевные силы – он сопротивляется и борется", – объясняет Полищук.

Тем не менее эксперты спецслужб заверяют, что и на Западе, и в России работы в области неопознанного по-прежнему ведутся, но не афишируются, чтобы не вызывать паники или ажиотажа. Однако вполне вероятно, что высокий уровень секретности этих отделов и программ всего лишь миф, а успехи весьма приукрашены в фантастических романах и в голливудских блокбастерах.

"Мы не знаем ни одного примера, когда бы гипнотизеры добились каких-то явных успехов в процессе следствия, которое вело КГБ. Или где те экстрасенсы, которые помогли бы найти, или помочь расследовать пропавших, или помочь расследовать массу преступлений? Ведь сколько осталось этих преступлений, даже в рамках КГБ, не завершенных, не расследованных ну только потому, что невозможно было что-то обнаружить", – считает Петров.

Как же быть тогда с фактами, которые спровоцировали появление спецпрограмм в недрах КГБ?

"Я не то что верю, я просто видел, как это делается. То есть фантомные, так сказать, образования, как через них можно работать. Это уникальные вещи. И говорить о том, что "а, это фантазии КГБ!"... Но есть факты, которые для вас не предназначены, потому что это джинн в бутылке. Вы открываете, а потом начинается такое, что вам мало не покажется. И пока ваши близкие, родственники у вас на глазах из окон сигать не будут, вы никогда ни о чем не поймете, почему это делается, как это делается, какие ученые? А какие науки это изучают? Это изучают военные ученые, очень узкий круг", – рассказал Фонарев.

Во многом наработки КГБ позволили после распада Советского Союза успокоить народ и, возможно, избежать массовых жертв во время штурмов в Москве Белого дома и "Останкина". Сеансы целительства, которые устраивались в прямом эфире или на стадионах, были инструментом спецслужб. С их помощью власть смогла взять под контроль ситуацию и обеспечить мир в стране.